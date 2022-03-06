УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
56892 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
1535 7
ТЕС (113) шахтарі (150) ДТЕК (167)

"Шахтарі - тисячі героїв, які на енергетичній передовій дбають про енергетичну безпеку країни", - Салєєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Шахтарі - тисячі героїв, які на енергетичній передовій дбають про енергетичну безпеку країни", - Салєєв

Наразі усі шахти компанії ДТЕК "Енерго" працюють на повну потужність, забезпечуючи українські ТЕС вугіллям, аби гарантувати світло і тепло в оселях українців.

Прот це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив генеральний директор ДТЕК "Енерго" Ільдар Салєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Шахтарі - тисячі героїв, які попри все продовжують робити свою справу і на енергетичній передовій дбати про енергетичну безпеку країни. Гірники розуміють, що в теперішній час тільки вони можуть забезпечити вугіллям електростанції, і прагнуть працювати максимально ефективно: продовжують видобувати вугілля, готувати нові гірничі виробки", - зауважив Салєєв.

Від початку березня в умовах війни гірники вже видобули 206 тисяч тонн вугілля.

"Шахтарі, дякую кожному з вас за щоденну працю і героїзм. Всі енергетики країни та вся Україна розраховують на вас!" - додав він.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ДЕ БУЛИ ЦІ "ХЕРОЇ", КОЛИ 30 АЛКАШІВ ТА НАРІКІВ У 2014 ЗАХОПЛЮВАЛИ ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК? ДТЕК - НЕ *****, ПРОСТО ПРАЦЮЙ.
показати весь коментар
06.03.2022 15:11 Відповісти
АХМЄТІВСЬКИЙ ТАМПЕКС...
показати весь коментар
06.03.2022 15:13 Відповісти
Яби ще керівництво дтєку не заважало поацювати шахтарям, та не знищували залишки шахт. Все керівництво дтєку прокацаплене, й тварини останні. Навіть до бомбосховища, яке й бомбосховищен назвати не можна, двері закрили, щоб люди додаткові 100 метрів бігли. Дтєк тварі.
показати весь коментар
06.03.2022 15:16 Відповісти
згадали,млять, що в Україні є своє вугілля?
то згадайте ще що у нас самий потужний конвеєр по виготовленню зброї.
тільки він чомусь стояв без замовлень зсу
показати весь коментар
06.03.2022 15:18 Відповісти
А кто хотел быть царём Донбасса, получать субсидии из бюджета Украины, а прибыль от продажи угля класть себе в карман?
Кто начал раскачивать сепаратистские настроения "Путин, приди!"?
Ваш проклятый Ахметов ! Это он привёл в Украину войну !!!
показати весь коментар
06.03.2022 15:21 Відповісти
Тил це 80% перемоги. Пора вже вводити трудову повинність - а то ***** на київських, харківських номерах в Прикарпатті бухають і шашлички смажать. Машинки реквізувати, а самих на розвантажувально-завантажувальні роботи, будувати укриття, запасні дороги, шоферами на самосвали, на трактори. Сильно віруючих в госпіталі санітарами, доглядальниками за тяжкопораненими.
показати весь коментар
06.03.2022 15:36 Відповісти
а де в цій ланці адвокати враховані?
показати весь коментар
06.03.2022 15:51 Відповісти
 
 