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Сумська область (2190) ТЕЦ (99)

В Охтирці продовжують розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Охтирці продовжують розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Сьогодні на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook

"5 березня на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ.

За сьогоднішній день людей під завалами не було виявлено. Всього на місці події працювало 28 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки ДСНС", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Російські окупанти обстріляли Охтирку: двоє загиблих, зруйновано будівлі ТЕЦ та залізничного вокзалу. ВIДЕО
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для чего пленные??? пусть работают как рабы,под обстрелами своих. Лечение получают,корм получают,воду,ночлег,да и вообще,остаются живыми а знчит должны исправить то что сделали.
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05.03.2022 19:29 Відповісти
Полонених фашистов туди!
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05.03.2022 20:09 Відповісти
 
 