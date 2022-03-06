Ракети, що влучили по Вінниці, запускали не з Придністров’я, – Молдова

Вісім ракет, що влучили по цивільному аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря. Інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою.

По це заявили в міністерстві оборони Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", - йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також співрозмовники журналістів у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.

"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників.

Дивіться: Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім, траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 березня російські окупанти нанесли авіаудар по аеропорту в Вінниці. Як виглядають наслідки авіаудару - можна побачити тут.