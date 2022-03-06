Ракети, що влучили по Вінниці, запускали не з Придністров’я, – Молдова
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Вісім ракет, що влучили по цивільному аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря. Інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою.
По це заявили в міністерстві оборони Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", - йдеться у заяві.
Цю інформацію підтверджують також співрозмовники журналістів у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.
"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників.
Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім, траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 березня російські окупанти нанесли авіаудар по аеропорту в Вінниці. Як виглядають наслідки авіаудару - можна побачити тут.
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але тепер не підіймайте хвилю , емоціями тепер не допоможеш , вся надія на ЗСУ !
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Информация не точная, нужна проверка со стороны ЗСУ.
По его словам, удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 мс или Ту-160.
Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км.
Якщо так, то чому молдавська армія досі не там? Очікує, що Україна за них все зробить?