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Новини Економіка
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авто (1012) санкції (2577) курс рубля (1)

Скоро не буде нічого: у російських дилерів закінчуються автомобілі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Вже незабаром багатьом автосалонам в Росії просто нічим стане торгувати. Причиною є вторгнення в Україну і вал жорстких санкцій, що виникнув за ним.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Auto.News .

Через війну розпочату Росією проти України, цілий ряд закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Росіяни стрімголов скуповують автівки, через курс рубля, який стрімко падає. Дилерські запаси вже на межі. Крім зупинки імпорту на підприємствах російського автопрому порвалися логістичні ланцюжки. Тимчасово зупинений АвтоВАЗ - виявилося, що навіть Lada не є повністю локалізованою моделлю.
Якщо говорити про ціни, то, наприклад, Skoda Octavia в базовій комплектації в одному з небагатьох дилерських центрах пропонують за 3,5 млн руб (36,5 тис. доларів). При цьому офіційний прайс на таку модель становить 1,725 млн руб (18 тис. доларів).
У преміум-сегменті ціни взагалі досягли захмарних висот: залежно від моделі і комплектації підвищення цін на автомобілі BMW досягає 2 250 000 рублів (23,5 тис. доларів). Ціни на BMW 5-серії починаються з позначки 62 360 доларів. Тим часом постачання BMW в Росію припинені, як і виробництво на Калінінградському заводі "Автотор".
За даними експертів, складські запаси у російських дилерів на цей момент практично повністю вичерпані. Про будь-яких довгострокових прогнозів мова взагалі не йде.
Трохи краще йдуть справи з китайськими і корейськими авто, хоча дилери цих марок теж продають машини з величезними націнками.

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Топ коментарі
+6
через тих хто "вне политики" і виникають війни.

Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!
Юлиус Фучик
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06.03.2022 16:59
+5
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06.03.2022 16:55
+4
Ещё одна внеполитичная зайка.
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06.03.2022 16:55
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Не могу не высказаться. Будучи всегда вне политики, наполовину что по отцовской, что по материнской линии украницем, живя в Москве, хочу сказать, что мы в шоке. Я видел для себя и своих детей выбор и возможности, а сейчас нас втолкнули в самую сложную ситуацию за последние 80 лет, когда любой мыслящий человек понимает, что к России будут относится никак, имея сейчас без моего на то желания и понимания, эту кровавую бучу с братским народом - я хочу извинится за слабость и страх. Немыслимая ситуация со всех сторон, для всех. Скорей бы все закончилось.
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06.03.2022 16:51 Відповісти
Человеческая глупость, не излечима, но наказуема.
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06.03.2022 16:53 Відповісти
Ещё одна внеполитичная зайка.
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06.03.2022 16:55 Відповісти
"Скорей бы все закончилось" когда закопаем твоего фюрера.
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06.03.2022 16:59 Відповісти
через тих хто "вне политики" і виникають війни.

Бойся равнодушных! Это с их молчаливого согласия совершается все зло на земле!
Юлиус Фучик
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06.03.2022 16:59 Відповісти
Боєздатними в Путіна лишилися лише авіація та ракетні війська, які діють та ведуть війну з території РФ!

Резерви наземних військ скінчаться завтра...

Залишки всіх інших військ, які він був здатний і ввів в Україну - будуть методично і впевнено добиті !

"Ми активно розглядаємо зараз питання літаків", - Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

Над Чорним морем збито черговий російський літак,

Українські військові захопили вже третій "Панцир-С1" окупантів

"Путін не зможе перемогти Україну": очільниця МЗС Британії розповіла про очікування щодо війни
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06.03.2022 17:05 Відповісти
Ну у вас там в России большинство за войну и говорят, "правильно вас бомбят, так вам и надо". Абсолюное большинство россиян оказались саміми настоящими фашистами нелюдями, кроме процентов 10-15 вменяемых. Не так ли?
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06.03.2022 17:02 Відповісти
200% так. Троюродная сестра мне отписала" все фейк за хутина, за родину, против нацистов". Точно лишнехромосомные.
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Ваши извинения не принимаются, все совершеннолетние граждане РФ - соучастники военных преступлений. Вы сделали свой выбор своим нежеланием видеть и слышать очевидное, разрешили сами нас убивать. Слава Украине!
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Для вас это уже не закончится.
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Не могу не паслать тебя на *** вместе с твоей "абеспакоенастью" ! Ты , *****, "видел для себя и своих детей выбор и возможности"..., да *****, ты и до сих пор , *****, переживаешь только за это , а то что уже сотни таких же детей никогда больше не увидят солнце в Харькове, Чернигове, Мариуполе , Киеве, Ирпене , Суммах ...
Услышь себя , мудак , - всё что тебя сейчас валнует -это как будут теперь относится к твоей ******** ...
Да будьте вы прокляты , питары , ...И в сраку себе засунь свои "извинения" !
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06.03.2022 17:23 Відповісти
Пора возвращаться к Москвичу-412 на дровах.
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06.03.2022 16:53 Відповісти
***, у меня был этот Космич-412 в начале 90х, пока я ещё из Парашки не эвакуировался.
Таки то, что Вы предлагаете - жестоко. Но справедливо.
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06.03.2022 16:56 Відповісти
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06.03.2022 16:55 Відповісти
у россии будут китайские тележки для рыкшей, лапти и мох для подтирания. ПАМПЕРСОВ НЕ БУДЕТ.
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06.03.2022 17:06 Відповісти
Стиральных и посудомоечных машин))
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06.03.2022 17:12 Відповісти
Освобождаются склады для китайского автопрома.
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Главное, чтоб Durex к санкциям не присоединился
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06.03.2022 17:26 Відповісти
Да пусть присоединяется.У кацапов "Уралшина"остается.
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06.03.2022 17:45 Відповісти
 
 