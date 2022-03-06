Українські воїни ліквідували заступника командира рязанської десантної бригади окупантів підполковника Глебова. ФОТО

Українські воїни ліквідувала заступника командира 11одшбр армії РФ Дениса Глебова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український військовий блогер Анатолій Штефан.

Він відзначив: "Перший "заблукалий" з Рязані. Заступник командира 11одшбр Московії підполковник Глебов Денис Викторович".



