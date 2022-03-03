РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12446 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
37 835 119
армия РФ (15397) война (46961) Дерипаска (76) переговоры (4650) Россия (91317)

Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина и Россия должны как можно скорее договариваться о мире.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска, передает Цензор.НЕТ.

"Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие! Украина уже давно ядерное государство, на его территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Еще лет 200 с проклятиями", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, – российский олигарх Дерипаска

Мир очень важен! Затягивать переговоры – безумие, - российский бизнесмен Дерипаска 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+97
Канєшн, коли бабло між пальцям як вода розтікається.
показать весь комментарий
03.03.2022 11:55
+80
Переговори можуть бути тільки про повну капітуляція і демілітаризацію Кацапії включно з ядерним роззброєнням.
показать весь комментарий
03.03.2022 11:55
+72
О! Голуби мира умоляют о переговорах. Следовательно, надо увеличить интенсивность уничтожения кацапских свиней.
показать весь комментарий
03.03.2022 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не домовлятись треба, а нехай негайно виводять свої війська.
показать весь комментарий
03.03.2022 12:34 Ответить
то чого Дерибаска не застрелить фуйла?
показать весь комментарий
03.03.2022 15:19 Ответить
Этот путлеровский г...ндон предполагает, что договариваться- это капитулировать! П...дор не призывает Ху...ла вывести войска. Глиноземный будет конфискован у этого ********!
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...
Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
показать весь комментарий
03.03.2022 12:36 Ответить
Засуетились крИси)))
показать весь комментарий
03.03.2022 12:47 Ответить
дарипаска йди *****
показать весь комментарий
03.03.2022 12:57 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:00 Ответить
Мир очень важен! Затягивать переговоры - безумие, - российский бизнесмен Дерипаска Источник: https://censor.net/ru/n3321013

ТА ПІШЛИ ВИ КАЦАПИ НА Х*Р
П*З*А ВАЩІЙ КАЦАПСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
І НАВІТЬ ВИХІД НАВАЛЬНОГО З ТЮРМИ
НА ЦАРСТВО НЕ СПАСЕ МОСКОВІЮ
Відповідати за Кримнаш будете всією
країною.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:04 Ответить
Я за мир в Московії і у ії сусідів -


показать весь комментарий
03.03.2022 13:08 Ответить
Я дико извиняюсь но Зеля может войти в историю как человек который подпишет капитуляцию орды в москве это позорище на века главное правильно расклад сделать
показать весь комментарий
03.03.2022 13:11 Ответить
Покуда я в Вашем посте капитулянство и истерию наблюдаю.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:32 Ответить
так ****** своег царя.а там поговорим.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:13 Ответить
русский дерижопа иди на ***.
показать весь комментарий
03.03.2022 13:17 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:33 Ответить
О як заговорили,як дупу підпалили!!
показать весь комментарий
03.03.2022 13:38 Ответить
дерипаска. ****** КАЛБАСКОЙ ПО МАЛОЙ СПАССКОЙ !!!!
показать весь комментарий
03.03.2022 15:03 Ответить
Ишь как распереживался, ну так иди и пристрели путина и будет тебе мир.
показать весь комментарий
03.03.2022 16:13 Ответить
МИД России понадеялся, что санкции против страны будут отменены:

«Трудно судить, насколько долгосрочными окажутся санкционные меры Запада, всё ещё может вернуться в нормальное русло»

Может, конечно. Когда Россия начнёт уважать международное право и признанные границы. Но не раньше
показать весь комментарий
03.03.2022 17:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 