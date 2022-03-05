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У Києві оновили головний прапор України, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві оновили головний прапор України, - Кличко

У Києві оновили головний прапор України, який встановлено на схилі Дніпра біля "Батьківщини-матері".

Про це розповів мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця, і в умовах військового стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапору України. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею!", - заявив Кличко.

Лідер "УДАРу" зазначив, що стан головного державного правору – це важливе питання.

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"Це дуже важливо. Бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко показав, як працює Гуманітарний штаб столиці, та спустився в укриття на одній зі станцій метро, щоб поспілкуватися з киянами та підтримати їх.

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Топ коментарі
+7
Александр Коваленко

@zloy_odessit

Я скажу так, российские оккупанты в Херсоне не просто в шоке, они уже даже не рады, что вошли в этот город Так российскую армию ещё никто не унижал. Их никто не боится. К ним относятся как к крысам! Как вы, русские, теперь будете жить с этим, после того как вас так отимели?
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05.03.2022 13:25
+6
@Ksyusha242·
4 бер.

То тепер до вас доходе, чому ті хто воював, просять вас не бахкати салюти і петарди?
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05.03.2022 13:25
+5
Десяток бы касапов ещё рядом развесить..
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05.03.2022 13:25
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Що це за совкова "батькіщина-мати"?
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Залетный что ли?
"Батько наш Бандера, Батькiвшина - мати" и далее по тексту....
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05.03.2022 13:28 Відповісти
Одоробло з савєцьким гербом на щиті. Дивна у вєталіка "мати"
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05.03.2022 13:29 Відповісти
Десяток бы касапов ещё рядом развесить..
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05.03.2022 13:25 Відповісти
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05.03.2022 13:36 Відповісти
Александр Коваленко

@zloy_odessit

Я скажу так, российские оккупанты в Херсоне не просто в шоке, они уже даже не рады, что вошли в этот город Так российскую армию ещё никто не унижал. Их никто не боится. К ним относятся как к крысам! Как вы, русские, теперь будете жить с этим, после того как вас так отимели?
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Швабродупим до такого не звикати.
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05.03.2022 13:35 Відповісти
@Ksyusha242·
4 бер.

То тепер до вас доходе, чому ті хто воював, просять вас не бахкати салюти і петарди?
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Україна понад усе !
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05.03.2022 13:25 Відповісти
Наш мер столиці - найкращий!
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05.03.2022 13:26 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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05.03.2022 13:29 Відповісти
 
 