Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Володимир Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади.
Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч для Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.
За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:
- шалений опір українців;
- відсутність реального досвіду у армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
- що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.
І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора. Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.
"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав стратег компанії Clocktower Group.
Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.
"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — зазначив аналітик.
Будь ласка, зачекайте...
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Мордор та ***** повинен бути знищений..
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Слава нації
Смерть москалям
-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.
-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні
-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан
-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії
Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...
-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....
-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти, частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять
Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!
Слава Україні!
да и *****, на мой взгляд, слишком много времени дал.
Слава Україні!
зеленський: Україна нікому, ні чим не зобов,язана.................
тому кінця не видно але ми сильні...
Слава Україні!
Слава нації.
смерть окупантам.
НАШІ ЛЮДИ КРАЩІ В СВІТІ!!!
@SergejTalk
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Роскомнадзор сегодня заблокировал Клитор Алины Кабаевой.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Так - українці нація з великим потенціалом, і в майбутньому це буде лідер ЕС.
Зомбоящик впливає на расєян потужніше, ніж холодильник.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев