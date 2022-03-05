Помічник нардепа підозрюється у передачі ФСБ РФ інформації за гроші
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Затримано помічника-консультанта народного депутата, якого підозрюють у передачі за гроші співробітникам ФСБ РФ інформації про обороноздатність, державну, економічну та інформаційну безпеку України.
Про це із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.
Помічнику-консультанту нардепа повідомлено про підозру у держзраді.
За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014-го по лютий 2022-го за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.
В ОГП кажуть, що він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та громадського стану в Україні, відносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді. Крім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міноборони, які надавалися на запити народних депутатів, зазначили в офісі.
За даними слідства, за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ приблизно 80 000 доларів.
Його затримано та взято під варту терміном на 30 діб.
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«Зрадник Кірєєв» не був зрадником: ГУР Міноборони повідомило про загибель трьох своїх співробітників
В Україні, де триває російська агресія, під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники - співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: Доля Олексій Іванович, Чибінєєв Валерій Вікторович та Кірєєв Денис Борисович. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в Telegram.
«Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! Від імені Головного управління розвідки висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають! Вони живуть, доки ми про них пам'ятаємо!» - йдеться в повідомленні.
https://ukrainenews.fakty.ua/ru/397822-predatel-kireev-ne-byl-predatelem-gur-minoborony-soobcshilo-o-gibeli-treh-svoih-sotrudnikov
Щось під килим замітають...
Відомий колись письменник Микола Бажан з 30 років був дописувачем в НКВД. В 60 роки видав двотомну книгу спогадів про письменників і мертвих і живих. Ну і став вимагати премії, бо там гроші не хилі. Компетентні органи перевірили і визначили, що він використав в своїй праці тексти доносів в НКВД, їх другі екземпляри. Ясна річ, премії не дали, бо він вже отримав свої гроші раніше.