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Біженців з України вже понад 1,5 млн, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість біженців, які залишили Україну після початку Росією 24 лютого повномасштабної війни, перевищила 1,5 млн осіб.
Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Понад 1,5 мільйона біженців з України перебралися до сусідніх країн за 10 днів — це найшвидша криза з біженцями в Європі з часів Другої світової війни", – написав він у твіттері.
Топ коментарі
+3 xoxoxo
показати весь коментар06.03.2022 13:00
+2 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.03.2022 12:56
+2 Hanka Panyanka
показати весь коментар06.03.2022 12:59
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Будь ласка, зачекайте...
Переварить такое количество мигрантов легко не получится,тем более европа и так не в лучшей форме.
Да и помимо мигрантов будет куча проблем-мировой кризис продовольствия,кризис в энергетике,придется всем вооружаться (это сотни миллиардов евро),санкции с россии фиг в полном обьеме снимут при любом раскладе (тоже громадные потери в экономике)
ВСІ охочі жінки, діти, чоловіки похилого віку на ВАС тут чекають! в Німеччині весь транспорт до квітня для Українських громадян безкоштовний, в Польщі також...
Якщо ви приїдете до Європи на 6-12 місяців-це буде велика допомога УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ громити руSSкій мір, знаючи, що сім`я та діти знаходяться в безпеці!
Всім охочим працювати дають право на працю на 12 місяців (рішення Європарламенту),
всі охочі знайдуть собі тут заняття....