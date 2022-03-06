American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі
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Корпорація з надання фінансових послуг American Express призупиняє всі операції в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Компанія заявила, що картки American Express, випущені у всьому світі, більше не працюватимуть у продавців чи банкоматах у Росії, тоді як картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express.
Компанія заявила, що також припиняє всі бізнес-операції в Білорусі. "Одна з цінностей нашої компанії — робити те, що правильно", — йдеться у повідомленні.
"Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи і буде продовжувати це робити, оскільки ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи", - йдеться у заяві.
Раніше світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.
Раніше повідомлялося, що Російські авіакомпанії масово зупиняють закордонні польоти на тлі чуток про заплановану націоналізацію авіапарку.
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Ключові факти
Це перший візит на високому рівні після розривання дипломатичних стосунків у 2019. Зустріч пройде у столиці країни Каракас.
США хоче донести до диктаторських країн Латинської Америки тезу, що Володимир Путін слабкий союзник, використовуючи нинішню слабкість російської економіки. Крім Венесуели, Нікарагуа і Куба не проголосували за засудження агресії Росії.
Джерела The New York Times повідомляють, що Венесуела може стати заміною російським нафті і газу після накладення санкцій.
Контекст
США розірвали дипломатичні відносини із Ніколасом Мадуро та закрили своє посольство у 2019-му, тому що звинувачували Мадуро у фальсифікації виборів. Адміністрація Трампа визнала законним президентом Венесуели опозиційного лідера Хуана Гайдо. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.
На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад 4 млн людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.
АМЕРИКАНЦІ ПОВИННІ ЗАЯВИТИ, ЩО ХТО БУДЕ КУПУВАТИ НАФТУ У РОСІЇ - ПОПАДУТЬ ПІД ТАКІ Ж САНКЦІЇ, ЯК РОСІЯ!