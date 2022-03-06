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Вакарчук (156) Львівщина (1233) Козицький (24) тероборона (149)

Вакарчук долучився до лав тероборони

Новини Цензор.НЕТ Події

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат Святослав Вакарчук долучився до територіальної оборони Львівщини.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Офіцер запасу, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук долучився до лав територіальної оборони Львівщини", - йдеться в повідомленні.

Козицький закликав усіх небайдужих теж долучатись до захисту Вітчизни.

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Топ коментарі
+6
Ще б пішов в тероборону Варшави чі Парижу.
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06.03.2022 22:43
+5
Я шось бл не поняв...нас з пацанами чуть на йух не послали(точніше послали тільки культурно,мол зараз не на часі ви без досвіду бойових,ЗІ-теж офіцери запасу,ще й колишні працівники МВС),а Вакарчук шо бл афган пройшов?!
Нічо не маю проти що він записався,вчинок вітається...але якщо це для картинки то "не зайшло"...
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06.03.2022 22:43
+4
Надолго?
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06.03.2022 22:39
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06.03.2022 22:39 Відповісти
может ему надо показать куды уплыл корабель?
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06.03.2022 22:41 Відповісти
шёл 11 день борьбы - и ОН пришов
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06.03.2022 22:40 Відповісти
Я шось бл не поняв...нас з пацанами чуть на йух не послали(точніше послали тільки культурно,мол зараз не на часі ви без досвіду бойових,ЗІ-теж офіцери запасу,ще й колишні працівники МВС),а Вакарчук шо бл афган пройшов?!
Нічо не маю проти що він записався,вчинок вітається...але якщо це для картинки то "не зайшло"...
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Ви тримайтеся від нього подалі, ато знову здрисне, а ви залишитесь.
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Ще б пішов в тероборону Варшави чі Парижу.
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06.03.2022 22:43 Відповісти
Он не сдастса без боя!!!!
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06.03.2022 23:37 Відповісти
И ещё куда - во Львовскую, там же прямо больше всего сейчас нужны люди
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06.03.2022 22:44 Відповісти
Сподіваюсь, не втече - як втікав з парламенту.
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06.03.2022 22:49 Відповісти
завтра вийде
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06.03.2022 23:00 Відповісти
А чего не пошёл в тероборону Харкова? Или Киева?. Ещё б записался тероборону Кракова
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06.03.2022 23:04 Відповісти
Ще той вояка. Піарився у Харкові, у Києві...а воювати записався у Львові. Тут війна така....ух!
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06.03.2022 23:15 Відповісти
Расквохкались, хоча самі на дивані сидять
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06.03.2022 23:17 Відповісти
Храбрый шаг. Во Львове идут кровопролитные бои.
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06.03.2022 23:18 Відповісти
Таки не здався без бою.... Стгіляй мій ангелок...
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06.03.2022 23:21 Відповісти
 
 