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армія РФ (13421) окупація (5814)

У нас из 60 танков осталось 12. Может последний раз выхожу на связь, - перемовини російського окупанта із близькими. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу виклали запис спілкування російського окупанта із дружиною та дітьми, у якому він жаліється на високі втрати серед армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Вертикаль.

Окупант каже: "Нам сказали, н#хуй, йти вперед. Ми оточені зараз. Танків у нас лишилося мало. Всю техніку перебили..." 

Він продовжує: "Завтра, якщо дадуть команду "вперед"... Скільки нас тут 500-600 чоловік ... Ми ляжемо всі. Дадуть команду "назад" ми теж ляжемо всі. В нас немає виходу. Люди сьогодні пішли вперед. Деякі гинуть так, що навіть не розумієш - від них місця не лишається. Так що, чесно кажучи, чекай "весточку" (похронку)".

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"Це #буча куплена війна, бл#дь. У нас із 60 танків лишилося 12", - каже він.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+92
Сынок норм, первый вопрос - много убил, пох шо папка трупак. Ска не народ а одноклеточные амёбы.
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05.03.2022 22:00
+72
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05.03.2022 22:00
+67
- Каво-нєбудь убіл?
Лічінка кацапа жаждєт крові.
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05.03.2022 22:01
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Собачий язьік вяликодуховньіх кацапов.. Противно слушать
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16.03.2022 16:00 Відповісти
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