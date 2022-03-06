Скоро не буде нічого: у російських дилерів закінчуються автомобілі

Вже незабаром багатьом автосалонам в Росії просто нічим стане торгувати. Причиною є вторгнення в Україну і вал жорстких санкцій, що виникнув за ним.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Auto.News .

Через війну розпочату Росією проти України, цілий ряд закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Росіяни стрімголов скуповують автівки, через курс рубля, який стрімко падає. Дилерські запаси вже на межі. Крім зупинки імпорту на підприємствах російського автопрому порвалися логістичні ланцюжки. Тимчасово зупинений АвтоВАЗ - виявилося, що навіть Lada не є повністю локалізованою моделлю.

Якщо говорити про ціни, то, наприклад, Skoda Octavia в базовій комплектації в одному з небагатьох дилерських центрах пропонують за 3,5 млн руб (36,5 тис. доларів). При цьому офіційний прайс на таку модель становить 1,725 млн руб (18 тис. доларів).

У преміум-сегменті ціни взагалі досягли захмарних висот: залежно від моделі і комплектації підвищення цін на автомобілі BMW досягає 2 250 000 рублів (23,5 тис. доларів). Ціни на BMW 5-серії починаються з позначки 62 360 доларів. Тим часом постачання BMW в Росію припинені, як і виробництво на Калінінградському заводі "Автотор".

За даними експертів, складські запаси у російських дилерів на цей момент практично повністю вичерпані. Про будь-яких довгострокових прогнозів мова взагалі не йде.

Трохи краще йдуть справи з китайськими і корейськими авто, хоча дилери цих марок теж продають машини з величезними націнками.

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