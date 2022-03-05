В Охтирці продовжують розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Сьогодні на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook

"5 березня на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ.

За сьогоднішній день людей під завалами не було виявлено. Всього на місці події працювало 28 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки ДСНС", - сказано в повідомленні.

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