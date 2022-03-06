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Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Володимир Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади.

Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч для Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:

  • шалений опір українців;
  • відсутність реального досвіду у армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
  • що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора. Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав стратег компанії Clocktower Group.

Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.

"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — зазначив аналітик.

Також читайте: Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів

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Топ коментарі
+33
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06.03.2022 17:01
+20
Ни если отобьем...а когда отобьем...а мы отобьем...
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06.03.2022 17:01
+17
bloomberg опоздал с выводами. Украинцы - уже очень давно не новая нация.
да и хуйлу, на мой взгляд, слишком много времени дал.
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06.03.2022 17:00
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Тю.. а як друга армія світу ?
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06.03.2022 16:59 Відповісти
Як жеж руцькі вітязі ????
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06.03.2022 17:00 Відповісти
Йдуть на^уй!
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06.03.2022 17:02 Відповісти
какие 12 месяцев думаю до середины лета должно закончится ВСЕ и Украина остаться Украиной и независимой и путина закопают и Крым и Донбасс войдет в состав Украины вернется и может даже конкретика по срокам и Евросоюз и может и военно политические союзы с США Британией укрепятся подпишутся или замаячат сроки конкретики в НАТО нашего членства.. и вопрос будет решаться контрибуций и репараций с России и материальные ресурсы международных фондов... думаю попутно могут пойти геополитические решения вопросов Грузия и ее квазиреспублики Абхазия Осетия и Молдова и ее Приднестровье.. канут в вечность государства получать свои земли обратно... ослабленная разбитая Рашка будет думать как бы ей РФ не встромили Украинский флаг прямо в шпиль Спасской башни на Красной площади Москвы на своих сателлитов и прочие квази недо республики она махнет рукой-- мол сами выплывайте не знаю может поставят Памятник Путину как разрушителю России как знать... я ДАВНО ГОВОРИЛ..... НАДКУСИТЬ ПОПРОБУЮТ А ВОТ ДАЖЕ ПРОЖЕВАТЬ НЕ ТО ЧТО ПРОГЛОТИТЬ У РАШКИ НЕ ВЫЙДЕТ.......... УДАВИТЬСЯ...
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06.03.2022 17:41 Відповісти
Коротко...
..
Мордор та ***** повинен бути знищений..
...
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 17:00 Відповісти
Діма, ти б заткнувся . На твоїй совісті скьльки лайна ...
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06.03.2022 17:02 Відповісти
Іди нах корабельна.
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06.03.2022 17:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
Корабельні - це Мітенька по вашій зеленосопливій темі. Можеж ще аналтабу собі заказать ...
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06.03.2022 17:06 Відповісти
Це коротко ...
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06.03.2022 17:03 Відповісти
Тобі москалька...на довгий
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06.03.2022 17:04 Відповісти
...на довгий !
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06.03.2022 17:08 Відповісти
Манкурт , не флуди .
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06.03.2022 17:11 Відповісти
Якщо коротко ...
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06.03.2022 17:13 Відповісти
На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти, частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 17:08 Відповісти
12месяцев….,я ему даю до начала лет
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06.03.2022 17:00 Відповісти
bloomberg опоздал с выводами. Украинцы - уже очень давно не новая нация.
да и *****, на мой взгляд, слишком много времени дал.
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06.03.2022 17:00 Відповісти
Ми вже народилися- і без вашого словоблуддя.
Слава Україні!
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06.03.2022 17:01 Відповісти
Зараз вже дорослішаємо, будемо ще вас вчити як боротися за свою свободу майже в одиночку за останні два десятиліття.
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06.03.2022 17:36 Відповісти
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06.03.2022 17:01 Відповісти
Ни если отобьем...а когда отобьем...а мы отобьем...
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06.03.2022 17:01 Відповісти
Всі ці блаблабластратеги ідіть в одному напряму з карабльом і сцикуном столтенбергом. Витрачати ще на вас час бл.
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06.03.2022 17:02 Відповісти
*****: я закінчу війну коли україна виконає вимоги рф
зеленський: Україна нікому, ні чим не зобов,язана.................
тому кінця не видно але ми сильні...
Слава Україні!
Слава нації.
смерть окупантам.
НАШІ ЛЮДИ КРАЩІ В СВІТІ!!!
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06.03.2022 17:03 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
20 ч



18+
Роскомнадзор сегодня заблокировал Клитор Алины Кабаевой.
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06.03.2022 17:04 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 17:04 Відповісти
12 місяців щось забагато. 6 макс., як що вгадаю то я кращий аналітик Bloomberg бери на роботу 🤣🤣🤣
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06.03.2022 17:07 Відповісти
6-ть теж забагато... якщо 1 травня на демонстраціїях не спрацює гнів наріду, то й побєдобесіє 9-го травня рфію не врятує... вже на сьогодення в рф-регіонах "массы" ну дуже невдоволені ограніченіями, які спрацювали по санкіям))
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06.03.2022 17:28 Відповісти
Українці не тільки воювати,ще і працювати вміють , нам не вистачало єдністі,наразі вона є, і прийде дуже скоро час ,що навіть вата що втікла,буде скрізь волати що вони українці.
Так - українці нація з великим потенціалом, і в майбутньому це буде лідер ЕС.
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06.03.2022 17:08 Відповісти
Так вже волають, наприклад, ватний мер Харкова, у кожному своєму інтервью каже, що Харків - це Україна, харків'яни - це українці, ми - єдині. Цьому ватнику, щоб стати патріотом, знадобилось лише зруйноване місто, кров та сльози.
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06.03.2022 17:17 Відповісти
Щодо пуйла занадто оптимістичний прогноз.
Зомбоящик впливає на расєян потужніше, ніж холодильник.
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06.03.2022 17:10 Відповісти
Нация УКРАИНЦЕВ, с навсегда вычеркнутыми из неё кацапов..
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06.03.2022 17:14 Відповісти
Палич , чи як там тебе! Ця нація народилась 1500 рокі тому! А зараз вона прокинулась і дає люлей московитам які хочуть забрати нашу історію.
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06.03.2022 17:15 Відповісти
Це яка така нова нація? Кур-р-рча ляґа!
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06.03.2022 17:20 Відповісти
"Блумберг", візьміть мене на роботу, не пожалкуєте. Я вам такої аналітики накидаю лопатою із горою. А головне - це все буде істиною і буде збуватися кожен день. Ваші підписники офігеют
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06.03.2022 17:22 Відповісти
Влада упиря.
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06.03.2022 17:27 Відповісти
краще було б, щоб по ньому через 12 місяців рік справляли, а не він влади лишився....пробач, Господи, що в такий день, але одне життя може врятувати десятки тисяч
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06.03.2022 17:34 Відповісти
Bloomberg, і у нас і вас от-от посівна.. якщо хочете нормально їсти, тупо чекати рік - безглуздо.. треба сажати та косити - приєднуйтеся до України..
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06.03.2022 17:38 Відповісти
У них при слове Украина скоро глаз будет дёргаться! Будут сами помнить и внукам передадут, что в Украину нельзя соваться!
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06.03.2022 17:45 Відповісти
Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
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06.03.2022 17:48 Відповісти
 
 