Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН

Кількість біженців, які залишили Україну після початку Росією 24 лютого повномасштабної війни, перевищила 1,5 млн осіб.

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад 1,5 мільйона біженців з України перебралися до сусідніх країн за 10 днів — це найшвидша криза з біженцями в Європі з часів Другої світової війни", – написав він у твіттері.