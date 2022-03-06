Вакарчук долучився до лав тероборони

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат Святослав Вакарчук долучився до територіальної оборони Львівщини.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини", - йдеться в повідомленні.

Козицький закликав усіх небайдужих теж долучатись до захисту Вітчизни.

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