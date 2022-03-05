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Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги

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Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги

Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт шпиталю.

Зокрема, конче необхідно наступне:

  • евакуаційні джипи;
  • броньовані швидкі допомоги;
  • звичайні карети швидкої допомоги;
  • засоби зв’язку Starlink;
  • АЗС в Києві, готові заправляти швидкі ПДМШ дизельним паливом.
  • вода в 20-літрових бутлях – 150 бутлів (3 т);
  • потужні інвектори 12V/220V;
  • мобільні апарати ШВЛ з акумуляторами для швидких;
  • дизель-генератори 10 кВт.

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Також для захисників аеропорту "Київ" (Жуляни) потребуємо:

  • ліхтарі налобні;
  • ліхтарі переносні;
  • лампи акумуляторні;
  • бронежилети;
  • шоломи.

Звертатись до Андрія Прокопенка, +380 67 937 1307, або на електронну пошту [email protected].
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