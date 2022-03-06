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Вінниця (226) Молдова (547) Придністров'я (134)

Ракети, що влучили по Вінниці, запускали не з Придністров’я, – Молдова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракети, що влучили по Вінниці, запускали не з Придністров’я, – Молдова

Вісім ракет, що влучили по цивільному аеропорту у Вінниці, були запущені не з окупованого росіянами Придністров’я, а з акваторії Чорного моря. Інформація про ракетну атаку з окупованої частини Молдови є помилковою.

По це заявили в міністерстві оборони Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", - йдеться у заяві.

Цю інформацію підтверджують також співрозмовники журналістів у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.

"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників.

Дивіться: Наслідки ракетного удару російських окупантів по аеропорту у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім, траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 березня російські окупанти нанесли авіаудар по аеропорту в Вінниці. Як виглядають наслідки авіаудару - можна побачити тут.

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Топ коментарі
+11
Міністерство оборони Молдови може говорити все, що завгодно. Але поки в нас нема точних супутникових даних звідки летіли ракети, то варіант Придністров'я такий же ймовірний як і варіант обстрілу з моря.
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06.03.2022 19:17
+11
ЧИМ БИ МОЛДОВА ЗБИВАЛА? ПЛЯШКАМИ ІЗ ДОМАШНІМ ВИНОМ?
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06.03.2022 19:30
+9
А какая разница? ПМРовцам тоже не мешало быпистов отхватить ради мира в регионе, тем более шо раша им не поможет!!!
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06.03.2022 19:19
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С моря запускали суки ...
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06.03.2022 19:14 Відповісти
А какая разница? ПМРовцам тоже не мешало быпистов отхватить ради мира в регионе, тем более шо раша им не поможет!!!
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06.03.2022 19:19 Відповісти
тут питаня а чого молдова їх не збивала ? ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ
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06.03.2022 19:27 Відповісти
ЧИМ БИ МОЛДОВА ЗБИВАЛА? ПЛЯШКАМИ ІЗ ДОМАШНІМ ВИНОМ?
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06.03.2022 19:30 Відповісти
Мамалигой з рогаткі
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06.03.2022 20:00 Відповісти
Де всім хвалений ракетний комплекс "Нептун"? який зміг би його потопити!!!
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06.03.2022 19:31 Відповісти
вкладений (вкрадений ) на великому кра ой будівництві (( згадаєте про це коли на наступних виборах будете голосувати за теперішнього "героя нації"
але тепер не підіймайте хвилю , емоціями тепер не допоможеш , вся надія на ЗСУ !
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06.03.2022 20:10 Відповісти
Пірл Харбор повторити?
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06.03.2022 19:14 Відповісти
То їхній сраний флагман, ракетний крейсер "Москва"...(((
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06.03.2022 19:16 Відповісти
Там 16 ракетних установок...
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06.03.2022 19:20 Відповісти
Для обстрілу нашої землі орки спеціально три місяці переганяли з тихоокеанського флоту крейсер "Варяг". Ця катруля 1989р. побудови має 16 пускових установок для КР "Вулкан" і 64 ПУ для ракет "Форт". Оце воно і нанасило основні ракетні удари по Україні. Пора фіксувати прізвіще капітана для Гааги. По неперевіреним даним - кавторанг ГлушаковРоман Миколайович.
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06.03.2022 19:43 Відповісти
Міністерство оборони Молдови може говорити все, що завгодно. Але поки в нас нема точних супутникових даних звідки летіли ракети, то варіант Придністров'я такий же ймовірний як і варіант обстрілу з моря.
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06.03.2022 19:17 Відповісти
Молдова боїтся що прилетить відповідь,і це буде боляче.
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06.03.2022 19:17 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
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06.03.2022 19:18 Відповісти
Почему именно с моря, а не с тех же Ту-22 например с любой точки над Беларусью, рф, Донбассом ил Херсоном?
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06.03.2022 19:18 Відповісти
где же наш "нептун" на базе КРаЗа!? А володя, где?
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06.03.2022 19:19 Відповісти
А МОЖЕ ВСЕ Ж ТАКИ ****** ПО ПРИДНІСТРОВЬЮ. ТАМ ЖЕ Є РОСКОНТИНГЕНТ!
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06.03.2022 19:21 Відповісти
"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров'я ніколи не було. У Придністров'ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників. (c)

Информация не точная, нужна проверка со стороны ЗСУ.
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06.03.2022 19:24 Відповісти
Это ещё надо проверить и я уверен у западных партнёров есть точные данные что да как, они тут каждый пук фиксируют
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06.03.2022 19:25 Відповісти
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Молдаване тупорилі, сказали би що від них і попросили би звільнити цей анклав. Якщо Україна не встоїть, то )(уйло відразу Молдову забере. Просто війська підуть до румунського кордону. Хто має молдаван знайомих хай їм це пояснять. Бо бачу що Нрузія, що Молдова, що Азербайджан.
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06.03.2022 19:28 Відповісти
МОЛДОВАНІ НЕ ТУПОРИЛІ. НЕ ТРЕБА ТАК ПИСАТИ. ВОНИ ТАКІ Ж САМІ, ЯК І МИ.
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06.03.2022 19:36 Відповісти
Я вибачаюсь. Але зараз час нервовий. А вони соплі жують. Це дратує.
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06.03.2022 20:10 Відповісти
А звідки?Біля моєї хати пролітали, це Хмельницька область.
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06.03.2022 19:29 Відповісти
Над вашою хатою на Охматдит летіла.
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06.03.2022 19:42 Відповісти
Я нарахував 4 шт. Спочатку подумав що літак, але звук інший.
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06.03.2022 19:47 Відповісти
Може з Білорусі. Але чи по відстані дістає?
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06.03.2022 19:32 Відповісти
ТА ВЖЕ СКАЗАЛИ Ж - З МОСКАЛЬСЬКИХ КОРАБЛІВ, ЩО У ЧОРНОМУ МОРІ, ЗАПУСКИ БУЛИ! ТУТ ПИТАННЯ, ЩО РОБЛЯТЬ НАШІ ТОРПЕДНІ КАТЕРИ, А НЕ ЩО РОБЛЯТЬ МОЛДАВАНИ!
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06.03.2022 19:39 Відповісти
Немогли над моєю хатою летіти з моря. Напрямок не той.
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06.03.2022 19:55 Відповісти
Вам до ЛОРа потрібно звернутися , там таку процедуру проводять -аудіограма називається , потім розкажуть що і як ((
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06.03.2022 20:16 Відповісти
если калибр или X-55 -до 2500 км в зависимости от боеголовки (на такую дальность либо СБЧ либо половинная обычная)
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06.03.2022 20:29 Відповісти
ВОТ МНЕ СКАЖИТЕ РАКЕТЫ ПРОЛЕТЕЛИ ПОЛ УКРАИНЫ, ЧТО ДЕЛАЛА В ЭТО ВРЕМЯ НАШЕ ПВО, ЛЮДИ НА КАМЕРЫ СНИМАЛИ, НАВЕРНОЕ У ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ КОНЦЕРВАЦИЯ ЧТО БЫ СБИВАТЬ РАКЕТЫ
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06.03.2022 19:38 Відповісти
Тобі на твої тупі коменти ППО відповідала (( що ти робиш як гроші закінчуються триндиш що попало чи намагаєшся десь дістати ? ППО не презерватив її на всю країну не розтягнеш ((
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06.03.2022 20:18 Відповісти
Окупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Винница с акватории Черного моря с помощью стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



По его словам, удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации - из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95 мс или Ту-160.



Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км.
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06.03.2022 19:38 Відповісти
А як ті, які я бачив зі свого дому? Ракети летвли в хмельницькій області, зі сторони Кам'янець-Подільського.
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06.03.2022 19:57 Відповісти
Перевір не тільки вуха а іще і зір (( твою ж у дивізію - тобі військові кажуть дані контролю а ти щось бачив (( ти он клавіатури не бачиш , що не слово то описка , а ти щось там у небі роздивився ((
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06.03.2022 20:21 Відповісти
Перевір не тільки вуха а іще і зір (( твою ж у дивізію - тобі військові кажуть дані контролю а ти щось бачив (( ти он клавіатури не бачиш , що не слово то описка , а ти щось там у небі роздивився ((
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06.03.2022 20:21 Відповісти
Ракети ***** бачив. Крилаті ракети.Як вони можуть бути з моря, поясни? Що наматуаали круги, чи що?
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06.03.2022 20:23 Відповісти
Ти адекватний ? - тобі написали що здійснено запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників над акваторією Чорного моря ? Що тобі не ясно ?
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06.03.2022 20:28 Відповісти
Ну а ти адекватний чи ні? Ну то подивися де Хмельницька область.Як вони тут полетіли?
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06.03.2022 20:30 Відповісти
В придністров'ї спокійно можуть бути іскандер-к,тобто той, який стріляє крилатою ракатею.
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06.03.2022 20:26 Відповісти
пане Бутусов, перевірте Арестовича, він на днях хвалився, що росія не влучила у багато цілей, тому що стояли ..ложні.. мітки. Проходить 2 дня після його слів, і з разу 8 ракет по Гавришівці!! Після 24 лютого не було жодного обстрілу Гавришівки! Росія не пожаліла 8 ракет на 1 ціль!
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06.03.2022 19:39 Відповісти
от нашо він *********? Тепер каци знають що по макетам гатили і будуть по реальним цілям стріляти.
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06.03.2022 20:01 Відповісти
Интересно, а у молдован есть ПВО? Если есть, то почему не сбивали ракеты
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06.03.2022 19:41 Відповісти
А хтось по Молдові стріляв ? Що їм збивати ?
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06.03.2022 20:23 Відповісти
У Придністров'ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників Джерело: https://censor.net/ua/n3322204

Якщо так, то чому молдавська армія досі не там? Очікує, що Україна за них все зробить?
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06.03.2022 19:52 Відповісти
Ану напишіть тут що там у Молдавії за армія ?
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06.03.2022 20:25 Відповісти
 
 