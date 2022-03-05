У нас из 60 танков осталось 12. Может последний раз выхожу на связь, - перемовини російського окупанта із близькими. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу виклали запис спілкування російського окупанта із дружиною та дітьми, у якому він жаліється на високі втрати серед армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Вертикаль.
Окупант каже: "Нам сказали, н#хуй, йти вперед. Ми оточені зараз. Танків у нас лишилося мало. Всю техніку перебили..."
Він продовжує: "Завтра, якщо дадуть команду "вперед"... Скільки нас тут 500-600 чоловік ... Ми ляжемо всі. Дадуть команду "назад" ми теж ляжемо всі. В нас немає виходу. Люди сьогодні пішли вперед. Деякі гинуть так, що навіть не розумієш - від них місця не лишається. Так що, чесно кажучи, чекай "весточку" (похронку)".
"Це #буча куплена війна, бл#дь. У нас із 60 танків лишилося 12", - каже він.
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Puma X 26db490b
показати весь коментар16.03.2022 16:00 Відповісти Мені подобається 2
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Лічінка кацапа жаждєт крові.