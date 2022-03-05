У Києві оновили головний прапор України, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві оновили головний прапор України, який встановлено на схилі Дніпра біля "Батьківщини-матері".
Про це розповів мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Столиця, і в умовах військового стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапору України. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею!", - заявив Кличко.
Лідер "УДАРу" зазначив, що стан головного державного правору – це важливе питання.
"Це дуже важливо. Бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи", - підкреслив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко показав, як працює Гуманітарний штаб столиці, та спустився в укриття на одній зі станцій метро, щоб поспілкуватися з киянами та підтримати їх.
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"Батько наш Бандера, Батькiвшина - мати" и далее по тексту....
@zloy_odessit
Я скажу так, российские оккупанты в Херсоне не просто в шоке, они уже даже не рады, что вошли в этот город Так российскую армию ещё никто не унижал. Их никто не боится. К ним относятся как к крысам! Как вы, русские, теперь будете жить с этим, после того как вас так отимели?
4 бер.
То тепер до вас доходе, чому ті хто воював, просять вас не бахкати салюти і петарди?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!