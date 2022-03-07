Ми готові розглядати безпекові гарантії поза НАТО, - Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у НАТО.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО , полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО. Принаймні найближчі п’ять чи 10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес", - наголосив він.
"Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії з боку різних країн, таких як США, Китай, Великобританія, можливо, Німеччина та Франція. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами", - додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
Все це словоблудство, що він несе, називається "чув дзвін, а не знаю, де він".
Європа (а що таке Європа з погляду політичного лідерства? - Це Німеччина, Франція, Італія. Британія має окрему позицію) абсолютно не зацікавлена, з точки зору політики, мати в своїй спільноті таку потужну і велику державу, якою врешті стане Україна. Їм значно комфортніше нав'язувати свою політичну волю меншим (в переносному змісті) країнам, тим більше, знаючи непоступливість українців.
Тому (я ще до вторгнення про цк писав) я ввадаю доцільним звернути увагу на максиальне стратегічне союзництво з країнами, які реально зацікавлені в сильній Україні.
Це в першу чергу США і Канада. Можливо - Британія. Саме з ними потрібно працювати в напрямку заключення стратегічних договорів, які би 100% гарантували б нам захист від мордору в майбутньому.
От приклад - такі договори в США є з Ізраілем, Японією, Кувейтом.
Результат: "Буря в пустелі", наявність систем Петріот виключно на цілий світ тільки в Японії і Кувейту (В Ізраілі є свій "залізний купол").
А зі вступом до НАТО, зважаючи на вищенаписане мною, ми ще десятиліття будемо "борсатись в болоті".
Байден теж. Але Путін поламав усі його стратегічні плани по применшенню ролі Китая у світі.
Що поробиш? Не завжди можна спрогнозувати світ наперед. Особливо, коли маєш справу з мордором.
Дійсно, на преговорах влітку "повівся" на лапшу, як пацан. Але тепер без нього такий величезний і потужний обсяг санкцій ніхто би не впровадив. Чи не так?
І його останнє звернення всі лідери і бізнесмени зрозуміли дуже серьозно - я не хочу ядерної війни, тому я заб'ю тебе в землю санкціями і ізоляцією. І всі траннаціональні компаніїї вже побігли геть . І повір - Байден вже не спиниться.
Та ні на що вони не впливають - дратують тільки хлопців і дівчат, особливо молодих.
Он те, що я озвучив про стратегічне партнерство із США: він щось белькоче типу того, але само не розуміє, шо. Виходить просто марення.
Я казав в 2019му багатьом - вибираєте по пріколу, дивіться, щоб по пріколу плакати не прийшлось. Аде тоді я мав на увазі недопустимість зосерелження влади фактично в одних руках.
Проявилось в іншому.
А ці преговори можуть мати єдиний позитив - якось все ж таки пропхнути гуманітарні коридори та надання (поки що мусимо) гуманітарної допомоги.
А решта - для виду, для стурбованого Макрона та ін.
На цих переговорах Путін не вступиться - будут міняти формульвання, крутити і т.д.
Зеленський (який би він не був зелений) теж прекрасно розуміє, що сьогодні долю України вирішує не він, а народ і армія.
Так що, нехай Арахамія надуває щоки, а Макрон заспокоюється.
А нам своє робити - до перемоги, на жаль, ще далеко.
Наприклад, навіщо колотити понти з великими кораблями - достатньо катерів з ПКР....
брись з України , хамия!!!
Тоді для світу ще невідомо було взагалі, чи не об'єднається СНД назад в одну країну, а Штатам важливо було зменшити ядерний потенціал противника. Це ж США тиснули на Україну, а не Росія.
Керування ракетами з України де-факто було тоді ще в Росії.
Речь идет о Тактическом ЯО как Израиля и Пакистана. Тактическое ядерное оружие Украины по разным данным до 4000 единиц. Где оно? Там "управления из Москвы" точно не было.
Хотя "управления из Москвы" не было и у Стратегического ЯО. Все это сказки Кучмы и Кравчука для лохов.
Де наша славетна "Кольчуга"? Їх, якщо не помиляюсь було дві. Не гірші "залізного купола".
Де хмара нехай і старих, але ще дуже "страшних" для ворога, систем ПВО?
Оце артилерії трохи лишилось, та й танки бігом підремонтували.
А скільки бабок на розпродажу заробили і спиз..ли?
Коли прийшов Янукович, то виявилось "все уже украдено.., до нас". Він лишень особовий склад уже добив.
Гарантия - Только Украинская Армия и Тактическое ЯО как у Израиля.
Це для от для гівняного папірця стільки Українців поклали життя
Теперь ни одна страна с вменяемым руководством не будет верить гарантиям на бумаге, скорее всего начнется гонка вооружений, в том числе и ядерных.