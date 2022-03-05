Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги
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Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова терміново потребує допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт шпиталю.
Зокрема, конче необхідно наступне:
- евакуаційні джипи;
- броньовані швидкі допомоги;
- звичайні карети швидкої допомоги;
- засоби зв’язку Starlink;
- АЗС в Києві, готові заправляти швидкі ПДМШ дизельним паливом.
- вода в 20-літрових бутлях – 150 бутлів (3 т);
- потужні інвектори 12V/220V;
- мобільні апарати ШВЛ з акумуляторами для швидких;
- дизель-генератори 10 кВт.
Також для захисників аеропорту "Київ" (Жуляни) потребуємо:
- ліхтарі налобні;
- ліхтарі переносні;
- лампи акумуляторні;
- бронежилети;
- шоломи.
Звертатись до Андрія Прокопенка, +380 67 937 1307, або на електронну пошту [email protected].
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