УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12621 відвідувач онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
23 021 34
ФСБ (1343) державна зрада (1073) помічник депутата (39) Офіс Генпрокурора (2337)

Помічник нардепа підозрюється у передачі ФСБ РФ інформації за гроші

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Помічник нардепа підозрюється у передачі ФСБ РФ інформації за гроші

Затримано помічника-консультанта народного депутата, якого підозрюють у передачі за гроші співробітникам ФСБ РФ інформації про обороноздатність, державну, економічну та інформаційну безпеку України.

Про це із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.

Помічнику-консультанту нардепа повідомлено про підозру у держзраді.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014-го по лютий 2022-го за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

В ОГП кажуть, що він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та громадського стану в Україні, відносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді. Крім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міноборони, які надавалися на запити народних депутатів, зазначили в офісі.

Також дивіться: Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

За даними слідства, за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ приблизно 80 000 доларів.

Його затримано та взято під варту терміном на 30 діб.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
А можно пожалуйста фамилию нардепа.
показати весь коментар
05.03.2022 22:08
+21
Під домашній арешт візьмете, як кума путлера.
показати весь коментар
05.03.2022 22:06
+19
Сміливий, курва... Але жадібний.
показати весь коментар
05.03.2022 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сміливий, курва... Але жадібний.
показати весь коментар
05.03.2022 22:06 Відповісти
Сколько таких до хрена и больше
показати весь коментар
05.03.2022 22:23 Відповісти
Під домашній арешт візьмете, як кума путлера.
показати весь коментар
05.03.2022 22:06 Відповісти
А можно пожалуйста фамилию нардепа.
показати весь коментар
05.03.2022 22:08 Відповісти
От таких якраз і фейс не показують і прізвище не називають, секрет фірми.
показати весь коментар
05.03.2022 22:10 Відповісти
Сегодня уже одного переговорщика зажмурили
показати весь коментар
05.03.2022 22:15 Відповісти
Як шуфріча
показати весь коментар
05.03.2022 22:09 Відповісти
Почему сразу не посадить на Стингер и пустить шоб полетал
показати весь коментар
05.03.2022 22:07 Відповісти
Ну. а где ж *по законам военного времени*?? К стенке!!
показати весь коментар
05.03.2022 22:13 Відповісти
Так его теперь фсб прикончить должны. Такого дурня найняли. Это ж надо такую аналитику собрать, что их тут все жду.
показати весь коментар
05.03.2022 22:07 Відповісти
Єрмака підручний?
показати весь коментар
05.03.2022 22:08 Відповісти
Єрмак нардеп?
показати весь коментар
05.03.2022 22:35 Відповісти
дешевка за 80 тыс серебряников продался сученный..8 лет торговал оптом и розницу...
показати весь коментар
05.03.2022 22:10 Відповісти
Так ему ещё и государство зарплату платило
показати весь коментар
05.03.2022 22:17 Відповісти
Срочно всех через полиграф прогнать, 4 человека после уводят, 2 с автоматами и 2 заворачивают-грузят и делов.
показати весь коментар
05.03.2022 22:11 Відповісти
У КЛІТКУ І НА МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ?
показати весь коментар
05.03.2022 22:13 Відповісти
/// ?????
«Зрадник Кірєєв» не був зрадником: ГУР Міноборони повідомило про загибель трьох своїх співробітників

В Україні, де триває російська агресія, під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: Доля Олексій Іванович, Чибінєєв Валерій Вікторович та Кірєєв Денис Борисович. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.

«Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо!» - йдеться в повідомленні.

https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397822-predatel-kireev-ne-byl-predatelem-gur-minoborony-soobcshilo-o-gibeli-treh-svoih-sotrudnikov
показати весь коментар
05.03.2022 22:19 Відповісти
Отакої... А тут його вже і прокляли, і забули. Ніколи не треба поспішати з висновками. Людська доля непередбачувана, завжди може все перевернутись.
показати весь коментар
06.03.2022 00:52 Відповісти
света. він корифан кирюши буданова і вані літінанта, спасають дупу єрмака.
показати весь коментар
06.03.2022 02:39 Відповісти
Брешуть безсовісно. Гляньте кар"єру та оточення того Кірєєва... який з нього співробітник ГУР ???
Щось під килим замітають...
показати весь коментар
07.03.2022 13:07 Відповісти
Пристрелить при попытке к бегству!
показати весь коментар
05.03.2022 22:19 Відповісти
Завести в сортир і замочити.
показати весь коментар
05.03.2022 22:19 Відповісти
Там такой вест офис президента - Бутусов все это вскрывал не один раз, Вагнеровцы никто ж не забыл
показати весь коментар
05.03.2022 22:23 Відповісти
В ОП нет ни одного нардепа, если вам это не известно
показати весь коментар
05.03.2022 22:44 Відповісти
А чого прізвища не назвали?
показати весь коментар
05.03.2022 22:29 Відповісти
Чомусь у мене немає жодних сумнівів - що підозрюють помічника депутата від опзж.
показати весь коментар
05.03.2022 22:44 Відповісти
та існує думка, шо він там далеееко не один такий...
показати весь коментар
05.03.2022 22:59 Відповісти
Дезинформировал врага за его же деньги
показати весь коментар
05.03.2022 23:08 Відповісти
Мене СБУ дивує. Агент мав ноги ? - мав. Він міг бігати ? - міг. То чому його не застрелили при втечі ?
показати весь коментар
05.03.2022 23:14 Відповісти
ну депутата вичислити проблем нема. Хто був у комісії по обороні з 2014 року і крапка. Він буде доказувати, що не знав -віри мало.
Відомий колись письменник Микола Бажан з 30 років був дописувачем в НКВД. В 60 роки видав двотомну книгу спогадів про письменників і мертвих і живих. Ну і став вимагати премії, бо там гроші не хилі. Компетентні органи перевірили і визначили, що він використав в своїй праці тексти доносів в НКВД, їх другі екземпляри. Ясна річ, премії не дали, бо він вже отримав свої гроші раніше.
показати весь коментар
06.03.2022 02:49 Відповісти
нічого, гроші - не головне. Бо тепер ми їздимо по проспекту його імені. А шо? - головне, що не націоналіст.
показати весь коментар
07.03.2022 13:44 Відповісти
Христо Грозев передав СБУ список 9 департаменту з номерами всіх телефонів, поставили на слуховий контроль і посипалися зайці один за одним. Як колись казав Ю.Швець КГБ завжди була похер доля агента -ми тобі нічого не винні. Раніше не передавав, бо там Єрмак з літінантом його викрали б. А зараз в автоматичному режимі пробивають хто раніше дзвонив до кого вони дзвонили - картина маслом.
показати весь коментар
06.03.2022 02:55 Відповісти
 
 