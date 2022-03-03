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Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.

Про це у своєму телеграм-каналі написав російський бізнесмен Олег Дерипаска, інформує Цензор.НЕТ.

"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє– будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами", - написав він. 

Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+97
Канєшн, коли бабло між пальцям як вода розтікається.
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03.03.2022 11:55
+80
Переговори можуть бути тільки про повну капітуляція і демілітаризацію Кацапії включно з ядерним роззброєнням.
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03.03.2022 11:55
+72
О! Голуби мира умоляют о переговорах. Следовательно, надо увеличить интенсивность уничтожения кацапских свиней.
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03.03.2022 11:55
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Не домовлятись треба, а нехай негайно виводять свої війська.
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03.03.2022 12:34 Відповісти
то чого Дерибаска не застрелить фуйла?
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03.03.2022 15:19 Відповісти
Этот путлеровский г...ндон предполагает, что договариваться- это капитулировать! П...дор не призывает Ху...ла вывести войска. Глиноземный будет конфискован у этого ********!
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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03.03.2022 12:36 Відповісти
Засуетились крИси)))
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03.03.2022 12:47 Відповісти
дарипаска йди *****
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03.03.2022 12:57 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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03.03.2022 13:00 Відповісти
Мир очень важен! Затягивать переговоры - безумие, - российский бизнесмен Дерипаска Источник: https://censor.net/ru/n3321013

ТА ПІШЛИ ВИ КАЦАПИ НА Х*Р
П*З*А ВАЩІЙ КАЦАПСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
І НАВІТЬ ВИХІД НАВАЛЬНОГО З ТЮРМИ
НА ЦАРСТВО НЕ СПАСЕ МОСКОВІЮ
Відповідати за Кримнаш будете всією
країною.
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03.03.2022 13:04 Відповісти
Я за мир в Московії і у ії сусідів -


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03.03.2022 13:08 Відповісти
Я дико извиняюсь но Зеля может войти в историю как человек который подпишет капитуляцию орды в москве это позорище на века главное правильно расклад сделать
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03.03.2022 13:11 Відповісти
Покуда я в Вашем посте капитулянство и истерию наблюдаю.
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03.03.2022 13:32 Відповісти
так ****** своег царя.а там поговорим.
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03.03.2022 13:13 Відповісти
русский дерижопа иди на ***.
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03.03.2022 13:17 Відповісти
Браво!
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03.03.2022 13:33 Відповісти
О як заговорили,як дупу підпалили!!
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03.03.2022 13:38 Відповісти
дерипаска. ****** КАЛБАСКОЙ ПО МАЛОЙ СПАССКОЙ !!!!
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03.03.2022 15:03 Відповісти
Ишь как распереживался, ну так иди и пристрели путина и будет тебе мир.
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03.03.2022 16:13 Відповісти
МИД России понадеялся, что санкции против страны будут отменены:

«Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, всё ещё может вернуться в нормальное русло»

Может, конечно. Когда Россия начнёт уважать международное право и признанные границы. Но не раньше
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03.03.2022 17:18 Відповісти
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