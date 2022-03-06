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Українські воїни ліквідували заступника командира рязанської десантної бригади окупантів підполковника Глебова. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни ліквідувала заступника командира 11одшбр армії РФ Дениса Глебова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у твіттері написав український військовий блогер Анатолій Штефан.
Він відзначив: "Перший "заблукалий" з Рязані. Заступник командира 11одшбр Московії підполковник Глебов Денис Викторович".
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