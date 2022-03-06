УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
20240 76
армія РФ (2698) ліквідація (292) окупація (1664)

Українські воїни ліквідували заступника командира рязанської десантної бригади окупантів підполковника Глебова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ліквідувала заступника командира 11одшбр армії РФ Дениса Глебова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український військовий блогер Анатолій Штефан. 

Він відзначив: "Перший "заблукалий" з Рязані. Заступник командира 11одшбр Московії підполковник Глебов Денис Викторович".

Українські воїни ліквідували заступника командира рязанської десантної бригади окупантів підполковника Глебова 01
Українські воїни ліквідували заступника командира рязанської десантної бригади окупантів підполковника Глебова 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+81
Есть кто из Владимира ? Ждите цинки с ОМОНом. Поджарили в полном составе под Харьковом

Владімірский ОМОН, вєтєр сєвєрний, під Харковом подох. Зла нємєряно...
показати весь коментар
06.03.2022 23:44
+46
та й хуй з ним.
показати весь коментар
06.03.2022 23:44
+38
На 8е марта хороший подарок жёнам.
показати весь коментар
06.03.2022 23:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та й *** з ним.
показати весь коментар
06.03.2022 23:44 Відповісти
Какой бравый был петух, а украинцы зарезали, жаль в суп не бросить, очень вонючий
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Яка огидна заря...
показати весь коментар
06.03.2022 23:44 Відповісти
Згоден,повна відсуть розуму в очах.
показати весь коментар
06.03.2022 23:54 Відповісти
Земля стекловатой
показати весь коментар
06.03.2022 23:44 Відповісти
Есть кто из Владимира ? Ждите цинки с ОМОНом. Поджарили в полном составе под Харьковом

Владімірский ОМОН, вєтєр сєвєрний, під Харковом подох. Зла нємєряно...
показати весь коментар
06.03.2022 23:44 Відповісти
Сколько ипотек то закроются на роиси
показати весь коментар
06.03.2022 23:46 Відповісти
На 8е марта хороший подарок жёнам.
показати весь коментар
06.03.2022 23:48 Відповісти
А скільки невипитого дармового єгипетського віскаря залишиться в готелях Шарма і Хургади...
показати весь коментар
06.03.2022 23:54 Відповісти
Ну это уже вряд ли с такими задранными процентами и инфляцией после ********* по экономике параши.
показати весь коментар
07.03.2022 00:13 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:53 Відповісти
Прямо не день, а торт
показати весь коментар
06.03.2022 23:44 Відповісти
сдох Максим, - да и хер с ним!
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
😀 Цього уйобка звали Деніска. Ну то хєр з ним...
показати весь коментар
06.03.2022 23:51 Відповісти
Земля перегноем
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
В них реально форма схожа на німецьку
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
фашист є фашист
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Петлицы похожи. А так - мешанина сталинско-царская. Немецкая форма была для своего времени очень красивая. А это - абышо.
показати весь коментар
07.03.2022 00:04 Відповісти
как похож конь на свинью...украли фрагментами элементы разные в форме...только воровать и умеют...суки подколодные
показати весь коментар
07.03.2022 00:59 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
Земля тебе стекловатой орк. Твоя нацисткая помойка идет за тобой семимильными шагами в землю
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
Ви вже там не расходьтися, бо нам треба ще 10 тисяч "заблукалих "передати, рийте ями.
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
Теперь этот разлагающийся организм начнёт приносить людям пользу.
показати весь коментар
06.03.2022 23:45 Відповісти
А чого всі без масок? Сподіваються померти від COVID-19, а не здохнути в Україні? Варіант...
показати весь коментар
06.03.2022 23:46 Відповісти
файне зауваження, побільше таких щильних заходів "пращанія" треба ))
показати весь коментар
06.03.2022 23:58 Відповісти
Ооо , пошёл экспорт с Украины , а вы говорите санкции ,
показати весь коментар
06.03.2022 23:46 Відповісти
а як же заборона експорту м`яса?
показати весь коментар
07.03.2022 00:22 Відповісти
Просто ой!
показати весь коментар
06.03.2022 23:46 Відповісти
Нєт лі в етом скрьітой руссофобиї ?
показати весь коментар
06.03.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 00:02 Відповісти
Ja ne ponel, eto oni chto tam skulit i plachet, da nu nahren, a kak zhe s gordostju otdatj zhiznj za oligarhov i sumasoshedshego *********. Ne skrepno kak to.
показати весь коментар
06.03.2022 23:47 Відповісти
Ще один дєгєнєрат ... Мєдальок мобі навішав, мабуть за вбивство дітей в Чечні і Сирії...
показати весь коментар
06.03.2022 23:47 Відповісти
Для Чечни молодой сильно, а в Сирии мог вполне.
показати весь коментар
06.03.2022 23:50 Відповісти
Добрий вечір,ми з України(с)
показати весь коментар
06.03.2022 23:47 Відповісти
земной шар стал чище...
показати весь коментар
06.03.2022 23:48 Відповісти
Поплачут, повоют, в яму зароют... Родаки рады - делить копеечку за "кряк" предстоит.
показати весь коментар
06.03.2022 23:48 Відповісти
На могилі так і напишіть: "Ликвидирован во время "военной спцоперации", как называют ее российские власти.
показати весь коментар
06.03.2022 23:48 Відповісти
Очередная собака увешенная медалями сдохла.
показати весь коментар
06.03.2022 23:49 Відповісти
COVID.UA-22-БОЛЕЮТ ТОЛЬКО ОРКИ
показати весь коментар
06.03.2022 23:50 Відповісти
Как в "Войне миров" вирус надо им наслать, они то привиты спутником.
показати весь коментар
07.03.2022 00:00 Відповісти
А-я-яй вбили негра кацапа. А-я-яй вбили, замочили...
показати весь коментар
06.03.2022 23:51 Відповісти
Дурак ты , Деня! Мог бы детей своих поднять и внуков понянчить, но не сиделось тебе в Рязани, не сиделось! А корова твоя рязанская через пол года мужика приведёт нового и на твои покойные денежки будут они жить долго и счасливо! Вот и сказке конец!
показати весь коментар
06.03.2022 23:51 Відповісти
щасливо у злиднях від санкцій, авжеж ))
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Ещё один рашист занял своё место в аду..
показати весь коментар
06.03.2022 23:51 Відповісти
Жирний 200
показати весь коментар
06.03.2022 23:52 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:52 Відповісти
Отправляйся обратно в ад, адская тварь!
показати весь коментар
06.03.2022 23:54 Відповісти
гріх казати, але не можу не зізнатися - радує. за чим прийшов - те й знайшов! таких самих удач бажаю і решті вояк ворожої армії
показати весь коментар
06.03.2022 23:54 Відповісти
сидів би дома то ще дихав би
ні, не шкода
пофіг
нехай не лазить по копаному
показати весь коментар
06.03.2022 23:55 Відповісти
Який в них огидний однострій-петлиці німецькі, погони… ну і добре що подох, звичайно.
показати весь коментар
06.03.2022 23:55 Відповісти
закос под 50-е, как и весь путин
показати весь коментар
06.03.2022 23:57 Відповісти
з цими петлицями вони реально як фашисти виглядають
показати весь коментар
07.03.2022 00:10 Відповісти
...А єщо в рязані єсть гріби с глазамі: їх єдят, а ані глядят...
Бр-р-р...
показати весь коментар
06.03.2022 23:56 Відповісти
я вам скажу що ще на прижиттєвій фоточці він вже херовенько виглядав , як знав що здохне на операції в Україні .
показати весь коментар
06.03.2022 23:57 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 23:58 Відповісти
Медалька за Крим є?
показати весь коментар
06.03.2022 23:59 Відповісти
Кацапы, сдохнете все скоро от ЗСУ или голода.
показати весь коментар
06.03.2022 23:59 Відповісти
Яке мужнє і тупе обличчя )
показати весь коментар
06.03.2022 23:59 Відповісти
"бітком набіт", а де ковід? ))
показати весь коментар
07.03.2022 00:00 Відповісти
Какой бравый был петух, а украинцы зарезали, жаль в суп не бросить, очень вонючий
показати весь коментар
07.03.2022 00:00 Відповісти
Земля бетоном кацапському виродку 😡
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Штурбанфюрер СС
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Не купаться тебе теперь бухим в фонтане...
Не дожил до "дня десантника". Пичалька...
показати весь коментар
07.03.2022 00:01 Відповісти
Блііін! Це ж які у українських вовків пики будуть, коли вони будуть жерти по лісах і полях м'ясо кацапських «аслабадітелей»- скаженіти будуть…
показати весь коментар
07.03.2022 00:05 Відповісти
Його Машка зірвала Джек Пот - свого дятла позбулась, зможе жити з Равшаном, плюс лаве як бонус.
показати весь коментар
07.03.2022 00:09 Відповісти
Іздохло падло - та й на русскій воєнний корабль з ним...
показати весь коментар
07.03.2022 00:29 Відповісти
пидоросія - Україна - гроборосія!
показати весь коментар
07.03.2022 00:32 Відповісти
В кобзона вже перша по величині армія в пеклі!
показати весь коментар
07.03.2022 00:33 Відповісти
Вивозять та ховають не нижче за підполковників. Останніх просто прикопують.
показати весь коментар
07.03.2022 00:39 Відповісти
Где ета обезьяна уже собачих медалей столько набрала? За взятие фанерного рейстага? Земля бетоном выродку фашистскому
показати весь коментар
07.03.2022 00:43 Відповісти
Рожа рязанская.
показати весь коментар
07.03.2022 00:59 Відповісти
От і гарно, шо запекли!
показати весь коментар
07.03.2022 01:03 Відповісти
Рязанський лапоть фсьо!

Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.03.2022 01:06 Відповісти
Це хороший кацап
показати весь коментар
07.03.2022 01:07 Відповісти
краще цьому злочинцю лежати а не літати.......Бог фраєров не терпить будуть знати
показати весь коментар
07.03.2022 01:47 Відповісти
Земля йому бетоном
показати весь коментар
07.03.2022 02:10 Відповісти
 
 