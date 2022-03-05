"Хижак проти чужого", - у патрульної поліції нові нарукавні знаки. ФОТО

У Патрульної поліції України з'являться нові бойові нарукавні знаки.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, інформує Цензор.НЕТ.

"Все має бути по бойовому! Навіть нашивки. Офіційно дозволяю носити усьому особовому складу департаменту!!

Хижак проти чужого!!!! Пали ру$ню", - написав Жуков у фейсбуці.

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Наразі начальники управлінь патрульної поліції по можливості вже шиють нові знаки, додав він.