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Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З Росії до США вирушив літак Іл 96-300 спецзагону "Росія". МЗС РФ каже, що відрядило його по дипломатів, яких висилають Штати.
Про вильот борту повідомило видання "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними сервісу Flightradar, маршрут літака прокладено в обхід Європи. Адже через вторгнення РФ в Україну Євросоюз, Великобританія, США та Канада закрили свій авіапростір для російських авіакомпаній.
Державне російське інформагентство "РИА Новости" повідомяє з посиланням на МЗС РФ, що літак скерували до США по російських дипломатів, яких висилають зі Штатів.
Топ коментарі
+37 Mr Vice President
показати весь коментар05.03.2022 18:14
+34 Al Kw
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+29 Fjall_Raven
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US B-52 Bombers Fly in Country Bordering Ukraine
Скорее Лошадь или ее аналог поехали договариваться с США о мире
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Фейк!!!
Нищеброды. ))
Голова ху&ла прилагаеться в качестве дани.
"Впервые за 28 лет депутатам придётся жить, лечиться, учить своих детей в условиях, которые они все эти годы создавали."
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Надеюсь это знак что у них начинается включатся самосознание.
- коли у нього ворушаться губи!
Цеглина до газу,а коля виведе!