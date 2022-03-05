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Евакуаційні потяги до Польщі на 6 березня. РОЗКЛАД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Евакуаційні потяги до Польщі на 6 березня. РОЗКЛАД

"Укрзалізниця" призначила на 6 березня низку евакуаційних потягів до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У неділю, 6 березня, відправляться в рейс потяги:

  • №918/919 Запоріжжя – Холм (11:00)

  • №902/903 Дніпро – Холм (09:00).

Окрім того, до складу потягу №67/68 Київ – Холм входить група вагонів сполученням Львів – Холм. Рейс вирушить 6 березня о 19:13.

На станції Холм буде організовано можливість здійснити пересадку на потяги до Варшави, які виконує Польська залізниця.

Проїзд безоплатний.

Автор: Ольга Лузан
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