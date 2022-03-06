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Через пошкодження окупантами магістралі частина Донеччини лишиться без газопостачання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через пошкодження окупантами магістралі частина Донеччини лишиться без газопостачання

Через обстріли окупанта пошкоджено головні магістралі газопостачання Донецьк-Маріуполь. До усунення пошкодження газу вистачить попередньо на 3 години.

Усі населені пункти від Вугледару до Бердянську невдовзі залишаться без газу - окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на телеграм канал голови Донецької ОДА Павла Кириленка, щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мережі газопостачання пошкоджено у шести областях України, - Оператор ГТС

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06.03.2022 14:46 Відповісти
 
 