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Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії

Музичний сервіс Spotify повідомив, що його Premium-підписка більше недоступна для придбання Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці підтримки сервісу, інформує Цензор.НЕТ.

Premium-підписка у Spotify більше недоступна в Росії 01

"У зв'язку з новими зовнішніми обмеженнями, пов'язаними з нашими основними платіжними провайдерами, Premium не доступний для покупки в Росії", - йдеться в повідомленні.

У разі наявності активної передплати Premium, наступна спроба її оплатити може бути невдалою.

"Якщо ми не зможемо успішно обробити вашу наступну оплату, ваша Premium-підписка буде автоматично скасована, і ви перейдете на безкоштовний план", - додали в сервісі.

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что бы слушать кобзона - Spotify не нужен тем более премиум
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06.03.2022 22:04 Відповісти
Легше перечислити що в цій жопі ще залишилося
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06.03.2022 22:05 Відповісти
подмосковные вечера есть на патифоне
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06.03.2022 22:05 Відповісти
 
 