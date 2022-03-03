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Переговоры: Россия разделила свои требования на три части

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры: Россия разделила свои требования на три части

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что блок "российских предложений" на переговорах с Украиной состоит из военно-технической, гуманитарно-международной и политической частей.

"Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из 3 частей – военно-технической, гуманитарно-международной и политической", – заявил Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, российско-украинские переговоры ожидаются в 14:00 (по Киеву. – Ред.), ждут украинскую делегацию.

Также читайте: Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска

Мединский говорит, что переговоры состоятся в Брестской области.

Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля есть основания полагать, что "украинская делегация затягивает переговоры".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+145
Требования только одни! Вон с Донбасса и Крыма!
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03.03.2022 12:40
+125
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03.03.2022 12:39
+123
І репарації за всі роки війни!!!
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03.03.2022 12:42
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Страница 2 из 2
Десь попадалось, що правильно посилати не на частину тіла, а в напрямі. То єсть не на ***, а на***. Але як писати, кожен нехай вирішує для себе сам.
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03.03.2022 12:57 Ответить
Ніяких перемовин з цапами! Смерть цапам!
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03.03.2022 12:57 Ответить
Россияцкий фашизм имеет не идеологическую природу, а сугубо зоологическую:
это фашизм садо-мазохистского типа, фашизм прирождённых рабов, утробно ненавидящих вовсе не своего рабовладельца, а тех людей, которые захотели стать свободными.

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04.03.2022 01:44 Ответить
Три так три. Какая разница, насколько частей делить *****.
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03.03.2022 12:59 Ответить
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03.03.2022 13:00 Ответить
"Блок российских предложений на переговорах с Украиной состоит из 3 частей Источник: https://censor.net/ru/n3321026


В УКРАЇНИ ВИМОГИ СКЛАДАЮТЬСЯ ТЕЖ З ТРЬОХ ЧАСТИН -

1) РОСІЯ
2) ІДИ НА Х*Й
3) З УКРАЇНИ

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03.03.2022 13:00 Ответить
4. И заберай народ с Кубани , бо КУБАНЬНАШ
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03.03.2022 13:10 Ответить
Кацапы одну часть своих хотелок берут-скручивают. Вторую. Третью. Засовывают все три части себе в очко и идут туда,куда руский корабль уплыл.
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03.03.2022 13:01 Ответить
Ще Крим під шумок заберем
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03.03.2022 13:01 Ответить
Рашистский фуфлогон,пшлонах отсюда,животное
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04.03.2022 12:53 Ответить
Посрать на эти их части условий три раза, главное условие - капитуляция РФ и выдача военного преступника Путлера живьем или тушкой - без разницы !
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03.03.2022 13:02 Ответить
Нахєр з України (в т.ч. Донбас та Крим), і влажну уборку після себе. Розмір контрибуції, долю керченського моста, статус Кубані оговорювати пізніше!
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03.03.2022 13:04 Ответить
признание крыма и донбасса, демилитаризация, не вступление в нато.

лавров-лошадь уже вчера сказал.

пошли они на.
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03.03.2022 13:04 Ответить
ответ на все три блока (типа не имеем претензии по каждому блоку) только один раз и двумя словами Пошли *****. Иначе, Украина от всего мира бабки на востановление не получит. А прямо от агрессора, сама не востребует. Не поддаватся не в коем случае. Вы Правы!
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03.03.2022 13:05 Ответить
У них есть основания застрелиться, больше никаких оснований у них нет.
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03.03.2022 13:07 Ответить
Они уже вообще ничего не должны требовать, суд в Гааге рассматривает их преступления
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03.03.2022 13:07 Ответить
Кстати санкцию на его арест выдали его ждёт Милошевич
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03.03.2022 15:21 Ответить
Милошевич на концерте кабздона.
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03.03.2022 16:10 Ответить
Какая злая зая
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05.03.2022 02:23 Ответить
Від цих переговорів, нічого не слід очікувати--це пусте місце!!! З самого початку вони були обречені,тому що позиція Кремля--це ПОВНА капітуляція і знищення України і Зе це прекрасно розуміє,а якщо не розумієЮто зіграє інстинкт самозбереження!! Що говорить та КОНЯКА,мови про Крим навіть не починати,визнання лугандонії в адмін кордонах,роззброєння,а потім ще будуть дивитись які дати нам гарантії. Ну кожна людина,Ківу не рахую,розуміє,що це просто знущання над УКРАЇНОЮ!!!!
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03.03.2022 13:07 Ответить
наш ультиматум "МОСКОЛЯКУ НА ГИЛЯКУ"
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03.03.2022 13:07 Ответить
Одна часть.
***** с Украины.
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03.03.2022 13:08 Ответить
причем, со всей. И ров с пираньями километров 10 шириной. От их "мирных"
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03.03.2022 13:38 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:11 Ответить
Три частини? Це як ? Три рази на )(уй посилати чи один раз, комплексно?
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03.03.2022 13:12 Ответить
Украина затягивает не переговоры а петлю на шее этого урода
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03.03.2022 13:28 Ответить
ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2022 13:13 Ответить
рашка здохни.Слава Украине!
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03.03.2022 13:13 Ответить
******* Росії!!! Слава Нашим збройним силам України їбаште їх хлопці .....
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03.03.2022 13:14 Ответить
"військово-технічної" = русский военный

"гуманітарно-міжнародної" = корабль отправляется

"політичної" = <****>
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03.03.2022 13:14 Ответить
Пошли на *** !!!
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03.03.2022 13:15 Ответить
кацапня має здохнути. путінські *******
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03.03.2022 13:20 Ответить
Так оно и будет ,******* ватные ПОДОХНУТ ВСЕ ..
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03.03.2022 13:32 Ответить
у нас одно условие рашен делегация должна на переговоры привезти голову ввх тогда и будут собственно переговоры
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03.03.2022 13:15 Ответить
требование одно-геть с УКРАИНЫ!
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03.03.2022 13:17 Ответить
Вони ще й висувають вимоги? Досі не зрозуміли - що їм уж капець?
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03.03.2022 13:17 Ответить
В жоппе уже свербит у **************. Вот, по их мнению "украинская делегация затягивает".

Теория относительности в действии: Скорость течения времени сильно зависит от того, по какую сторону двери туалета вы находитесь (с)
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03.03.2022 13:18 Ответить
это он типа хочет как подписывались капитуляции в вагоне в 18 и 40 году так типа вы рашу немцы нагнули в Бресте в 18 а теперь в Бресте мы вас попробуем
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03.03.2022 13:18 Ответить
Здохніть кляті виродки
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03.03.2022 13:18 Ответить
200х тысячная группировка разбита, как раз самое время московии ультиматумы ставить, дебилы бл, ща надеюсь пару лоханок у Одессы потопят и на переговорах кацапы резко станут сговорчивее.
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03.03.2022 13:25 Ответить
Таких як ти треба знищувати разом з підорусньою.
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03.03.2022 14:10 Ответить
Да пошли вы вслед за рузке военным дуршлаком! Можете себе засунуть свои требования в свои жирные.
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03.03.2022 13:22 Ответить
Путлера ***** в плен не брать 🪦🪦🪦🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️
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03.03.2022 13:23 Ответить
Какие блин условия?

Если РФ хочет хоть что-то оставить от своей армии, то подписывают капитуляцию и убираются из Украины.

Если нет, то останутся без армии вобще.
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03.03.2022 13:26 Ответить
ВолодЪя, ты пойми, вопрос смоктать или не смоктать даже не обсуждается
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03.03.2022 13:27 Ответить
условие одно.
бросают на месте технику и оружие и пешком под белым флагом на россию.
и о репарациях и контрибуции через международный трибунал в Гааге
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03.03.2022 13:32 Ответить
1. пошел
2. ты
3. *****
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03.03.2022 13:37 Ответить
Можна все разом.
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03.03.2022 13:42 Ответить
Коли ми вже почнемо ставити свої вимоги?
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03.03.2022 13:46 Ответить
що блок "російських пропозицій" Джерело: https://censor.net/ua/n3321026

нічого, нічого прийде час і буде мединський казати - згода росії складається з 3 частин
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03.03.2022 13:47 Ответить
... Кремль має підстави вважати, що "українська делегація затягує переговори" ... Подождете, уроды. А если не терпится - идите *****. Можете ввести против нас санкции
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03.03.2022 13:51 Ответить
Российские переговорщики, идите нах№й. Всё стандартно: освободили территорию, отошли из Крыма и Донбасса, закрыли за собой дверь.
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03.03.2022 13:54 Ответить
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03.03.2022 13:55 Ответить
Тема переговоров может быть одна - согласование ТТХ на швабры для оккупантов и проведение тендера для выбора фирмы - изготовителя швабр.
Фирмы ''Javelli'', ''Bayrakti'' и ''Stingermann'' готовы дать предложения.
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03.03.2022 14:03 Ответить
Тільки ПНХ
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03.03.2022 14:03 Ответить
Gekkelbery finy "А для здорової людини вимога птрібна одна - зупинення вогню та мир. А потім перемовіни про "вон", Крим, Донбас! Або для багатьох цих коментаторів людина це попіл? Не втрачайте розум!"
Ми вже повелися на це в 2014. Росіяни замилююють очі. Якщо військова ініціатива дійсно в нас треба дотиснути їх. Інакше попелом будем ми.
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03.03.2022 14:10 Ответить
Лишнехромосомный будет нам рассказывать сказку про героев-панфиловцев?
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03.03.2022 14:24 Ответить
Ідинахуй, курво
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03.03.2022 14:25 Ответить
Условия для начала переговоров - снести кремль, и пусть ***** с лукашенко лично лопатами перекопают красную площадь и засадят ее картошкой. Русские "переговорщики" идите на ***.
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03.03.2022 14:30 Ответить
однiй гнидi пiд нiком Ніхто Петрович все це подобається...
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03.03.2022 14:31 Ответить
Від Агресора має бути 2 вимоги

Виведіть війська

Русский корабль иди на...й!
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03.03.2022 14:37 Ответить
єдина вимога. Пуйло і все його кодло має здохнути в муках
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03.03.2022 14:58 Ответить
Міцні, засмальцьовані руки,
А м'язи тверді, наче дуб.
На білій, як день вишиванці
Блищить український тризуб!
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03.03.2022 14:56 Ответить
В очах крижана недовіра,
Як глобус блищить голова.
Давно не гуляла сокира
По вулицях міста Москва!
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03.03.2022 14:56 Ответить
Ви навіть його не турбуйте,
Бо раптом піде щось не так,
Не заздрю тому хто скуштує
Завзятий козацький гопак!
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03.03.2022 14:57 Ответить
Нема, кому удавити пукіна, най товпою, самим ваякам-керунам... Їх сам нарід на руках носив би, блд...
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03.03.2022 15:07 Ответить
Условия прекращения войны одни-убраться из нашей страны включая Донбасс и Крым.
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03.03.2022 15:36 Ответить
А. Невзоров сказал, что с учетом состава делегации Расеи на переговорах, достойным ответом было бы включение в состав нашей делегации А. Данилко в образе Верки Сердючки . Потому что эти переговоры для Рашки просто ширма
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03.03.2022 15:39 Ответить
Я смотрела интервью Гозмана, насколько понимаю - последнее интервью на Эхе Москвы. Насет завтрашнего совещания совбеза мордора. Не открытым текстом, но передал послание людям запоребриком. Что если пинято решение завтра объявить военное положение, то сегодня ночью будут аресты тех, кто потенциально может возглавить протестное движение.
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03.03.2022 16:12 Ответить
Що ще хочете продовжувати "денацифікацію" і "демілітарізацію" України? Виводьте скоріше залишки свого лаптєного війська з України поки вас Китай і Японія не стали "штовхати".
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03.03.2022 15:41 Ответить
Лучше бы она себя разделила на три части. Это как минимум.
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03.03.2022 15:50 Ответить
Лучше бы в РФ разделили Путина на три части и прислали на разные переговоры по частям.
Козел вздумал бодаться летя в пропасть.
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03.03.2022 16:15 Ответить
"От би люди придумали якийсь пристрій, щоб можна було розмовляти на відстані!" - цитата із фільму.
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03.03.2022 16:32 Ответить
Цитата: "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."

І що, ні у кого з керівництва ця вимога не викликала якихось запитань, роздумів і висновків?

Ау, Президенте України! Отямтеся! Подумайте краще!
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03.03.2022 16:33 Ответить
Цитата: "Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя".
( Джерело - https://censor.net/ua/news/3319251/ )

Ні, це твердження є необгрунтованим припущенням. Скоріше, навпаки: Путін і його режим в РФ порушили практично всі договори, тому нема підстав вважати, що вони не порушать нові якісь договори чи домовленості.

Та і про що з ним домовлятись?
Про припинення вогню? - якби він хотів врятувати своїх солдатів, то не посилав би все нові партії їх до нас. І тоді бої припинилися б автоматично, а його солдати були б цілі.
Але він продовжує їх сюди посилати. І він вже сказав, чого хоче:
1. Щоб Україна погодилась офіційно віддати Крим Росії. ... (Далі можна не писати.)
2. Щоб Україна офіційно відмовилась вступати в НАТО.
3. "Денацифікація" ? ? ?
і т.д.
А тепер ось ще (цитата) : "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."
І що, ми будемо вести про це переговори з ним?
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03.03.2022 16:35 Ответить
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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03.03.2022 16:38 Ответить
Думаю, можна без переговорів (без зустрічі) - публічно - вимагати від РФ виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Агресія проти України" від 2022-03-02 - https://censor.net/ua/n3320807

... І висунути

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони на всій території України в її міжнародно визнаних кордонах.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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03.03.2022 16:42 Ответить
Знову починають возню, як з мінськими щоб змусити Україну припинити вогонь в односторонньому поряду.
Русская переговорная делегация #идинах*й
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03.03.2022 16:42 Ответить
Росія іди на ***!!!
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03.03.2022 16:47 Ответить
РУССКИЙ КОРАБЛЬ ... ну Вы поняли!!!!
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03.03.2022 17:09 Ответить
мединский имбецил ты лишнехромосомный - ИДИ HAXY@й
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03.03.2022 17:32 Ответить
Тремя требованиями Путиноид хочет "взять в кольцо" одну Единую гражданскую позицию украинцев - ИДИНАХУЙ.
На требования убийцы нам, как на метку на асфальте, НАС-РАТЬ тоже пишется слитно.
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03.03.2022 17:41 Ответить
❗️На переговорах России и Украины обозначилась еще одна опасность. Судя по разговору президента РФ Путина с его французским коллегой Макроном, где Владимир Владимирович заявлял, что «задачи военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», Кремль попал в ловушку многих автократических и диктаторских режимов: «наверх» докладываются только хорошие новости. И сегодня есть серьёзные вопросы, насколько четко и полно Кремль, да и Арбатский военный округ, представляют себе реальный расклад сил «в поле». Который совершенно не располагает к тому, чтобы Россия требовала капитуляции, поднимала планку требований и вообще стучала кулаком по столу. Но в Кремле от переговорщиков ждут именно того, что они привезут «в портфеле» акт о капитуляции. А значит, российские представители на переговорах с Украиной в Беларуси уже оказались в ловушке - сформулировать в такой ситуации переговорную позицию и добиться внятных результатов очень сложно, если вообще возможно.

Но на практике это означает, что дальше поднимать планку требований будет уже Украина. И в какой-то момент Москве придется признать реалии.
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03.03.2022 17:59 Ответить
Переговоры? А МОЖЕТ вам ещё ***** вареньем намазать?
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03.03.2022 18:58 Ответить
Иди **** в АД со своими хотелками и засунь их в свою дупу до самых гланд
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03.03.2022 20:05 Ответить
Зеленский об Эрдогане: "Не так много лидеров мира имеют эту возможность. Много кто хочет, но возможность такую мало кто имеет. Это нужно быть таким серьезным, мощным, влиятельным государством на все, на геополитику и на экономику мировую. И Эрдоган такой. Он очень крепкий, он очень серьезный президент, и он помогает. Поэтому у меня к нему нет вопросов".
Зеленский также высказал надежду, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и окажет влияние на процесс переговоров с РФ.
"Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю", - отметил президент Украины.
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03.03.2022 20:49 Ответить
Да никто ничего соблюдать не будет!!! Нужно ПОЛНОСТЬЮ уничтожать рашкину армию и начать проводить диверсии на ИХ территории! Все равно украинцы всегда будут для них нацисты/ бандеровцами/ челядь - пусть думают что хотят и пусть бояться по улицам ходить. Было бы хорошо оттеснить их за Домбасс чтобы и пророссийские домбасята почувствовали на себе все прелести бомбежки а тотам разговоров что их там 8 лет бомбили и убивали ( не думала что там 1/4 населения планеты живет!) и улицы и все цело за 8 лет так пусть реальности на их голову упадёт. По любому нужно очищать регион от кацапни.
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03.03.2022 22:08 Ответить
Издание "Шарли Эбдо". Путлера изобразили в виде голой обезьяны с ядерной кнопкой
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03.03.2022 22:25 Ответить
Видно, що коментарі писали ті, у кого ще ніхто не загинув. Зеля поставив бездарних представників, які нічого не можуть зробти для дітей, що під обстрілами. І щоб отримати більше допомоги, яку буде роздавати в конвертах "депутатам".
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03.03.2022 23:30 Ответить
Нехай дерипаска спонсорує пікет. Ось і йому добре-стане героєм. І війна закінчиться. А потім вже розберемося.
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03.03.2022 23:56 Ответить
Вони можуть обговорювати лише умови капітуляції **********
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04.03.2022 04:19 Ответить
"Пропозиції" (вимоги) України і московії є взаємовиключними і ніякі компроміси неприйнятні жодною стороною. Такий конфлікт вирішується лише поразкою однієї з сторін. В делегації з нашої сторони нема жодного професіонала. Ніякого затягування часу вони не дають. Вимоги перетворюються в блоки вимог, завтра це будуть мегаблоки з розписаною дорожною картою. Потім фейкові канали розповсюдять новину що Київ погодився на вимоги кремля. Це засіб тиску, який використовуємо не ми. Знаючи що увага всього світу прикована до цих переговорів, кремль використовує їх як пропагандистський майданчик, знущається з України "на сцені". Британія попереджала що любі переговори можливі тільки після звільнення агресором територій.
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04.03.2022 06:04 Ответить
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