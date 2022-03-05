В Охтирці продовжують розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ
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Сьогодні на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці ДСНС України у Facebook
"5 березня на Сумщині в м. Охтирка, у проміжках, коли припинялися ворожі обстріли, рятувальники спільно з жителями міста та працівниками місцевого підприємства продовжували розбирати зруйновані конструкції ТЕЦ.
За сьогоднішній день людей під завалами не було виявлено. Всього на місці події працювало 28 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки ДСНС", - сказано в повідомленні.
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Самсон 743bf56e
показати весь коментар05.03.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 7
Gen Pan
показати весь коментар05.03.2022 20:09 Відповісти Мені подобається 0
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