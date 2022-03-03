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Мир дуже важливий! Затягувати перемовини – божевілля, - російський олігарх Дерипаска
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна та Росія повинні якомога швидше домовлятися про мир.
Про це у своєму телеграм-каналі написав російський бізнесмен Олег Дерипаска, інформує Цензор.НЕТ.
"Мир дуже важливий! Затягувати переговори – божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, крім законсервованої Чорнобильської АЕС, ще 15 атомних енергоблоків і 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для тих, хто не розуміє– будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи будуть згадувати нам усім! Ще років 200 з прокльонами", - написав він.
Топ коментарі
+97 Ла-ла-ла-ла
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+80 Ла-ла-ла-ла
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+72 Мобильный крематорий
показати весь коментар03.03.2022 11:55
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Будь ласка, зачекайте...
Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?
- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.
Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
ТА ПІШЛИ ВИ КАЦАПИ НА Х*Р
П*З*А ВАЩІЙ КАЦАПСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
І НАВІТЬ ВИХІД НАВАЛЬНОГО З ТЮРМИ
НА ЦАРСТВО НЕ СПАСЕ МОСКОВІЮ
Відповідати за Кримнаш будете всією
країною.
«Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, всё ещё может вернуться в нормальное русло»
Может, конечно. Когда Россия начнёт уважать международное право и признанные границы. Но не раньше