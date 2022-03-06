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Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіс генпрокурора контролює умови утримання полонених росіян, - Венедіктова

Офіс генерального прокурора здійснює контроль за умовами утримання полонених російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила у Твіттері.

"Провела координаційну нараду з державними і правоохоронними органами щодо питання військовополонених. Ми - цивілізована правова країна, тож вживаємо всіх заходів для контролю за дотриманням законності під час утримання та поводження з військовополоненими", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві провели пресконференцію із полоненими окупантами

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Куди ти лізеш, тупа вівця! Негайно відновіть військову прокуратуру і військові трибунали. Ви там з своїми "довгограючими" здирницькими судами і прокуратурою роками справи тянете. А тут війна! Рішення по військовим злочинам у воєний час мають приймати військові. І швидко! Ви ще полонених військових злочинців під заставу почніть видавати і це буде взагалі апофеоз вашого зеленого ********...
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06.03.2022 02:46
+2
Как пекчись , придет время, сама с ними будешь сидеть.
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06.03.2022 02:37
+2
Офіс прокурора повинен проконтролювати, що кожен з них повернеться або в цинку або без вказівних пальців!!! Мітка про перебування в Україні. Хай дякують що з головою... пустою.
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06.03.2022 03:35
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Так если ***** нам войну не объявлял ,то какие же это военнопленные.террористы!
Сопли им три раза за ночь вытираете или пять?
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06.03.2022 02:36 Відповісти
Гітлер теж не об'являв війну.
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06.03.2022 09:42 Відповісти
Вы неверно информированы.Гитлер то как раз объявил.
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06.03.2022 11:34 Відповісти
Как пекчись , придет время, сама с ними будешь сидеть.
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06.03.2022 02:37 Відповісти
Венедиктовой заняться нечем или закидывает длинную удочку по схеме крымской Няш-Мяш? Так та тоже быстро "прославилась" и так же быстро всеми забыта
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06.03.2022 02:41 Відповісти
Куди ти лізеш, тупа вівця! Негайно відновіть військову прокуратуру і військові трибунали. Ви там з своїми "довгограючими" здирницькими судами і прокуратурою роками справи тянете. А тут війна! Рішення по військовим злочинам у воєний час мають приймати військові. І швидко! Ви ще полонених військових злочинців під заставу почніть видавати і це буде взагалі апофеоз вашого зеленого ********...
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06.03.2022 02:46 Відповісти
Покормить и спать уложить, всьо правильно. Краще у нас в полоні ніж під Крутами на броні.
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06.03.2022 02:49 Відповісти
Венедиктова наша красавица влепила недавно путину так, что того трясучка по сей день не отпускает.
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06.03.2022 02:53 Відповісти
Схожа на вовчицю.
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06.03.2022 09:43 Відповісти
У летчика есть четкая задача, что куда сбросить. Для гражданского человека это может быть гражданский, там дом или больница - для летчика это просто "объект".
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06.03.2022 02:58 Відповісти
Офіс прокурора повинен проконтролювати, що кожен з них повернеться або в цинку або без вказівних пальців!!! Мітка про перебування в Україні. Хай дякують що з головою... пустою.
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06.03.2022 03:35 Відповісти
і без х*я!!!!
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06.03.2022 04:16 Відповісти
А висловлювання і дії ПСЕВДО"народних" не чує-не бачить-не реагує?
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06.03.2022 04:15 Відповісти
,,По Стерненку в будь-якому випадку буде підозра,, Ось маєш тепер реальних вбивць наших дітей, продажна шльондра
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06.03.2022 07:52 Відповісти
 
 