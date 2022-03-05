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"Хижак проти чужого", - у патрульної поліції нові нарукавні знаки. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Патрульної поліції України з'являться нові бойові нарукавні знаки.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, інформує Цензор.НЕТ.
"Все має бути по бойовому! Навіть нашивки. Офіційно дозволяю носити усьому особовому складу департаменту!!
Хижак проти чужого!!!! Пали ру$ню", - написав Жуков у фейсбуці.
Наразі начальники управлінь патрульної поліції по можливості вже шиють нові знаки, додав він.
Топ коментарі
+62 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар05.03.2022 22:41
+6 Папєрєднік
показати весь коментар05.03.2022 22:43
+6 время
показати весь коментар05.03.2022 22:46
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Будь ласка, зачекайте...
Ти за що виступаєш-то?
я не признаю ось цих дурних наліпок! що тепер мені скажеш?
йди вчися більше... Спочатку має вийти Закон! а потім вже затвердження!
це раз- подруге-
про що ти говориш? приведені тут бірки - затверджені кабміном? ні! так що йди геть!
"А у військовий час - і командирами підрозділів" - де це написано???? пустобріх.
"А то може ти ще будеш агітувати, щоб наші вояки познімали жовті нарукавні пов"язки, бо вони не є елементом затвердженого однострою?" - можешь собі на голову почепити вуха чебурашки!...
Стаття 20. Однострій поліцейських
1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно.
2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України.
Вчи матчастину і буде тобі щастя.
для чого ці цитати??? про що йде мова взагалі? що оспорюється - ти взагалі в темі?
який однострій затверджений, чувак? ти в темі, контекст який - ти в курсі???
що ти куриш взагалі????