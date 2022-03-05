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Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області. ВІДЕО+ФОТО
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У ніч на 3 березня ворог здійснив авіаналіт на село Яковлівка Харківського району. В результаті атаки повністю або частково знищені всі будинки в селі.
Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Телеграм-канал Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Селище Яковлівка розташовується за 30 кілометрів від Харкова, в ньому проживало приблизно 600 осіб. У ніч на 3 березня російські війська завдали по ньому потужного удару з неба. В результаті бомбардування із 45 будинків 21 зруйнований повністю, ще 24 дуже пошкоджені.
За інформацією слідчих поліції, загинули чотири людини, серед них – один прикордонник. 14 людей зазнали поранень.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Топ коментарі
+26 Frol Fedoroff
показати весь коментар05.03.2022 15:58
+20 Иван Петров d4225322
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+12 Sandra from Lithuania
показати весь коментар05.03.2022 15:59
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Будь ласка, зачекайте...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
А по-друге. Як давно вдалося вгамувати Німетчину, Угорщину та Кіпр?