УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
6712 21
Маріуполь (590) полон (477)

Захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли у полон, – Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові підбили сім танків, п'ять БТР, два "Тигра" окупантів

Сьогодні захисники Маріуполя знищили 40 окупантів, двох взяли в полон.Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороші новини від захисників Маріуполя. Сьогодні окупанти намагалися захопити околиці нашого міста. Підсумок для них був плачевний", - зазначив він.

Українські військові підбили 7 танків, 5 БТР, 2 "Тигри" окупантів.

"Близько 40 окупантів знищено. Двох взяли в полон", - розповів Геращенко.

За його словами, оборону Маріуполя тримають бригада морської піхоти, полк Нацгвардії" Азов", загони тероборони.

"Незважаючи на те, що Маріуполь, як блокадний Ленінград, оточений нацистами, бойовий дух захисників знаходиться на неймовірній висоті", - додав радник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
Маріуполь - місто Герой!!! Слава Україні та її захисникам!!!
показати весь коментар
06.03.2022 22:44
+19
Неймовірний спротив! Ми вистоїмо, ще буде в нас Весна!
показати весь коментар
06.03.2022 22:44
+12
або я кровожерливий або нитик.
але краще було б 42....
показати весь коментар
06.03.2022 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неймовірний спротив! Ми вистоїмо, ще буде в нас Весна!
показати весь коментар
06.03.2022 22:44 Відповісти
Украинская весна!!!
показати весь коментар
06.03.2022 22:55 Відповісти
Маріуполь - місто Герой!!! Слава Україні та її захисникам!!!
показати весь коментар
06.03.2022 22:44 Відповісти
або я кровожерливий або нитик.
але краще було б 42....
показати весь коментар
06.03.2022 22:44 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 22:46 Відповісти
****, ЦЕ ПІЗДЕЦЬ ЯКІ ОКУПАНТИ! ОСОБЛИВО ЦЕЙ "МЄЛКІЙ". Мабуть в нього такий позивний був...
показати весь коментар
06.03.2022 22:53 Відповісти
яка країна, такі та окупанти 😂
показати весь коментар
06.03.2022 23:28 Відповісти
Боги війни. Арес курить.
показати весь коментар
06.03.2022 22:48 Відповісти
Тепер зрозуміла чого їх називають козломордими! Морди навіть не слов'янські, а мокшанські!
показати весь коментар
06.03.2022 22:51 Відповісти
На мордах явні ознаки психічного виродження.
показати весь коментар
06.03.2022 22:52 Відповісти
Бомжі якісь. Фтарая армія в міре )))
показати весь коментар
06.03.2022 23:16 Відповісти
Антон, це добра новина. Але вже треба думати про контрудар для зняття блокади Маріуполя! Треба туди стінгерів та джевелинів підкинути.
показати весь коментар
06.03.2022 22:49 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЕ!
показати весь коментар
06.03.2022 22:49 Відповісти
Ну, на)(*я порівнювати з якимось лєнінградом?! Совок живе у антошки в печінках. Деформація свідомості.
показати весь коментар
06.03.2022 22:50 Відповісти
Геращенко, може вже пора організувати деблокування Маріуполя чи й надалі будете лише базікати, чекаючи поки його захопить ворог?
показати весь коментар
06.03.2022 22:53 Відповісти
Мирные жители в катастрофическом положении ,отстоять город где в подвалах будут умершие от переохлаждения и голода ?
показати весь коментар
07.03.2022 00:22 Відповісти
Слава Украіні! Будь Ласка! Допоможіть Сумам вони також в облозі!!! З першого дня війни! Бережи нас Боже!
показати весь коментар
06.03.2022 22:54 Відповісти
Суми - це зараз відкрита рана. Я сам із Сумської обл.
показати весь коментар
06.03.2022 22:56 Відповісти
Это хорошо с людьми как будет,которые по пять суток в холодных подвалах без воды и пищи ?
показати весь коментар
07.03.2022 00:18 Відповісти
 
 