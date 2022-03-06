100% мешканців Чернігова зненавиділи росіян, - мер Атрошенко

Тепер 100% мешканців Чернігова ненавидять росіян, вважаючи їх фашистами та нелюдями.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

Він звернув увагу, що це сталося у місті, де близько 60-70% мешканців розмовляють російською мовою.

"У Чернігові дуже багато змішаних сімей. Він знаходиться за 70 км від села Сенькова Городнянського району, в якому пам'ятник "Три сестри", де кордони Білорусі, Росії та України [перетинаються]. У Чернігові завжди ставилися до росіян і білорусів доволі тепло. Але сьогодні всі люди - 100% людей - ненавидять росіян. Вони вважають їх фашистами і нелюдами. Вони абсолютно свідомо бомблять житлові мікрорайони. У це повірити ніхто не може. Це просто жах", - обурився Атрошенко.

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Він наголосив, що у Чернігові не припиняють бомбардувати житлові мікрорайони, зокрема із забороненої зброї.

"Йде артилерійський обстріл постійно, бомблять "Гради". "Гради" практично повністю стерли з лиця землі передмістя, приватні будинки повністю знищені - все переорано. Застосовуються касетні бомби", - повідомив мер міста.

Атрошенко також звернув увагу, що по місту постійно завдають авіаудари. Причому, за його словами, льотчики роблять це у світлу пору доби і чудово розуміють, що вони бомблять громадянську інфраструктуру.

"Льотчики - це просто бездушні мерзоти і фашисти. Вони скидали у хорошу видимість (вдень це відбувалося) бомби з малих висот", - обурюється мер Чернігова.

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У Чернігівській області (поряд з Харківською, Сумською, Херсонською, Миколаївською та Київською) йдуть одні з найактивніших бойових дій з початку російського вторгнення.

Атрошенко не зміг відповісти на запитання, скільки у Чернігові загиблих. Він розповів, що у влади є статистика тільки про поранених, які надійшли до лікарень (деякі з них пізніше померли), їх уже "набагато більше ніж 300".