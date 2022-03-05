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"Хижак проти чужого", - у патрульної поліції нові нарукавні знаки. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Патрульної поліції України з'являться нові бойові нарукавні знаки.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, інформує Цензор.НЕТ.

Хижак проти чужого, - у патрульної поліції нові нарукавні знаки 01

"Все має бути по бойовому! Навіть нашивки. Офіційно дозволяю носити усьому особовому складу департаменту!!

Хижак проти чужого!!!! Пали ру$ню", - написав Жуков у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава патрульних Жуков розшукує "слуг народу" Бужанського і Куницького: "Русня іде. Треба руки і характер. Ну і якраз х#й вайнє покажем". ФОТО

Наразі начальники управлінь патрульної поліції по можливості вже шиють нові знаки, додав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+62
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05.03.2022 22:41
+6
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05.03.2022 22:43
+6
Душіть цапів по всьому світу!Смерть цапам!
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05.03.2022 22:46
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05.03.2022 22:41 Відповісти
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05.03.2022 22:43 Відповісти
Душіть цапів по всьому світу!Смерть цапам!
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05.03.2022 22:46 Відповісти
Супер !
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05.03.2022 22:48 Відповісти
Неймовірно, *******, для тих хто розуміє контекст
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06.03.2022 01:07 Відповісти
Зачем в слово ру$ню вставил знак доллара?
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05.03.2022 22:49 Відповісти
Не знаю як цей "хижак" буде вести себе на дорогах,але автомобільні наліпки"рускій корабль,іді на х*й" дійсно радують очі...Чи не почне цей "хижак" ,з пуританських цнот,їх знімати???
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05.03.2022 22:51 Відповісти
Между тем отель в Грузии
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05.03.2022 22:55 Відповісти
А не боятся, что ****** получат за нарушение авторских прав? 🤔
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05.03.2022 22:51 Відповісти
Это изображение нужно купить вначале. Иначе нарушение авторских прав.
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05.03.2022 22:52 Відповісти
дело даже не в нарушении каких-то прав.. дело в том, что это не утверджено на государственном уровне! Это как деточки в песочнице самовыражаются....
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05.03.2022 23:02 Відповісти
Не зрозумів - а що це за самовільність? Це якимось Законом затверджено. чи як? ні? тоді не треба тут піарити...
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05.03.2022 23:00 Відповісти
Будь-яке швидке нововведення в формі дозволяє виловлювати ворожих агентів. Закони військового часу таке дозволяють.
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05.03.2022 23:20 Відповісти
не неси маячню! Якщо це робиться на державному, офіційному рівні - а не на блокпосты домовились, чи в побуті - то значить і Закон має бути! чи у нас вакханалія і беззаконня?
Ти за що виступаєш-то?
я не признаю ось цих дурних наліпок! що тепер мені скажеш?
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06.03.2022 14:15 Відповісти
Маячню несеш ти, бо вид елементів однострою поліцейських затверджується постановами Кабміну, а не Законом України. А у військовий час - і командирами підрозділів. А то може ти ще будеш агітувати, щоб наші вояки познімали жовті нарукавні пов"язки, бо вони не є елементом затвердженого однострою?
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06.03.2022 14:41 Відповісти
бла-бла-бла...
йди вчися більше... Спочатку має вийти Закон! а потім вже затвердження!
це раз- подруге-
про що ти говориш? приведені тут бірки - затверджені кабміном? ні! так що йди геть!
"А у військовий час - і командирами підрозділів" - де це написано???? пустобріх.

"А то може ти ще будеш агітувати, щоб наші вояки познімали жовті нарукавні пов"язки, бо вони не є елементом затвердженого однострою?" - можешь собі на голову почепити вуха чебурашки!...
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06.03.2022 15:41 Відповісти
Не ганьбися. Ось в Законі України "Про Національну поліцію" (який давно прийнято) сказано:

Стаття 20. Однострій поліцейських
1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно.
2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України.

Вчи матчастину і буде тобі щастя.
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06.03.2022 15:47 Відповісти
я бачу, ти непробивний якийсь...
для чого ці цитати??? про що йде мова взагалі? що оспорюється - ти взагалі в темі?
який однострій затверджений, чувак? ти в темі, контекст який - ти в курсі???
що ти куриш взагалі????
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06.03.2022 15:52 Відповісти
Главное - не нашивка на рукаве, а меткий автомат в руках и светлая голова.
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05.03.2022 23:05 Відповісти
Та взагалі - як дітки маленькі... війна - а вони - "барвисті нашивки"..
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06.03.2022 16:23 Відповісти
Украине нужно срочно зарегистрировать авторские права на путин ***** и русский корабль иди *****. Роялти от сотен миллионов повторений по всему миру вполне могут стать неиссякаемым источником ежедневного пополнения бюджета страны. ТМ Соса-Соla сосет в сторонке.
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05.03.2022 23:07 Відповісти
фейспалм!.. більше намає чим зайнятись. крім друниці пропонувати?
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06.03.2022 16:23 Відповісти
Вид сверху на лысого мужика с поднятым воротником
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05.03.2022 23:18 Відповісти
 
 