Провайдери підключають бомбосховища до інтернету

Провайдер волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" запустив програму із забезпечення високошвидкісним інтернетом укриттів та бомбосховищ по всій країні.

Про це зазначає Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже підключили до інтернету 128 об'єктів цивільної оборони у 18 областях України. Зокрема, шість із них у Києві. Наші техніки працюють 24/7, щоб українці залишалися на зв'язку, навіть під ворожими обстрілами", – заявили в компанії.

"Датагруп" також належить інтернет-провайдер "Воля".

Компанія вважає, що існує проблема відсутності зв'язку із зовнішнім світом, коли українці перебувають у підвалах чи бомбосховищах.

"Наші працівники, попри небезпеку, вже майже тиждень продовжують не лише ремонтувати пошкоджені мережі, а й підключати до інтернету бомбосховища та укриття по всій країні", – наголосили в керівництві компанії "Датагруп-Volia".

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