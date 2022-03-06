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Путін не виключає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном відбулася в неділю з ініціативи французької сторони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коментуючи згадану президентом Франції пропозицію гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення в Чорнобильській зоні тристоронньої зустрічі (МАГАТЕ - Росія - Україна) для вироблення механізму гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні, Путін зазначив, що в принциповому плані ця ідея може бути корисною, але варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції чи в третій країні", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.
Топ коментарі
+9 Ан Мур
показати весь коментар06.03.2022 17:51
+6 Виктор Дийнега
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+5 Irada
показати весь коментар06.03.2022 18:05
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Будь ласка, зачекайте...
Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.
Это их козырь.
Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.
Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.
Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.
Они в шоке.
Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
Илья Пономарев
Ось і пішов ядерний шантаж.
***** буде виставляти умови.
...
Слава нації
Смерть москалям
...і *****
@SergejTalk
4 мар.
Пока об этом мало кто думает, но возможно, что В.В.Путин - последний президент Российской Федерации. Далее эта территория будет называться как-то иначе. Как?
нае***обмануло?
его слова равны его бзду - только воздух портят...
А третя країна - це там, де Гаазький Трибунал для нього буде.