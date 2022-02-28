В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, – российский олигарх Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в России сейчас реальный кризис.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.

Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, для выхода из кризиса нужны "реальные кризисные менеджеры, а не фантасты с пачкой "презенташек".

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"Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", - подытожил он.