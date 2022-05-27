Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Центробанк Росії радить росіянам брати за кордон валюту у готівці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центробанку Росії.
"Усі картки міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати на території Росії у звичайному режимі до закінчення терміну їх дії. Операції з них обробляються всередині країни в Національній системі платіжних карток, і санкції на них не впливають", - йдеться в повідомленні.
Водночас транскордонні операції з карток VISA та MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.
У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та псевдореспубліки Південна Осетія і Абхазія.
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