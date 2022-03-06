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American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

American Express зупиняє роботу в Росії та Білорусі

Корпорація з надання фінансових послуг American Express призупиняє всі операції в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Компанія заявила, що картки American Express, випущені у всьому світі, більше не працюватимуть у продавців чи банкоматах у Росії, тоді як картки, випущені російськими банками локально в Росії, більше не працюватимуть за межами країни в глобальній мережі American Express.

Компанія заявила, що також припиняє всі бізнес-операції в Білорусі. "Одна з цінностей нашої компанії — робити те, що правильно", — йдеться у повідомленні.

"Цей принцип керував нами протягом усієї цієї важкої кризи і буде продовжувати це робити, оскільки ми підтримуємо наших колег, клієнтів і міжнародне співтовариство, сподіваючись на мирне вирішення цієї кризи", - йдеться у заяві.

Раніше світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.

Раніше повідомлялося, що Російські авіакомпанії масово зупиняють закордонні польоти на тлі чуток про заплановану націоналізацію авіапарку.

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редставники США зустрінуться із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, повідомляє The New York Times. Адміністрація Джо Байдена хоче відокремити Росію від її міжнародних союзників через вторгнення в Україну.

Ключові факти

Це перший візит на високому рівні після розривання дипломатичних стосунків у 2019. Зустріч пройде у столиці країни Каракас.
США хоче донести до диктаторських країн Латинської Америки тезу, що Володимир Путін слабкий союзник, використовуючи нинішню слабкість російської економіки. Крім Венесуели, Нікарагуа і Куба не проголосували за засудження агресії Росії.
Джерела The New York Times повідомляють, що Венесуела може стати заміною російським нафті і газу після накладення санкцій.

Контекст

США розірвали дипломатичні відносини із Ніколасом Мадуро та закрили своє посольство у 2019-му, тому що звинувачували Мадуро у фальсифікації виборів. Адміністрація Трампа визнала законним президентом Венесуели опозиційного лідера Хуана Гайдо. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад 4 млн людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.
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06.03.2022 20:38 Відповісти
В Северную Кореееййюююю!
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06.03.2022 20:38 Відповісти
Во̀на - харошіє дєньґі!
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06.03.2022 20:41 Відповісти
РОСІЯ ХОЧЕ ПЕРНАПРАВИТИ СВОЮ НАФТУ НА КИТАЙ І ІНДІЮ.

АМЕРИКАНЦІ ПОВИННІ ЗАЯВИТИ, ЩО ХТО БУДЕ КУПУВАТИ НАФТУ У РОСІЇ - ПОПАДУТЬ ПІД ТАКІ Ж САНКЦІЇ, ЯК РОСІЯ!
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06.03.2022 20:39 Відповісти
так и будет ,в прошлый раз (2014) какой то крупный китайский банчишка нарушил предписание сша-получил 3 миллиарда штрафа и присоединился к санкциям
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06.03.2022 21:08 Відповісти
 
 