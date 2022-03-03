135 867 194
Перемовини: Росія розділила свої вимоги на три частини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.
"Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із 3 частин – військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної", - заявив Мединський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 (за Києвом. – Ред.), чекають на українську делегацію.
Мединський каже, що переговори відбудуться у Брестській області.
Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що "українська делегація затягує переговори".
Топ коментарі
+145 Rouhh Elohim
показати весь коментар03.03.2022 12:40
+125 Шимус
показати весь коментар03.03.2022 12:39
+123 НБ
показати весь коментар03.03.2022 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
это фашизм садо-мазохистского типа, фашизм прирождённых рабов, утробно ненавидящих вовсе не своего рабовладельца, а тех людей, которые захотели стать свободными.
В УКРАЇНИ ВИМОГИ СКЛАДАЮТЬСЯ ТЕЖ З ТРЬОХ ЧАСТИН -
1) РОСІЯ
2) ІДИ НА Х*Й
3) З УКРАЇНИ
лавров-лошадь уже вчера сказал.
пошли они на.
***** с Украины.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
"гуманітарно-міжнародної" = корабль отправляется
"політичної" = <****>
Теория относительности в действии: Скорость течения времени сильно зависит от того, по какую сторону двери туалета вы находитесь (с)
Если РФ хочет хоть что-то оставить от своей армии, то подписывают капитуляцию и убираются из Украины.
Если нет, то останутся без армии вобще.
бросают на месте технику и оружие и пешком под белым флагом на россию.
и о репарациях и контрибуции через международный трибунал в Гааге
2. ты
3. *****
нічого, нічого прийде час і буде мединський казати - згода росії складається з 3 частин
Фирмы ''Javelli'', ''Bayrakti'' и ''Stingermann'' готовы дать предложения.
Ми вже повелися на це в 2014. Росіяни замилююють очі. Якщо військова ініціатива дійсно в нас треба дотиснути їх. Інакше попелом будем ми.
Виведіть війська
Русский корабль иди на...й!
А м'язи тверді, наче дуб.
На білій, як день вишиванці
Блищить український тризуб!
Як глобус блищить голова.
Давно не гуляла сокира
По вулицях міста Москва!
Бо раптом піде щось не так,
Не заздрю тому хто скуштує
Завзятий козацький гопак!
Козел вздумал бодаться летя в пропасть.
І що, ні у кого з керівництва ця вимога не викликала якихось запитань, роздумів і висновків?
Ау, Президенте України! Отямтеся! Подумайте краще!
( Джерело - https://censor.net/ua/news/3319251/ )
Ні, це твердження є необгрунтованим припущенням. Скоріше, навпаки: Путін і його режим в РФ порушили практично всі договори, тому нема підстав вважати, що вони не порушать нові якісь договори чи домовленості.
Та і про що з ним домовлятись?
Про припинення вогню? - якби він хотів врятувати своїх солдатів, то не посилав би все нові партії їх до нас. І тоді бої припинилися б автоматично, а його солдати були б цілі.
Але він продовжує їх сюди посилати. І він вже сказав, чого хоче:
1. Щоб Україна погодилась офіційно віддати Крим Росії. ... (Далі можна не писати.)
2. Щоб Україна офіційно відмовилась вступати в НАТО.
3. "Денацифікація" ? ? ?
і т.д.
А тепер ось ще (цитата) : "Росія вимагала, щоб до початку перемовин Україна склала зброю."
І що, ми будемо вести про це переговори з ним?
Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?
- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.
Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
... І висунути
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони на всій території України в її міжнародно визнаних кордонах.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Русская переговорная делегация #идинах*й
На требования убийцы нам, как на метку на асфальте, НАС-РАТЬ тоже пишется слитно.
Но на практике это означает, что дальше поднимать планку требований будет уже Украина. И в какой-то момент Москве придется признать реалии.
Зеленский также высказал надежду, что в будущем Турция станет одним из гарантов безопасности Украины и окажет влияние на процесс переговоров с РФ.
"Я думаю, что он один из тех гарантов безопасности для Украины, и он точно им будет в этом кругу тех стран, которые должны ввести гарантии безопасности для Украины. Когда мы сядем за стол переговоров, я в это верю, с президентом России, и именно эти гарантии безопасности должна получить Украина. Поэтому он будет влиять на этот процесс. Я в это очень верю", - отметил президент Украины.