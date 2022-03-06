УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53577 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1706 14
біженці (202) війна (7123) ООН (1083)

Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН

Кількість біженців, які залишили Україну після початку Росією 24 лютого повномасштабної війни, перевищила 1,5 млн осіб.

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад 1,5 мільйона біженців з України перебралися до сусідніх країн за 10 днів — це найшвидша криза з біженцями в Європі з часів Другої світової війни", – написав він у твіттері.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
Сколько бы ни выехало - они все дегенераты. Это хороший естественный отбор.
показати весь коментар
06.03.2022 13:00
+2
С такой риторикой запада беженцев с Украины будут больше 20 миллионов
показати весь коментар
06.03.2022 12:56
+2
это результат позиции НАТО - кто не хочет останавливать войну в начале получает, возможность разгребать ее последствия десятилетиями... вместе с нами
показати весь коментар
06.03.2022 12:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С такой риторикой запада беженцев с Украины будут больше 20 миллионов
показати весь коментар
06.03.2022 12:56 Відповісти
сколько в рашку выехало?
показати весь коментар
06.03.2022 12:57 Відповісти
Сколько бы ни выехало - они все дегенераты. Это хороший естественный отбор.
показати весь коментар
06.03.2022 13:00 Відповісти
Половина вже не повернеться. Невідомо ще сквльки аійна буде тривати.
показати весь коментар
06.03.2022 12:57 Відповісти
Переживают, суки сердобольные.
показати весь коментар
06.03.2022 12:58 Відповісти
это результат позиции НАТО - кто не хочет останавливать войну в начале получает, возможность разгребать ее последствия десятилетиями... вместе с нами
показати весь коментар
06.03.2022 12:59 Відповісти
Це результат нашого невступу до НАТО.
показати весь коментар
06.03.2022 13:03 Відповісти
Від українців країни НАТО тільки виграють. Так що може саме цього вони хочуть.
показати весь коментар
06.03.2022 13:04 Відповісти
да типа выиграют-им надо трудоспособные мужчины в основном,а не 12-15 миллионов женшин,стариков,детей,что они с ними будут делать?Это ж не 500 тыс.
показати весь коментар
06.03.2022 13:20 Відповісти
Жінки теж добре. Розбавити чорних мігрантів, а діти виростуть. Старше покоління в більшості не виїжджає закордон.
показати весь коментар
06.03.2022 13:29 Відповісти
надо добавить-пока не уезжает-но если все пойдет по худшему сценарию-поедут все ,особенно с густонаселенных восточных областей-в разрушенной экономике не смогут прокормиться
Переварить такое количество мигрантов легко не получится,тем более европа и так не в лучшей форме.
Да и помимо мигрантов будет куча проблем-мировой кризис продовольствия,кризис в энергетике,придется всем вооружаться (это сотни миллиардов евро),санкции с россии фиг в полном обьеме снимут при любом раскладе (тоже громадные потери в экономике)
показати весь коментар
06.03.2022 13:46 Відповісти
Вот и результат действий этих "путинферштееров", которые годами ничего не делали и сами вскормили чудовище.
показати весь коментар
06.03.2022 13:05 Відповісти
1,3 млн было еще 3 дня назад.
показати весь коментар
06.03.2022 13:24 Відповісти
Люди, вам ВСІМ буде допомога в Європі!

ВСІ охочі жінки, діти, чоловіки похилого віку на ВАС тут чекають! в Німеччині весь транспорт до квітня для Українських громадян безкоштовний, в Польщі також...

Якщо ви приїдете до Європи на 6-12 місяців-це буде велика допомога УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ громити руSSкій мір, знаючи, що сім`я та діти знаходяться в безпеці!
Всім охочим працювати дають право на працю на 12 місяців (рішення Європарламенту),
всі охочі знайдуть собі тут заняття....
показати весь коментар
06.03.2022 13:47 Відповісти
 
 