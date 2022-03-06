Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня

Більшість з них направляються в Польщу

Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook публікує графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;

№ 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;

№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;

№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;

№ 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

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