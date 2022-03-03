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Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина и Россия должны как можно скорее договариваться о мире.
Об этом в своем телеграм-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска, передает Цензор.НЕТ.
"Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие! Украина уже давно ядерное государство, на его территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями", - написал он.
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Пожалуйста, подождите...
Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?
- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.
Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:
УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
ТА ПІШЛИ ВИ КАЦАПИ НА Х*Р
П*З*А ВАЩІЙ КАЦАПСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
І НАВІТЬ ВИХІД НАВАЛЬНОГО З ТЮРМИ
НА ЦАРСТВО НЕ СПАСЕ МОСКОВІЮ
Відповідати за Кримнаш будете всією
країною.
«Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, всё ещё может вернуться в нормальное русло»
Может, конечно. Когда Россия начнёт уважать международное право и признанные границы. Но не раньше