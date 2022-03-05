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Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У ніч на 3 березня ворог здійснив авіаналіт на село Яковлівка Харківського району. В результаті атаки повністю або частково знищені всі будинки в селі.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Телеграм-канал Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Селище Яковлівка розташовується за 30 кілометрів від Харкова, в ньому проживало приблизно 600 осіб. У ніч на 3 березня російські війська завдали по ньому потужного удару з неба. В результаті бомбардування із 45 будинків 21 зруйнований повністю, ще 24 дуже пошкоджені.

Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області 01

За інформацією слідчих поліції, загинули чотири людини, серед них – один прикордонник. 14 людей зазнали поранень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи ЗСУ перейшли до контрнаступу під Харковом, - Сухопутні війська. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Що фашисти у 1941 р., що путінці -рашисти в 2022 р. не бачу ніяких відміностей
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05.03.2022 15:58
+20
В Гаагу.
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05.03.2022 15:54
+12
Суки! 🤬
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05.03.2022 15:59
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В Гаагу.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:03 Відповісти
100.000 для цели сбора
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19.03.2022 14:32 Відповісти
В яку ще Гаагу- на гиляку краще!
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05.03.2022 15:58 Відповісти
Спочатку в Гаагу, а потім можна варіанти - ешафот, гильотина etc.
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05.03.2022 17:34 Відповісти
Що фашисти у 1941 р., що путінці -рашисти в 2022 р. не бачу ніяких відміностей
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05.03.2022 15:58 Відповісти
Між фашистами і рашистами є різниця.У Гітлера були союзники (Італія,Японія та інші),у ***** один ************
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05.03.2022 16:03 Відповісти
По-перше. Мешканям с Яковлівка з того легше?
А по-друге. Як давно вдалося вгамувати Німетчину, Угорщину та Кіпр?
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05.03.2022 16:27 Відповісти
"А у нас на расіє большє нєт ойфончіков, пачіму ви нам нє сочувствуєтє"
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Суки! 🤬
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Господи бедные люди.
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05.03.2022 15:59 Відповісти
Жил себе жил не тужил и вдруг бабахнуло. Конец!
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05.03.2022 16:08 Відповісти
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05.03.2022 16:10 Відповісти
Помста буде страшніша за кару небесну!
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05.03.2022 16:11 Відповісти
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05.03.2022 16:16 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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05.03.2022 16:20 Відповісти
хатинь. недарма про неї пам"ять берегли. технологія.
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05.03.2022 16:51 Відповісти
Розумом цього не осягнути. Яка стратегічна або тактична мета в знищенні не військових об'єктів, а мирних і абсолютно беззахисних сіл? Щоб у нас хліба не стало? Це дійсно фашизм. Це що так обісралися що перейшли на тактику "випаленої землі"?
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05.03.2022 16:52 Відповісти
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 17:12 Відповісти
этих выблюдков нажавших на кнопку, наверное не матеря рожали...шакалье путлеровское.
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05.03.2022 19:38 Відповісти
 
 