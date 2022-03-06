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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня

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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня

Більшість з них направляються в Польщу

Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook публікує графік евакуаційних потягів за кордон на 6 березня:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
  • № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
  • № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
  • № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
  • № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
  • № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

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Топ коментарі
+3
Знаешь, я видел пару роликов с "плохим поведением беженцев в Кишиневе". Один не знаю где снят, но только не в Молдове) На втором претензии лысого гавнюка, сводящиеся к крутизне машин из Одессы, к тому, что их владельцы устроились в лучшем отеле и там гуляют в ресторане. Ну есть быдляки, я не отрицаю, пересекающие границу за бабло. Вроде как слышал, что до 5000 евриков доходит ставка. Но в массе едут рядовые люди, как обеспеченные, так и не очень. Потому насрать на тех мажоров. Молдоване при необходимости тоже не дураки в морду дать)
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06.03.2022 03:08
+2
Весело с дивана воевать? А мне вот под сиренами не очень.

Я просто указал на факт того, что мы часто пренебрегаем добротой и принимаем её как норму, от того многие борзеют и ведут себя по свински. Не надо так - это всё что я хотел сказать.
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06.03.2022 02:16
+2
Не верьте. Это единичные случаи, ибо дураков везде хватает, особенно среди мажоров. Сейчас какая то массированная атака идёт, очернить беженцев. Причем по всем странам. И понятно, кем эта атака срежиссированна. Нормально себя ведут украинцы. Многие работу начали искать, чтобы на шее у других не сидеть. А что мажоры по ресторанам гуляют... Ну деньги есть и гуляют. Их дело
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06.03.2022 02:53
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Я свій огляд з вікна, Дніпро ревучий, не зраджу
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06.03.2022 01:39 Відповісти
Будь ласка, залишайтесь людьми на території країн, які вас прихистили. Бо соромно читати про те що ви дієте в ролі біженців, іноді здається, що араби більш цевілізовані ніж українці.

І це з відкритих істочників інформації, назразок тік-току. Втікли як криси з країни, тож не соромте нас перед усім світом, благаю.
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06.03.2022 02:05 Відповісти
А тих, хто сороме нас, бийте по пиці. Вас не забудуть!
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06.03.2022 02:07 Відповісти
ну ти й чмо
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06.03.2022 02:08 Відповісти
Ти певно не знаєшь, як наші біженці поводять себе у Молдові.
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06.03.2022 02:09 Відповісти
молдаване наших беженцев должны в дупу целовать от Днестра до Кишенева по всей дороге, потому что мы сражаемся за их свободу в том числе .. а ты можешь гамна поесть олень
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06.03.2022 02:13 Відповісти
Весело с дивана воевать? А мне вот под сиренами не очень.

Я просто указал на факт того, что мы часто пренебрегаем добротой и принимаем её как норму, от того многие борзеют и ведут себя по свински. Не надо так - это всё что я хотел сказать.
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06.03.2022 02:16 Відповісти
Я не просто так написал, у меня сейчас жена с двумя детьми которым нет и 6-ти лет в Молдове. И там *******, наши просто наглеют как на курорте в Турции.
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06.03.2022 03:31 Відповісти
Не верьте. Это единичные случаи, ибо дураков везде хватает, особенно среди мажоров. Сейчас какая то массированная атака идёт, очернить беженцев. Причем по всем странам. И понятно, кем эта атака срежиссированна. Нормально себя ведут украинцы. Многие работу начали искать, чтобы на шее у других не сидеть. А что мажоры по ресторанам гуляют... Ну деньги есть и гуляют. Их дело
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06.03.2022 02:53 Відповісти
Ти правда думаєшь, шо ті "хлопці" хто 1300 євро за перетин границі платить, це цвіт нації і не треба їх опорочнювати?

Аж гидотно стало за свій суржик, прошу вибачення.
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06.03.2022 02:56 Відповісти
І я не про всіх бєженців говорю, я просто кажу, що є дуже негарні для репутації нашої країни випадки.
Але варто пам'ятати, всі бєженці всерівно однакові. Пасибі що помогли, прихистили, а далі хай працюють.

А хто не працює, той не їсть.
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06.03.2022 03:03 Відповісти
Добре що таких меншість, але вона на весь інтернет воняє. А винні ми і Ви, бо таких прихистили.
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06.03.2022 03:07 Відповісти
Тож треба їх у власне лайно мордою ткнути як тих щенят, акі ще не знають як світ "устроен".
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06.03.2022 03:10 Відповісти
Знаешь, я видел пару роликов с "плохим поведением беженцев в Кишиневе". Один не знаю где снят, но только не в Молдове) На втором претензии лысого гавнюка, сводящиеся к крутизне машин из Одессы, к тому, что их владельцы устроились в лучшем отеле и там гуляют в ресторане. Ну есть быдляки, я не отрицаю, пересекающие границу за бабло. Вроде как слышал, что до 5000 евриков доходит ставка. Но в массе едут рядовые люди, как обеспеченные, так и не очень. Потому насрать на тех мажоров. Молдоване при необходимости тоже не дураки в морду дать)
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06.03.2022 03:08 Відповісти
Я бы посоветовал всех грести под одну гребенку, а с тех кто хочет комфорта брать от 10к эвро с намёком на аудит и негласный аукцион. А потом всех в одну каталажку, и ещё для пущего эффекта стрелять по паре магазинов из калаша в воздух.

Ох как члены первого класса себя почувствуют избранными, так охота им прикладом сливочным маслом морду намазать.
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06.03.2022 03:15 Відповісти
Да они ничего и не требуют. Едут прямой наводкой в отель Joly Alon и поучают весь нужный им комфорт или дома снимают в престижных районах города с посуточной оплатой, Блэк Джеком и шлюхами))
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06.03.2022 03:24 Відповісти
В этом и жопа, мы все люди и стоит об этом помнить.

А если дать людям больше чем они заслуживают, они садятся на шею и свешивают лапки. Они не будут работать и забирать у вас рабочие места, потому что у них "лапки".
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06.03.2022 03:35 Відповісти
 
 