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Новости Война в Украине
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СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

При задержании сотрудниками Службы безопасности Украины убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Его подозревали в госизмене.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

Издание называет Киреева "человеком Клюевых". С 2006 по 2008 гг. Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.

В промежутке между 2006 и 2012 гг. Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета "Укрэксимбанка".

Занимал позицию первого заместителя председателя правления Сбербанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг. занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры: Россия разделила свои требования на три части

В офисе президента не представляли Киреева как участника переговоров. Его имени -не было в списке, обнародованном пресс-службой, однако на фото и видео он виден за столом рядом с представителями Киева, пишет "Обозреватель".

СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+101
..а Шуфрича ?
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05.03.2022 13:38
+79
Я одного не пойму - хто включив його в переговорну групу, якщо підозра була ще до війни?

Банкіра Дениса Кірєєва підозрюють у роботі на спецслужби РФ - розслідування
13.02.2022
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05.03.2022 13:38
+62
Переконаний, що це робота єрмака.
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05.03.2022 13:42
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как скажешь.
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05.03.2022 14:47 Ответить
а до чого тут ти Олеже? Чи Emma також ти? В любому випадку, повернувся вчора з лазні бану, що смішно, ще й з деактивацією нік-нейму...
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05.03.2022 16:21 Ответить
одна польза от того что Шуфрича вчера не завалили - теперь валить будут ВСЕХ.
А потом разбираться в степени запроданства.
машингвери, штурмгшевери...
відкривай падлюко двері.
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05.03.2022 14:46 Ответить
Киву пусть ловят в Испании!
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05.03.2022 16:59 Ответить
А Рабіновича в Ізраїлі!
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05.03.2022 17:06 Ответить
Кива уже несколько дней на маЦкве.
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05.03.2022 18:11 Ответить
Знает гнида, где сховаться... Ничего, скоро всем им кирдык будет.😡
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05.03.2022 22:03 Ответить
Хочеться кричати: ****, дилетанти!
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05.03.2022 14:49 Ответить
А як вiн опинився в переговорнiй групi? Опять Зе пiдбирае собi людей. Пiсля Перемоги, СБУ треба пильнiше придивитись до Зе.
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05.03.2022 14:51 Ответить
Зе треба пильніше придивиитися до Єрмака- він формував склад переговорників і до тих з СБУ зто застрелив Кирєєва . Таких не стріляють, а допитують ,щоб виявити спільнників. Вбивство Кирєєва -кінці в воду.
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05.03.2022 15:04 Ответить
Може тому тепер Єрмак і вистрибує з трусів у намаганнях довести свій патриотизм? 🤨
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05.03.2022 17:22 Ответить
Придивитесь кому? Баканову - подільнику з офшорів?
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05.03.2022 15:45 Ответить
А фокін ще живий?
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05.03.2022 14:52 Ответить
НЕ ВІРЮ !!!
Спецслужба, при затриманні цивільної особи, її ВБИВАЄ ???
Це називається ЛІКВАІДАЦІЯ !!!
І ще не відомо чи під час затримання чи під час ДОПИТУ, коли він здав Єрмака.
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05.03.2022 14:53 Ответить
24 канал каже що все трішки не так https://www.youtube.com/watch?v=H5r7ca2rZSc&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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05.03.2022 14:58 Ответить
ок
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05.03.2022 15:07 Ответить
Данилов попереджав,що зрадаможебути відпереговорників, що складгрупи переговорників формуєЄрмак. Єрмаку треба яйця в двері - викрити всіх зрадників. доречі Маша Гогілашвілі ідосі прим=сутня на всіх нарадах, якінапресконференції групи, де Подоляк и Абхазець відповідали журналістам.
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05.03.2022 15:08 Ответить
Кирєєва вбили СБУ-шники за наказом Баканова, щоб той весь ланцюжок не здав? Вова- прокинся!
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05.03.2022 15:09 Ответить
Коллаборантов при малейшем подозрении в расход. Вести переговоры с террористами-детоубийцами только об условиях их капитуляций.
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05.03.2022 15:17 Ответить
цей шпигун є чоловічком Андрійка Клюєва. Вони в 2019 році із штанів вискакували, навіть ЦВК розпустили, коли Андрійка Клюєва не допустили до виборів. А тепер ясно, чого банкірку Клюєва призначили послихою в Вашингтон. Це креатура ванюши літінанта.
А тут з точки зору швидкості і результату зроблено на відмінно. Не буде тепер венікова вимагати доказів, хто дав дозвіл на прослушку, печерський суд місяцями буде збиратись для санкції, а тут просто, є підозра -шпигун , і 9 грамов прямо в підле серце.
А кловани в розпачі, Ну як так керівництво СБУ не знає, що робиться на низах. Але започаткована практика є правильною і своєчасною. Ворог підлягає знищенню.
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05.03.2022 15:17 Ответить
Операция "Ы"
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05.03.2022 15:17 Ответить
Віталя, я так бачу, що загальна кваліфікація кацапських ботів сильно впала. Знаєш чому? Розумні боти зрозуміли, що півничний лис, і звалили. А дурникам підняли зарплату, але не пояснили, що інтернет - це така **** штука, що може розказати, коли ти ліг спати, де, з ким і що випили перед сном. Після війни ботів будуть ловити не профі з СБУ, а аматори з тероборони. А це для бота найгірший варіант.
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05.03.2022 16:16 Ответить
А хто ж його туди послав чи може сам поїхав, чудасія, куди не плюнь, одні зрадники і сепари.
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05.03.2022 15:22 Ответить
Застрелили шоб не разболтался о дружбе с Бакановым.
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05.03.2022 15:33 Ответить
Може Арахамія знає, яким чином цей "кріт" приїхав на переговори? Судячі з усього, він очолював делегацію. Для СБУ є робота!
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05.03.2022 15:34 Ответить
Не Арахамия формирует делегацию.
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05.03.2022 15:45 Ответить
Чудные дела твои Господь. В СБУ прослушка, а убил хз кто.
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05.03.2022 15:35 Ответить
Сміття треба викидати. Скільки тих Киреевих на тепленьких державних посадах в прокуратурі, судах, поліції, владі. Роботи багато.
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05.03.2022 15:40 Ответить
Ніхто не торкнувся води на столі. Тільки Резніков вирішив її напитися, необачно!
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05.03.2022 15:46 Ответить
давно пора решать таким образом проблемы с хресто- продавцами.
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05.03.2022 15:51 Ответить
Питання, а що він робив в цій групі?? Хто його туди пригиів??? Може його ліквідували щоб не відкрив рот..
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05.03.2022 15:55 Ответить
Радоваться убийству крупного российского агента может только недалекий человек. Иметь в руках такого фрукта мечта любой разведки. Ни секунды не сомневаюсь, что он убит специально. На дурость и непрофессионализм исполнителей 0.000000001%. Что значит убит при задержании? Он не фанатик и не отстреливался бы до последнего, зная, что рано или поздно его обменяют. Зачем его убили - главный вопрос сегодняшнего дня. И ответа на него мы не получим!
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05.03.2022 16:02 Ответить
Логічно, багато випадків , що деякі країни маючи такого агента в ущерб репутації , тримали їх в великій безпеці. А тут грохнули , комусь вигідно було його участь в переговорах щоб був привід для цього.
Голова іде кругом , але час і це скоро покаже хто є хто. Люди яких зрадили і звинувачували в нечуваних гріхах скажуть своє слово.
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05.03.2022 18:26 Ответить
Когда накажут тех, кто его туда пустил (назначил, или из СБУ не предупредил)?
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05.03.2022 16:06 Ответить
Ааааа! От оно шо, так ЗЕ тут ні до чого! Це він так випадково за стіл потрапив, йшов мабудь повз...

І скільки ще таких при ЗЕ? І що більш за все хвилює, це те як це все подається. Нібито ніхто тут ні до чого, воно само.....
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05.03.2022 16:12 Ответить
Рано застрелили. Дали б нам (мені) на кілька годин для "розмови з інтелігентом". Значить була команда валити цапа.
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05.03.2022 16:55 Ответить
Згідний з Галина Темирова ba27c95c
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05.03.2022 17:24 Ответить
Вопрос: как этот провокатор попал в переговорную группу???
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05.03.2022 17:07 Ответить
А як актор став президентом України ?
Питань більше ніж відповідей, правда вспливе рано чи пізно.
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06.03.2022 22:52 Ответить
Сдох, да и хрен с ним. Одной падалью меньше стало. А сотрудникам СБУ успехов в их нелекгом труде.
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05.03.2022 17:11 Ответить
Набираю Киреев, и в Гугле куча статей на начало февраля , что он сливает инфу по закупкам.
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05.03.2022 17:22 Ответить
где мураев???
кацапы именно его хотели поставить гауляйтером.
оно в интервью намекало, что заранее знало о войне.
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05.03.2022 17:36 Ответить
В таких вопросах спешить с комментариями неразумно. Мы на форуме ВООБЩЕ не знаем подноготную ситуации - кто, чего, когда, как, почему. Потом, по мере поступления комментариев СБУ, прокуратуры, раскрытия материалов уголовного дела когда-нибудь можно будет анализировать, что за разведывательная и контр-разведывательная игра шла, правильно или неправильно поступали причастные лица.
А без информации мы сейчас как бабки на базаре возмущаемся.
Предлагаю "принять информацию во внимание" и закрыть обсуждение пока что (до получения официальной информации по вопросу).
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05.03.2022 19:08 Ответить
Ну нарешті зрадників і колаборантів почали карати
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05.03.2022 19:45 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста!
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05.03.2022 20:09 Ответить
Собчак смылась из паРаши. заметили в зоне прилета в аэропорту Бен-Гурион. сейчас.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278

гниди Суркіси тікають в бік кордону. вiдео. це ще тиждень назад.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500141732494725127
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05.03.2022 20:19 Ответить
А це тоді що??:

Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

🏆 Доля Олексій Іванович
🏆 Чибінєєв Валерій Вікторович
🏆 Кірєєв Денис Борисович

🇺🇦 Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги!

🤝 Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих.

Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо!

Слава Україні! Героям Слава! 🦉

#ГУРпамятає
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05.03.2022 21:41 Ответить
Застрелили щоб не здав подільників ? Чи може щоб не розбовкав про що шепчуться ?
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05.03.2022 22:21 Ответить
Хай наступним буде Єрмак
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06.03.2022 22:49 Ответить
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