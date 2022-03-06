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Путін не виключає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін не виключає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном відбулася в неділю з ініціативи французької сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коментуючи згадану президентом Франції пропозицію гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення в Чорнобильській зоні тристоронньої зустрічі (МАГАТЕ - Росія - Україна) для вироблення механізму гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні, Путін зазначив, що в принциповому плані ця ідея може бути корисною, але варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції чи в третій країні", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

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Топ коментарі
+9
повірити касапу (а тим більше Хуйлу) - себе занапастити
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06.03.2022 17:51
+6
Нам некогда с фашистом встречаться. Пока не уничтожим путинских ублюдков, никаких переговоров с их гитлером.
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06.03.2022 17:50
+5
Какая третья страна.... он носа не высунет из бункера.
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06.03.2022 18:05
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Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
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06.03.2022 17:49 Відповісти
Коротко
Ось і пішов ядерний шантаж.
***** буде виставляти умови.
...
Слава нації
Смерть москалям
...і *****
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06.03.2022 17:50 Відповісти
Нам некогда с фашистом встречаться. Пока не уничтожим путинских ублюдков, никаких переговоров с их гитлером.
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06.03.2022 17:50 Відповісти
Профессор Талк

@SergejTalk

4 мар.

Пока об этом мало кто думает, но возможно, что В.В.Путин - последний президент Российской Федерации. Далее эта территория будет называться как-то иначе. Как?
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06.03.2022 17:50 Відповісти
повірити касапу (а тим більше *****) - себе занапастити
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06.03.2022 17:51 Відповісти
зельц, сопли для колбасы... а не для салями... хочешь выиграть - играй... а ты ведешь себя как шалава... прав Черновол - очень много вопросов за промежуток 20 часов до начала войны... кстати, необъявленной...
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06.03.2022 17:51 Відповісти
Вот нафига попу баян, если поп не гармонист... о чём с ним говорить??? О вещах которые даже обезьяне понятны??
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06.03.2022 17:53 Відповісти
Про капітуляцію...*****
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06.03.2022 17:55 Відповісти
Какая третья страна.... он носа не высунет из бункера.
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06.03.2022 18:05 Відповісти
кабаев террорист, пусть с ним разговаривают прокуроры Гааги..
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06.03.2022 18:05 Відповісти
а все ж таки, що каже Єлісейський палац?
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06.03.2022 18:08 Відповісти
макарон-макарон...неужели ж мало ***** тебя нае*** обмануло?
его слова равны его бзду - только воздух портят...
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06.03.2022 18:15 Відповісти
Засцяв ***** - вимагає зустрічі у відеоконференції чи в третій країні.
А третя країна - це там, де Гаазький Трибунал для нього буде.
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06.03.2022 18:18 Відповісти
 
 