Канада не має літаків, які б підійшли для надання Україні, - Трюдо
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Канада не може терміново передати Україні бойові літаки для оборони від Росії, оскільки не має в своєму арсеналі авіаційної техніки, з якою знайомі українські військові.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та іншиїх бойових літаках, яких Канада не має", – відповів Трюдо на запитання про можливість передачі Україні бойових літаків.
Він також не підтримав ідею закриття неба над Україною силами НАТО.
"Досі нам вдавалося уникати ситуації, за якої сили НАТО потраплять у прямий конфлікт із російськими військовими, й ми намагатимемося робити це й надалі. (Закриття неба – ред.) стало би не бажаним рівнем ескалації", – пояснив прем’єр Канади.
При цьому Трюдо наголосив, що міжнародна спільнота продовжить накладати суворі санкції на президента РФ, його посіпак та жителів Росії, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".
Будь ласка, зачекайте...
У Києві панянка з балкона збила московитський дрон, поціливши в нього банкою з огірками. І з словами "кого ви тут захопити намагаєтеся", - пішла доварювати борщ.
Наперед відповідаю на питання, як вона розпізнала, що то ворожий дрон. Як кожна жінка - інтуїція.
Ніколи не знаєш, якою ще потаємною зброєю володіє українка
Для українців геройський чин - буденна справа.
Це Україна.
мне еще одна понравилась с Луганщины.
там в районе линии фронта задержали автомобиль с четырьмя(!) мужчинами в рясах(!). когда ВСУ проводили досмотр, попросили их прочитать "Отче наш".
а в ответ услышали: "всё. приехали..."
я смеялся до слез. вот же идиоты...
вы в Киеве живете, что про сбитый огурцами дрон рассказывали? наверное в каждом городе Украины есть такие истории. надо бы их собрать после войны вместе, да издать книжкой.
Украине поможет только армия и сам народ..
пилота переучить и вывести на класс нужно время и средства
это много сложнее чем с мтлб на танк пересесть
и в открытый конфликт не вступают пока из ряда соображений
Ау, оппоненты, спросите меня почему Байден на "Сваты" в рфии санкции не ввёл?!
я не говорю про фунты/галлоны
масса нюансов
А потім, трохи згодом, ти підтримаєш зміни до Конституції про нейтральний статус, правда?
На нас пішла війною ядерна держава і тому рада НАТО вважає, що є великі ризики розпалення третьої світової у разі прямого зіткнення з московією.
Я наприклад, теж вважаю це помилкою (але і я і ти є зацікавленими в участі НАТО на нашому боці).
При цьому я не кричу "НАТО -- лайно".
Вони не зобов'язані ні надавати зброю, ні економічно страждати через нас, але вони це роблять для нас і це вкрай важливо!
2. в наш поітряний простір залетіло будь що , що несе загрозу життю українців та їх майну . Ми його в праві знешкодити ? ТАК !!!!!!!! Але в нас немає ефективної зброї для цього , ми можемо попросити третю сторону допомогти нам в цьому ? ТАК !!! А тепер головна загадка за яку я писав тільки но пішли всі ці відмазки від НАТО .
Сформулюйте мені текст ноти від мордора до НАТО якщо в небі України , не на старті в мордорі чи в бульбашів , а саме в ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (!!!!!!!!!) буде збитий ворожий обьект , будь який , силами третьої сторони , будь кого з НАТО , на прохання про допомогу в цьому , держави України !!!
Не заважайте мені вбивати українців ... чи що ???
Саме це мають всі враховувати.
Згадай Сирію, орки там теж утюжили міста. Тебе це сильно зачіпало тоді, ти вимагав закрити небо?
Нам дають зброю і орківські "пташки" теж почали падати частіше, але ми не можемо змусити НАТО, поки вони самі не вважатимуть ризики невеликими.
Які вони сцикуни!
И долго он будет иметь возможность делать эту "помилку"?
Це не війна в 50-ті роки, коли зі всієї связі було тільки радіо на коротких хвилях. Це в першу черу інформаційна війна. Зараз Китай може встати на нашу сторону і в межах гумманітарної допомоги випробувати свої системи орбітального захисту. А далі, так само як і зараз, підтримувати режим путлера.
Там импотенты похлеще казламордых.
вот этим - двусмысленными фразами и нежеланием "ввязаться" и пользуется *****...
долго ж вы будете ожидать...пока кто-то там поймет что ***** был не прав...
а наши города превращаются в пыль каждый прожитый в войне с рашкой день...
Вони нам бояться літаки дати шоб ми московію не захопили, бо Китай вже ображається...
Наші воїни і Народ найкращі !
Захотіли б - знайшли.
Нехай куплять у країн Східної Європи та передадуть нам - їм нічого боятися під парасолькою США!
Может и сейчас было бы совсем по другому.
А так маємо те що маємо, на жаль