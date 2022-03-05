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СБУ застрелила при затриманні учасника перших переговорів з РФ Кірєєва, якого підозрювали в зраді, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

При затриманні співробітниками Служби безпеки України вбито члена першої гомельської делегації України Дениса Кірєєва. Його підозрювали у держзраді.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Видання називає Кірєєва "людиною Клюєвих". З 2006 по 2008 рр. Денис Кірєєв працював у "СКМ Фінанс", де займав позицію заступника генерального директора. Наступним місцем роботи Кірєєва стала австрійська компанія GROUP SLAV AG Клюєвих, розташована у Відні.

Водночас, у проміжку між 2006 та 2012 рр., Денис Кірєєв був членом Наглядової Ради "Укрексімбанку".

Займав позицію першого заступника голови правління Ощадбанку за квотою Клюєвих, з 2010 по 2014 рр. Займався управлінням приватними фондами Private equity Fund та Fixed income Fund.

В Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім'я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва, пише "Обозреватель".

СБУ застрелила при затриманні учасника перших переговорів з РФ Кірєєва, якого підозрювали в зраді, - ЗМІ 01

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Топ коментарі
+64
..а Шуфрича ?
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05.03.2022 13:38
+41
Я одного не пойму - хто включив його в переговорну групу, якщо підозра була ще до війни?

Банкіра Дениса Кірєєва підозрюють у роботі на спецслужби РФ - розслідування
13.02.2022
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05.03.2022 13:38
+40
А де татарів, Демченко? Вся та шобла зеленого клоуна? Та там пів уряду шпіони. Піздец повний
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05.03.2022 13:44
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****, зебилы, что вы творите?
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05.03.2022 14:16 Відповісти
Шана співпробітникам СБУ, які проводили затримання.
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05.03.2022 14:18 Відповісти
Наша контррозвідка просто зобовязана перевірити Єрмака, Демченко, Татарова !!!
Вагнерівців ще не забуто😡
Хто дав наказ включити його в групу, той багато цікавого зможе розказати контррозвідникам
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05.03.2022 14:18 Відповісти
та там куча тех, кто потихонечку уходит в лес.
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05.03.2022 14:19 Відповісти
***! Що за нах? На перемовини відрядили агента, я в шоці! цікаво хто підтримав його кандидатуру, бо якщо його завалили, то кінці в воду(
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05.03.2022 14:20 Відповісти
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