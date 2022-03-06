До Краматорська прибули медикаменти першої необхідності

До Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецької області. Загалом це 20 тисяч одиниць, зокрема антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та інші медичними засоби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. Медикаменти надав Фонд Ріната Ахметова.

Перелік найпотрібнішого визначили спільно із Міністерством охорони здоров’я України, зазначили в пресслужбі фонду.

Це вже друга партія ліків, яку надає Фонд Ріната Ахметова у рамках допомоги для МОЗ. Перші 100 тисяч одиниць медикаментів вже були направлені до лікарень Київської області, в містах і селищах якої зараз гуманітарна ситуація катастрофічна.