УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11800 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
12 803 66
війна (56107) Канада (1496) літак (1979) Трюдо Джастін (288)

Канада не має літаків, які б підійшли для надання Україні, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Канада не має літаків, які б підійшли для надання Україні, - Трюдо

Канада не може терміново передати Україні бойові літаки для оборони від Росії, оскільки не має в своєму арсеналі авіаційної техніки, з якою знайомі українські військові.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українські військові тренувалися на радянських "МІГах" та іншиїх бойових літаках, яких Канада не має", – відповів Трюдо на запитання про можливість передачі Україні бойових літаків.

Він також не підтримав ідею закриття неба над Україною силами НАТО.

"Досі нам вдавалося уникати ситуації, за якої сили НАТО потраплять у прямий конфлікт із російськими військовими, й ми намагатимемося робити це й надалі. (Закриття неба – ред.) стало би не бажаним рівнем ескалації", – пояснив прем’єр Канади.

Також дивіться: Трюдо запевнив діаспору в підтримці України. ФОТОрепортаж

При цьому Трюдо наголосив, що міжнародна спільнота продовжить накладати суворі санкції на президента РФ, його посіпак та жителів Росії, "поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+35
Вкакались... Господи, які вони сцикуни...
показати весь коментар
05.03.2022 23:28
+22
Давай вместе с лётчиками ихтамнетами
показати весь коментар
05.03.2022 23:28
+22
Курва! так дай ПВО - наши бістро их освоют
показати весь коментар
05.03.2022 23:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вкакались... Господи, які вони сцикуни...
показати весь коментар
05.03.2022 23:28 Відповісти
Давай вместе с лётчиками ихтамнетами
показати весь коментар
05.03.2022 23:28 Відповісти
невже в Канаді немає українців-пілотів ?
показати весь коментар
05.03.2022 23:55 Відповісти
Да у него, и своя армия под вопросами после ревизии
показати весь коментар
05.03.2022 23:29 Відповісти
Курва! так дай ПВО - наши бістро их освоют
показати весь коментар
05.03.2022 23:29 Відповісти
В смысле - есть но не про нашу честь.Ну чтоже ,ясно...и систем ПВО тоже не даст ,мы не доросли еще..
показати весь коментар
05.03.2022 23:30 Відповісти
Лиля, ну, имейте же совесть. Трюдо про ПВО ничего такого не сказл судя по тексту. зачем его слова перекручивать?
показати весь коментар
05.03.2022 23:36 Відповісти
некоторые понимают с полуслова.
показати весь коментар
05.03.2022 23:40 Відповісти
телепаты что ли?
показати весь коментар
05.03.2022 23:45 Відповісти
Не смійтеся. Реальна історія.

У Києві панянка з балкона збила московитський дрон, поціливши в нього банкою з огірками. І з словами "кого ви тут захопити намагаєтеся", - пішла доварювати борщ.
Наперед відповідаю на питання, як вона розпізнала, що то ворожий дрон. Як кожна жінка - інтуїція.

Ніколи не знаєш, якою ще потаємною зброєю володіє українка

Для українців геройський чин - буденна справа.

Це Україна.
показати весь коментар
05.03.2022 23:53 Відповісти
хорошая история.

мне еще одна понравилась с Луганщины.
там в районе линии фронта задержали автомобиль с четырьмя(!) мужчинами в рясах(!). когда ВСУ проводили досмотр, попросили их прочитать "Отче наш".
а в ответ услышали: "всё. приехали..."

я смеялся до слез. вот же идиоты...

вы в Киеве живете, что про сбитый огурцами дрон рассказывали? наверное в каждом городе Украины есть такие истории. надо бы их собрать после войны вместе, да издать книжкой.
показати весь коментар
06.03.2022 00:06 Відповісти
начинается..
Украине поможет только армия и сам народ..
показати весь коментар
05.03.2022 23:31 Відповісти
Отдай в Восточную Европу свои ф-18, а они нам свои миги. Что там думать?
показати весь коментар
05.03.2022 23:31 Відповісти
+ 100 !!!!
показати весь коментар
05.03.2022 23:56 Відповісти
всё по честному

пилота переучить и вывести на класс нужно время и средства

это много сложнее чем с мтлб на танк пересесть

и в открытый конфликт не вступают пока из ряда соображений

Ау, оппоненты, спросите меня почему Байден на "Сваты" в рфии санкции не ввёл?!
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
Ну танк эт овобще не сложная машина...тот случай кого можно сказать Просто обучится но сложно стать мастером)
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
ага, правда требуют самолёты

я не говорю про фунты/галлоны

масса нюансов
показати весь коментар
05.03.2022 23:37 Відповісти
Згоден, як би абсурдно не прозвучало, іноді готовність допомогти важливіше ніж сама допомога. Треба дати сигнал європейським країнам!
показати весь коментар
05.03.2022 23:56 Відповісти
*** дай F-16 з пІлотами і скажи шо не давав. США у другу світову Бритам давав літаки і пілотів які воювали під британським прапором , не будучи стороною конфлікту я вже мовчу про Китай , якщо буде літати з українським прапором це не ьуде натовський чи кпнадський літак
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
НАТО дерьмо
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
Саме це тобі і намагаються вкласти наразі в твої мізки, молодець.
А потім, трохи згодом, ти підтримаєш зміни до Конституції про нейтральний статус, правда?
показати весь коментар
06.03.2022 00:02 Відповісти
похоже, сарказм не оценили. а зря.
показати весь коментар
06.03.2022 00:10 Відповісти
ти за себе вірішуй і хвилюйся за свої мізки . А таким як я не зрозуміло чому якщо ти в НАТО то ти людина життя якої мабудь будуть захищати , а якщо ні , то хай вбивають цілу країну людей які нікому , ніколи не були загрозою . Мені не зрозуміло чому в небі , яке належить Україні і більше нікому неможливо з допомогою будь кого , на прохання України знищувати ворожу зброю яка летить щоб знищувати нашу Націю .
показати весь коментар
06.03.2022 00:21 Відповісти
То ти б так одразу і написав, що тобі щось не зрозуміло. Але ти не вагаючись накинув на вентилятор.
На нас пішла війною ядерна держава і тому рада НАТО вважає, що є великі ризики розпалення третьої світової у разі прямого зіткнення з московією.
Я наприклад, теж вважаю це помилкою (але і я і ти є зацікавленими в участі НАТО на нашому боці).
При цьому я не кричу "НАТО -- лайно".
Вони не зобов'язані ні надавати зброю, ні економічно страждати через нас, але вони це роблять для нас і це вкрай важливо!
показати весь коментар
06.03.2022 12:25 Відповісти
1. повітряний простір над Україною наш і тільки ! Немає ні в кого заперечень ?
2. в наш поітряний простір залетіло будь що , що несе загрозу життю українців та їх майну . Ми його в праві знешкодити ? ТАК !!!!!!!! Але в нас немає ефективної зброї для цього , ми можемо попросити третю сторону допомогти нам в цьому ? ТАК !!! А тепер головна загадка за яку я писав тільки но пішли всі ці відмазки від НАТО .
Сформулюйте мені текст ноти від мордора до НАТО якщо в небі України , не на старті в мордорі чи в бульбашів , а саме в ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (!!!!!!!!!) буде збитий ворожий обьект , будь який , силами третьої сторони , будь кого з НАТО , на прохання про допомогу в цьому , держави України !!!
Не заважайте мені вбивати українців ... чи що ???
показати весь коментар
06.03.2022 13:22 Відповісти
Ти береш проекцію психіки здорової людини, а у ботоксного кривавого упиря психіка зовсім інша.
Саме це мають всі враховувати.
Згадай Сирію, орки там теж утюжили міста. Тебе це сильно зачіпало тоді, ти вимагав закрити небо?
Нам дають зброю і орківські "пташки" теж почали падати частіше, але ми не можемо змусити НАТО, поки вони самі не вважатимуть ризики невеликими.
показати весь коментар
06.03.2022 13:40 Відповісти
Я думаю, ми б зараз Канаду за три хвилини захопили
Які вони сцикуни!
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
они могут обменять свои старые самолеты на подходящие у других стран, в которых они есть.
показати весь коментар
05.03.2022 23:32 Відповісти
У Другу світову ас Покришкин якось літав на Аерокобрі, хоча до того він її в очі не бачив.
показати весь коментар
05.03.2022 23:33 Відповісти
Тоді літаки були не такими складними як зараз.
показати весь коментар
05.03.2022 23:36 Відповісти
Як що вас посадити у мерседес, або бмв останньої моделі, і роз'яснити як його заводити, і де що вмикається, я вважаю ви за тиждень будете на ньому їздити, наче до того на ньому їздили усе життя, навіть не будете зважати на написи на іноземній мові.
показати весь коментар
05.03.2022 23:59 Відповісти
"поки вони не зрозуміють, наскільки жахливу помилку зробив Путін"

И долго он будет иметь возможность делать эту "помилку"?
показати весь коментар
05.03.2022 23:34 Відповісти
ВОНИ ніколи нічого не зрозуміють.
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
Проклятый трус
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
а в чем проблема отправить сюда отпускника на их самолете, который его случайно угнал??
показати весь коментар
05.03.2022 23:35 Відповісти
Треба говорить одне, а робити інше.

Це не війна в 50-ті роки, коли зі всієї связі було тільки радіо на коротких хвилях. Це в першу черу інформаційна війна. Зараз Китай може встати на нашу сторону і в межах гумманітарної допомоги випробувати свої системи орбітального захисту. А далі, так само як і зараз, підтримувати режим путлера.
показати весь коментар
05.03.2022 23:36 Відповісти
кацапы ,киздуйте до своих самок ,такое НАТО нам не поможет,и угрозу никому нести не может .
Там импотенты похлеще казламордых.
показати весь коментар
05.03.2022 23:37 Відповісти
Їм усіякі підійдуть падло.
показати весь коментар
05.03.2022 23:37 Відповісти
гнилая отмазка, мистер Трюдо..
показати весь коментар
05.03.2022 23:38 Відповісти
всі ці заяви і і США ,Канади,Англії ,НАТОпро неможливість закриття неба над Україною вказують на договір по знищенню України .
показати весь коментар
05.03.2022 23:38 Відповісти
ну не може "ната", напряму сказати , що в неї нати, немає яїць, бо власне ната(((( зашугана недалеким ботоксним ху@йлом!(((
показати весь коментар
05.03.2022 23:39 Відповісти
Прикиньте, а ху................йло боїться таке НАТО сцикливе !
показати весь коментар
05.03.2022 23:40 Відповісти
Видно, воно ще сцикливiше. 😎
показати весь коментар
05.03.2022 23:41 Відповісти
Друзья проверяются в беде. Вот вам и всё.
показати весь коментар
05.03.2022 23:40 Відповісти
ну отбрешка так себе (особенно про закрытое небо)...
вот этим - двусмысленными фразами и нежеланием "ввязаться" и пользуется *****...
долго ж вы будете ожидать...пока кто-то там поймет что ***** был не прав...
а наши города превращаются в пыль каждый прожитый в войне с рашкой день...
показати весь коментар
05.03.2022 23:40 Відповісти
Походу НАТО вже боїться такої бехбашеної України !
Вони нам бояться літаки дати шоб ми московію не захопили, бо Китай вже ображається...

Наші воїни і Народ найкращі !
показати весь коментар
05.03.2022 23:41 Відповісти
Танки и ПВО тоже не подойдут?
показати весь коментар
05.03.2022 23:41 Відповісти
Это Чмо конкретное. От него чего-либо ожидать. наивно, - точная копия французского Тампона.
показати весь коментар
05.03.2022 23:43 Відповісти
Схоже на роззброєння ********** шляхом війни в Україні. Вони заблокували поставки електроніки в ********* і виходить що після того як відстріляють всі оці калібри та іскандери поповнювати боєзапас без постачання електронних компонентів буде неможливо. От тоді вони радісно віддупляться, зітхнуть з полегшенням і скажуть кацапам "Геть з Калінінграду!" а заодно забирайтесь з України... а те що "насмітили" то це таке - українці підметуть... Будівельні концерни вже радісно потирать пухкі лапки це ж скільки будматеріалів треба буде поставити... Боюсь що їм дуже сподобається "велике будівництво" і захочуть повторити...
показати весь коментар
05.03.2022 23:44 Відповісти
Несмотря на эту западную трусливую риторику-радует только одно-своих ОБОСРАННЫХ ШТАНОВ они ***** не простят,чем бы не закончилось
показати весь коментар
05.03.2022 23:44 Відповісти
От не факт. Скількі разів втерлися та давай далі торгувати
показати весь коментар
06.03.2022 02:26 Відповісти
Так пусть Канада поменяется самолетами с Польшей, и выменянные Миги отдаст Украине.
показати весь коментар
05.03.2022 23:45 Відповісти
"...та гранаты у него не той системы..." ("Белое солнце пустыни")
показати весь коментар
05.03.2022 23:46 Відповісти
Злякалися ультіматума ху!ла
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
всім вже зрозуміло,що НАТО-це блок який не здатний на протидію в широкомсштабній,континентальній війні,тут 1000%. можна це утворення сміло ігнорити і розпускати. Слабаки.
показати весь коментар
05.03.2022 23:49 Відповісти
СТРАННО…кто ему мозги промыл?
показати весь коментар
05.03.2022 23:53 Відповісти
ПиZдить!

Захотіли б - знайшли.

Нехай куплять у країн Східної Європи та передадуть нам - їм нічого боятися під парасолькою США!
показати весь коментар
05.03.2022 23:54 Відповісти
Слов нет. Научите летчиков в чем проблема. Небо закройте. Ппц.
показати весь коментар
05.03.2022 23:57 Відповісти
хорошая отмазка
показати весь коментар
06.03.2022 00:06 Відповісти
Если бы украинцы так рассуждали в 2006, 2007 годах. Когда пол страны, если не больше прыгали с плакатами-(ЯНКИ ГОУ ХОМ и Нет НАТО)
Может и сейчас было бы совсем по другому.
А так маємо те що маємо, на жаль
показати весь коментар
06.03.2022 00:20 Відповісти
серьезно? а че такой перепуганый?
показати весь коментар
06.03.2022 02:11 Відповісти
Підкажить йому, хай купе в країнах 'варшавського договіру'!
показати весь коментар
06.03.2022 02:23 Відповісти
 
 