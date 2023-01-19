СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.
Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.
В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".
Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".
Пожалуйста, подождите...
А потом разбираться в степени запроданства.
машингвери, штурмгшевери...
відкривай падлюко двері.
Спецслужба, при затриманні цивільної особи, її ВБИВАЄ ???
Це називається ЛІКВАІДАЦІЯ !!!
І ще не відомо чи під час затримання чи під час ДОПИТУ, коли він здав Єрмака.
А тут з точки зору швидкості і результату зроблено на відмінно. Не буде тепер венікова вимагати доказів, хто дав дозвіл на прослушку, печерський суд місяцями буде збиратись для санкції, а тут просто, є підозра -шпигун , і 9 грамов прямо в підле серце.
А кловани в розпачі, Ну як так керівництво СБУ не знає, що робиться на низах. Але започаткована практика є правильною і своєчасною. Ворог підлягає знищенню.
Голова іде кругом , але час і це скоро покаже хто є хто. Люди яких зрадили і звинувачували в нечуваних гріхах скажуть своє слово.
І скільки ще таких при ЗЕ? І що більш за все хвилює, це те як це все подається. Нібито ніхто тут ні до чого, воно само.....
Питань більше ніж відповідей, правда вспливе рано чи пізно.
кацапы именно его хотели поставить гауляйтером.
оно в интервью намекало, что заранее знало о войне.
А без информации мы сейчас как бабки на базаре возмущаемся.
Предлагаю "принять информацию во внимание" и закрыть обсуждение пока что (до получения официальной информации по вопросу).
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278
гниди Суркіси тікають в бік кордону. вiдео. це ще тиждень назад.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500141732494725127
Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:
🏆 Доля Олексій Іванович
🏆 Чибінєєв Валерій Вікторович
🏆 Кірєєв Денис Борисович
🇺🇦 Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!
🤝 Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.
Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо!
Слава Україні! Героям Слава! 🦉
#ГУРпамятає