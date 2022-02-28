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Дерипаска (76) Россия (91304)

В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, – российский олигарх Дерипаска

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, – российский олигарх Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в России сейчас реальный кризис.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.

Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, для выхода из кризиса нужны "реальные кризисные менеджеры, а не фантасты с пачкой "презенташек".

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"Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", - подытожил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+68
путіна треба закінчувати. Або ви його кончите самі або він вас усіх переживе.
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28.02.2022 16:19
+64
иди н7а *** страна(404) рашка
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28.02.2022 16:19
+56
У вас есть весла...плывите нах*й...
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28.02.2022 16:19
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28.02.2022 17:22 Ответить
прощай, Олежа!
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28.02.2022 17:51 Ответить
КНЯЗЬКИ ВОН !!! ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ !!! ПРИ ЧЕМ ИСКОННО РУССКОЙ СТОЛИЦЕЙ ГОРОДОМ КИЕВОМ !)
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28.02.2022 17:54 Ответить
Пора заканчивать вас как государство
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28.02.2022 18:12 Ответить
А про ***** побоялся…..
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28.02.2022 18:14 Ответить
Ну так кінчай з карликом, що грошей не вистачає на кілера?
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28.02.2022 18:28 Ответить
В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, - российский олигарх Дерипаска Источник: https://censor.net/ru/n3320105

Пізно дятєл - треба було у 2014 Крим не анексувати у України
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28.02.2022 19:22 Ответить
Все! Шарик громко лопнул..
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28.02.2022 20:08 Ответить
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