УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11729 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
30 189 74
Росія (47115) літак (1979) дипломати (530)

Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З Росії до США вирушив літак Іл 96-300 спецзагону "Росія". МЗС РФ каже, що відрядило його по дипломатів, яких висилають Штати.

Про вильот борту повідомило видання "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними сервісу Flightradar, маршрут літака прокладено в обхід Європи. Адже через вторгнення РФ в Україну Євросоюз, Великобританія, США та Канада закрили свій авіапростір для російських авіакомпаній.

Президентський літак РФ вирушив до США. Москва каже, що вивозить дипломатів 01

Державне російське інформагентство "РИА Новости" повідомяє з посиланням на МЗС РФ, що літак скерували до США по російських дипломатів, яких висилають зі Штатів.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+37
Борт №1 за дипломатами? серьезно?

Скорее Лошадь или ее аналог поехали договариваться с США о мире
показати весь коментар
05.03.2022 18:14
+34
Ну так. Президентським. За дипломатами. Ха-ха.
показати весь коментар
05.03.2022 18:13
+29
"пошли радимые!" - "Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии" скоро договорятся с монголией о начале поставок сушёных конских кутаков. потом будут искать поставщиков соли.
показати весь коментар
05.03.2022 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну так, дипломати зараз хочуть летіти в цю парашію...
показати весь коментар
05.03.2022 18:11 Відповісти
Да. Беги в погреб.
показати весь коментар
05.03.2022 18:24 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
05.03.2022 18:27 Відповісти
За бутылкой.
показати весь коментар
05.03.2022 19:24 Відповісти
я не пью.
показати весь коментар
05.03.2022 19:25 Відповісти
Я не верю.
показати весь коментар
05.03.2022 19:31 Відповісти
Полетели просить Байдена не стукать больно санкциями.
показати весь коментар
05.03.2022 18:13 Відповісти
Какие санкции?!! Это специальная финансовая операция спасения расеи!
показати весь коментар
05.03.2022 19:16 Відповісти
Ну так. Президентським. За дипломатами. Ха-ха.
показати весь коментар
05.03.2022 18:13 Відповісти
Остальные самолёты тупо в лизинге и их из-за Америки не выпустят.
показати весь коментар
05.03.2022 18:18 Відповісти
Сверьхдярьжява, ****
показати весь коментар
05.03.2022 18:25 Відповісти
А цей просто треба заарештувати. нехай йдуть пішки
показати весь коментар
05.03.2022 18:45 Відповісти
Пливуть саморуч, без пароплавів. ))
показати весь коментар
05.03.2022 18:56 Відповісти
Борт №1 за дипломатами? серьезно?

Скорее Лошадь или ее аналог поехали договариваться с США о мире
показати весь коментар
05.03.2022 18:14 Відповісти
как Гесс с парашютом в Англию?
показати весь коментар
05.03.2022 18:21 Відповісти
Як гроші та статки зберегти
показати весь коментар
05.03.2022 18:22 Відповісти
А может сам хозяин поехал сдаться. В американской тюрьме лучше чем на черенке лопаты
показати весь коментар
05.03.2022 20:05 Відповісти
Хотелось бы верить, но...
https://www.facebook.com/100025651836501/posts/1032090337656018/?sfnsn=mo

Фейк!!!
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
Фейк явный. Не их голоса.
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
ТО нахера ти його виклав.
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
***, знак вопроса перепутал.
показати весь коментар
05.03.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2022 18:48 Відповісти
Не фейк, а стёб.
показати весь коментар
05.03.2022 19:07 Відповісти
они говорят про переговоры - понятно не в белоруссии
показати весь коментар
05.03.2022 19:09 Відповісти
Естественно о причинах полёта кацапы брешут. Интересно,что этим ******* реально надо?
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
Ультиматум в трёх томах повезли.
Нищеброды. ))
показати весь коментар
05.03.2022 18:58 Відповісти
Смягчение (отмена) специальной финансовой операции по спасению расеи.
Голова ху&ла прилагаеться в качестве дани.
показати весь коментар
05.03.2022 19:14 Відповісти
Откуда туда или от туда?
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
хай весла використовують, ***** літак
показати весь коментар
05.03.2022 18:15 Відповісти
Переворот в рашке назревает ?
показати весь коментар
05.03.2022 18:17 Відповісти
Пха. З одного боку на інший хіба що.
показати весь коментар
05.03.2022 18:21 Відповісти
Знаете, обычно в Советском Союзе можно было узнать что народ думает по настоящему по анекдотам которые рассказывают. В anekdot.ru самые популярные были эти:
"Впервые за 28 лет депутатам придётся жить, лечиться, учить своих детей в условиях, которые они все эти годы создавали."

Самая популярная картинка вот эта:



Надеюсь это знак что у них начинается включатся самосознание.
показати весь коментар
05.03.2022 19:37 Відповісти
Надеюсь труп Х...ла везут.
показати весь коментар
05.03.2022 18:18 Відповісти
Думаеш голову отрежут на месте?
показати весь коментар
05.03.2022 19:09 Відповісти
А что? сенатор один вроде предлагал грохнуть его, вот и... Хотя, врядли они так быстро созрели.
показати весь коментар
05.03.2022 19:10 Відповісти
дипломатов вместе с семьями нужно вывозить и детей их и внуков, пусть на московии сидят
показати весь коментар
05.03.2022 18:18 Відповісти
Президентским самолетом ?
показати весь коментар
05.03.2022 18:19 Відповісти
с посадкой в Гостомеле.
показати весь коментар
05.03.2022 18:22 Відповісти
Думаю,буде порожняк назад
показати весь коментар
05.03.2022 18:22 Відповісти
Швидше в зад...
показати весь коментар
05.03.2022 19:37 Відповісти
Надеюсь его арестуют и передадут ЗСУ !!!
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
Косточковые плоды из "Молдавии" ? Кости кого ? Настораживает и радкет одновременно...
показати весь коментар
05.03.2022 18:24 Відповісти
"пошли радимые!" - "Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдавии и Сербии" скоро договорятся с монголией о начале поставок сушёных конских кутаков. потом будут искать поставщиков соли.
показати весь коментар
05.03.2022 18:20 Відповісти
Быстро запроцветали))
показати весь коментар
05.03.2022 18:28 Відповісти
)))) там в полном списке есть шикарный прикол "....семечковых плодов из Молдовы, косточковых и семечковых плодов из Сербии, картофеля из Бангладеша, яблок из Азербайджана." "картофель из бангладеш, карл!" ))))))))))))) видать у главного союзника с бульбой тоже уже напряжёнка)))))))))))
показати весь коментар
05.03.2022 18:40 Відповісти
Для незнающих, кутак-хер ( с армии помню)
показати весь коментар
05.03.2022 18:51 Відповісти
У них кораблем краще виходить
показати весь коментар
05.03.2022 18:21 Відповісти
!
показати весь коментар
05.03.2022 18:29 Відповісти
лодкой
показати весь коментар
05.03.2022 19:08 Відповісти
Московіт бреше завжди. Московіт бреше навіть тоді, коли говорить правду.
показати весь коментар
05.03.2022 18:21 Відповісти
- як взнати, коли кацап бреше?
- коли у нього ворушаться губи!
показати весь коментар
05.03.2022 18:34 Відповісти
коли дише.
показати весь коментар
05.03.2022 19:52 Відповісти
Правду перед ними можно ставить фэйс-ту-фэйс - не узнают.
показати весь коментар
05.03.2022 19:12 Відповісти
пусть через бермудский треугольник летят. щас для парашных самолётов это самое безопасное пространство ))))
показати весь коментар
05.03.2022 18:22 Відповісти
Якраз вдалий момент, щоб "у 24 години" вислати ВСІХ рашкінських дипломатів без винятку (в т.ч. і з ООН). Далі -- скликання Радбезу, яке викине Рашку і з Ради і взагалі з ООН (вето накладати буде нікому). А чому б ні? Адже більшість законів, це стовп, який не можна перелізти, але можна обійти.
показати весь коментар
05.03.2022 18:23 Відповісти
Взагалі-то Заходу треба подумати про висилання всіх російських громадян зі своїх країн, щоб звільнити місце для українських біженців.
показати весь коментар
05.03.2022 18:26 Відповісти
За людьми полетели? На презсамолете? Серьёзно? Верю. Вот теперь верю.
показати весь коментар
05.03.2022 18:28 Відповісти
Ну і як же він туди летить, якщо США для них закрило повітряний простір?
показати весь коментар
05.03.2022 18:29 Відповісти
Дурниці, Путя втік в Америку.
показати весь коментар
05.03.2022 18:30 Відповісти
Сдаваться полетели тварюки ...
показати весь коментар
05.03.2022 18:30 Відповісти
Царство небесне їм усім на зворотньому шляху, там Бермуди, може затягне кудись .....
показати весь коментар
05.03.2022 18:33 Відповісти
Фіни, Швеція, Норвегія тисну Вам руку! нехауй літають через океан, а надалі скажу, що доступ до системи координат, вірніше повітряних схем для рос авіації не будуть постачати! це означає, *****, середній-дальній магістраль веде автопілот на ешелоні. Є варіант, ********* по вор-маяках, як в радянських часах рації стрєлка і тарєлка *****, всьо!!! нах.я автопілот вам як немає боєнга і аєрбаса?
показати весь коментар
05.03.2022 18:34 Відповісти
Діди ж літали,і вони зможуть! В них навіть на вантажівках автопілот є!
Цеглина до газу,а коля виведе!
показати весь коментар
05.03.2022 19:06 Відповісти
Посадка в Венесуелі
показати весь коментар
05.03.2022 18:38 Відповісти
Как загрузится сбить нахрен питуховПутинскихХуйлов!
показати весь коментар
05.03.2022 18:49 Відповісти
Може повезли голову ху&ла(чи ціле тіло)як данину, шоб прохати пом'якшити " спеціальну фінансову операцію по врятуваню росії".
показати весь коментар
05.03.2022 19:03 Відповісти
це мабуть Жеребіло-Лаврущ відправив за своєю донькою.Вона все життя з мамкою живе в Амереці. Простим кацапам лапшу на вуха вішають , обсирають Європу та Америку. А Песьковські дітки живут у Франції.
показати весь коментар
05.03.2022 19:04 Відповісти
А ******* вивезуть?
показати весь коментар
05.03.2022 19:11 Відповісти
Земля - воздух готовсь. Старт
показати весь коментар
05.03.2022 19:12 Відповісти
Надеюсь Поцелует его в лоб и мать его вйоб
показати весь коментар
05.03.2022 19:12 Відповісти
То вони за "коксом" в Болівію, бо коли приходять до тями, вони самі в шоці.
показати весь коментар
05.03.2022 19:12 Відповісти
 
 