Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня
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Більшість з них направляються в Польщу
Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook публікує графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
- № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
- № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
- № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
- № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
- № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
- № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.
Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Топ коментарі
+3 Post-AV
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+2 Артем Алексин
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І це з відкритих істочників інформації, назразок тік-току. Втікли як криси з країни, тож не соромте нас перед усім світом, благаю.
Я просто указал на факт того, что мы часто пренебрегаем добротой и принимаем её как норму, от того многие борзеют и ведут себя по свински. Не надо так - это всё что я хотел сказать.
Аж гидотно стало за свій суржик, прошу вибачення.
Але варто пам'ятати, всі бєженці всерівно однакові. Пасибі що помогли, прихистили, а далі хай працюють.
А хто не працює, той не їсть.
Ох как члены первого класса себя почувствуют избранными, так охота им прикладом сливочным маслом морду намазать.
А если дать людям больше чем они заслуживают, они садятся на шею и свешивают лапки. Они не будут работать и забирать у вас рабочие места, потому что у них "лапки".