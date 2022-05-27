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Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ

Центробанк Росії радить росіянам брати за кордон валюту у готівці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центробанку Росії.

"Усі картки міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, випущені російськими банками, продовжать працювати на території Росії у звичайному режимі до закінчення терміну їх дії. Операції з них обробляються всередині країни в Національній системі платіжних карток, і санкції на них не впливають", - йдеться в повідомленні.

Водночас транскордонні операції з карток VISA та MasterCard будуть недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних Інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту та картку "Мир" для тих країн, де вона приймається. На сьогоднішній день це Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та псевдореспубліки Південна Осетія і Абхазія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінгапур ввів санкції проти російських банків і заборонив військові поставки

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Психолог нужен всему этому стаду, которое живет в России. Я как россиянин говорю. 90% (особенно в провинции) тут абсолютно конченые тела, без мозгов. Дело не только в бункерном огрызке. Про эту конченую страну без мата нельзя сказать.
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06.03.2022 03:52
+37
Я в Москве. Тут бункерного ненавидит каждый второй. Но опять, большинство только санкции озаботили, а не сама война с её ужасом. 90% даже в Москве орали "Крым наш". Тогда и понятно стало что вокруг скот а не люди. Не повезло в России родится короче.

В Германии в 1938 наверное такие тоже были, но и они ответили за свою страну. И я отвечу. Вот так и живу. Жду когда прилетит ответка за понты фюрера. Уже с 2008 года. Скоро уже.
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06.03.2022 04:12
+20
Российский бронеавтомобиль «Тигр-М», уничтоженный в районе Николаева, из которого взяты в плен 4 российских oккупанта.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500176564214013959?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ

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06.03.2022 03:46
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Если у россиянина есть валюта, то он на подсосе у кремля. А если валюты нет, то просто патриот.
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06.03.2022 03:37 Відповісти
Там такая жопа, что и конвой с дестяком камазов в инвалюте мелкими бумагами не создаст погоды. Один млрд долларов это ЖД состав, а таких на территории РФ нет. В последние пару дней золото РФ пытались беспошлино продать тем кто может купить, но свобода дороже золота.

И сейчас пыня в полнейшей жопе, от нжатия на кнопку невозврата его отделяет только личный психолог.
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06.03.2022 03:47 Відповісти
Психолог нужен всему этому стаду, которое живет в России. Я как россиянин говорю. 90% (особенно в провинции) тут абсолютно конченые тела, без мозгов. Дело не только в бункерном огрызке. Про эту конченую страну без мата нельзя сказать.
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06.03.2022 03:52 Відповісти
Как ты там выживаешь со здоровым мозгом?
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06.03.2022 04:00 Відповісти
Я в Москве. Тут бункерного ненавидит каждый второй. Но опять, большинство только санкции озаботили, а не сама война с её ужасом. 90% даже в Москве орали "Крым наш". Тогда и понятно стало что вокруг скот а не люди. Не повезло в России родится короче.

В Германии в 1938 наверное такие тоже были, но и они ответили за свою страну. И я отвечу. Вот так и живу. Жду когда прилетит ответка за понты фюрера. Уже с 2008 года. Скоро уже.
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06.03.2022 04:12 Відповісти
- Чем отличается "инакомыслие" в России советских времён от современного?
- В советские времена пиз*ели на кухнях, а сейчас в Интернет!

«Жить бы мне В такой стране,

Чтобы ей гордиться.

Только мне

В большом говне

Довелось родиться.

Не помог России Бог,

Царь или республика,

Наш народ

Ворует, пьет,

Гадит из-за рублика.

Обмануть,

Предать, надуть,

Обокрасть - как славно-то?

Страшен путь

Во мрак и жуть,

Родина державная.

Сколько лет

Все нет и нет

Жизни человеческой.

Мчат года…

Всегда беда

Над тобой, Отечество»
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06.03.2022 04:23 Відповісти
Каждый, кто гаркнул в своё время "Крым наш!" по сути сказал "Хайль путлер!". Фашизм в чистом виде.
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06.03.2022 09:41 Відповісти
Это плачевно, вот реально, тебе лучше просто промолчать.
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06.03.2022 04:09 Відповісти
Ещё год-два и свобода гласности канет в лету, все голосования станут гласными.
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06.03.2022 04:10 Відповісти
Стадо нужно держать в изоляции от всего мира. Там никакая психология и психиатрия не поможет.
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06.03.2022 06:34 Відповісти
Вы понимаете, что ракеты полетят туда, куда укажет Пыня?

Воронежу, без шуток, лучше эвакуироваться, как и Нью-Ёрку. Мне из бункера виднее, в эвакуации нет ничего сложного.
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06.03.2022 04:14 Відповісти
Китай ждёт полной жопы в РФ, а потом введёт свои мироточащие миротворческие войска. Так и будет, сохраните этот коммент.
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06.03.2022 03:42 Відповісти
Красноярский ресторатор, совладелец холдинга «Владимиров&Co» Владимир Владимиров сейчас находится в Аргентине. Там он выходит на улицу с плакатами «Я за Мир!»

- Все только об этом и говорят, везде. Нелестно отзываются о Путине. На ТВ с утра и до вечера на всех каналах Россию осуждают и президента. Негодуют. Народ об этом говорит, В Грузии также ситуация неоднозначная. Красноярка Дарья недавно вернулась из Грузии в Россию - Сложно говорить о поддержке со стороны жителей Грузии: там есть люди, которые после 2008 года не очень дружелюбно относятся к русским в целом, и сейчас эти настроения усилились. С агрессией именно я не сталкивалась, но и поддержка исходит далеко не от всех жителей, - поясняет девушка.
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06.03.2022 03:44 Відповісти
А Владіміров не хоче з тим плакатом у Красноярську вийти?Герцен теж видавав свій "Колокол" у Лондоні все життя і там же й помер Допомогло?
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06.03.2022 04:15 Відповісти
Кацапляндії ніщо вже не допоможе. Ну й слава Богу !
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06.03.2022 04:56 Відповісти
Так він з плакатом ходить щоб місцеві його кацапську пику не натовкли ))
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06.03.2022 09:18 Відповісти
НЕ сумніваюся! Скоро за російську мову і паспорт по усьому світу будуть бить морду
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06.03.2022 10:24 Відповісти
Российский бронеавтомобиль «Тигр-М», уничтоженный в районе Николаева, из которого взяты в плен 4 российских oккупанта.

https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500176564214013959?s=20&t=ac0qyJ1cqpDJR6heMvhtCQ

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06.03.2022 03:46 Відповісти
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06.03.2022 03:46 Відповісти
Ну это прям мировая финансовая коалиция. И то, турки там просто как последнее место где можно отдохнуть. Как и Вьетнам
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06.03.2022 03:59 Відповісти
чому в переліку нема біґ брозера китай?
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06.03.2022 05:10 Відповісти
А эрэфия и науру?
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06.03.2022 11:33 Відповісти
 
 