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Крилату ракету окупантів збили над дитячою лікарнею Охматдит

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Крилату ракету окупантів збили над дитячою лікарнею Охматдит

У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.

Про це адміністрація лікарні повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій", - йдеться у повідомленні.

Читайте: З початку вторгнення Росії в Україні загинули 38 дітей і 71 дитина постраждала, - Денісова

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Топ коментарі
+35
Фашисты грёбанные, они методично и целенаправленно истребляют украинский народ, это повторение геноцида тридцатых годов
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06.03.2022 18:08
+16
УКРАЇНА ЖИВЕ-РОСІЯ ЗДОХНЕ - YouTube
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06.03.2022 18:09
+16
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06.03.2022 18:11
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Фашисты грёбанные, они методично и целенаправленно истребляют украинский народ, это повторение геноцида тридцатых годов
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06.03.2022 18:08 Відповісти
До того ж, цей геноцид - публічно оголошений х**лом і його зграєю та відбувається на очах всього світу.
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06.03.2022 18:45 Відповісти
УКРАЇНА ЖИВЕ-РОСІЯ ЗДОХНЕ - YouTube
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06.03.2022 18:09 Відповісти
Путин гонит Шойгу срочно в атаку, то не рад
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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06.03.2022 18:10 Відповісти
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06.03.2022 18:11 Відповісти
Это уже вторая.
Гребаные орки
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06.03.2022 18:11 Відповісти
Це перша, цензор просто спить
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06.03.2022 18:12 Відповісти
А навіщо збивали саме над лікарнею?
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06.03.2022 18:38 Відповісти
Це автоматично діє, немає часу вичисляти де ракета ппо зустрінеться з атакуючою ракетою.
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06.03.2022 19:37 Відповісти
Цензор просто молнія
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06.03.2022 18:11 Відповісти
зеленьський... ты же главнаркомандувач... а не пора отдать приказ выстрелить по базам в крыму, приднестровье... а можно и по базе в бульбашии лиде, в кацапии, ведь оттуда наносят удары по мирным жителям Украины... или або чи як? конечно, сопли лучше... видосики... так Украина это диктатура или парламентско-президентская страна... сопли и гнусавость надоели...
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06.03.2022 18:14 Відповісти
З головою дружиш? Цей виродок тільки цього й жде! Ми вдаримо по військовому об"єкту на території Росії а вони лупонуть по своєму ж місту Небензя в ООН підніме вереск В Росії - патріотичний угар "Народ стає стіною" і Пиня оголошує "вітчизняну війну" і мобілізацію Ми з обмеженим контингентом насилу справляємся а що буде коли він "мужиків" підніме? У нас патронів не вистачить І лопат - теж! Почнем стрілять по Білорусі - Лука оголосить що на них напали! Знову мобілізація і повноцінний тисячекілометровий фронт!
Крім того - ти про Придністров"я ліпиш А ти в курсі що це (хоча-б де-юре) - територія Молдови? Ти вже з Санду домовився - "стратиг"?
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06.03.2022 18:41 Відповісти
я ж не кажу, що це має бути зроблено саме зараз...
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06.03.2022 19:33 Відповісти
Саме це ти і кажеш!!!
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06.03.2022 19:47 Відповісти
*****, здохни мразь.
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06.03.2022 18:25 Відповісти
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06.03.2022 18:27 Відповісти
в первой - второй мировой дирижабли против бомбежек использовали.
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06.03.2022 19:05 Відповісти
Розкажи - як саме?
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06.03.2022 19:49 Відповісти
Яка ж сволота, ці кацапи.
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06.03.2022 19:41 Відповісти
 
 