Перемовини: Росія розділила свої вимоги на три частини

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що блок "російських пропозицій" на переговорах з Україною складається з військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної частин.

"Блок російських пропозицій на переговорах з Україною складається із 3 частин – військово-технічної, гуманітарно-міжнародної та політичної", - заявив Мединський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, російсько-українські переговори очікуються о 14.00 (за Києвом. – Ред.), чекають на українську делегацію.

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Мединський каже, що переговори відбудуться у Брестській області.

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль має підстави вважати, що "українська делегація затягує переговори".