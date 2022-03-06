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Крилату ракету окупантів збили над дитячою лікарнею Охматдит
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.
Про це адміністрація лікарні повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+35 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.03.2022 18:08
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар06.03.2022 18:09
+16 клаус хаус
показати весь коментар06.03.2022 18:11
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https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
Гребаные орки
Крім того - ти про Придністров"я ліпиш А ти в курсі що це (хоча-б де-юре) - територія Молдови? Ти вже з Санду домовився - "стратиг"?