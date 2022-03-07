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Ми готові розглядати безпекові гарантії поза НАТО, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми готові розглядати безпекові гарантії поза НАТО, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати гарантії безпеки поза членством у НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідь, яку ми отримуємо від країн НАТО , полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО. Принаймні найближчі п’ять чи 10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес", - наголосив він.

"Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії з боку різних країн, таких як США, Китай, Великобританія, можливо, Німеччина та Франція. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами", - додав Арахамія.

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Топ коментарі
+17
Гарантіями є сильна армія - й насамперед, розвинена система ППО, якщо вже під боком знаходиться такий йобнутий сусіда...(((
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07.03.2022 00:31
+14
Арахамія вже набрид.
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07.03.2022 00:30
+14
Тіпа ще один Будапештський меморандум підписати?
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07.03.2022 00:31
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Арахамія вже набрид.
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07.03.2022 00:30 Відповісти
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Він зараз дуже правильну річ говорить: якщо ті країни гарантуватимуть нам безпеку -- яка різниця в НАТО ми, чи ні?
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07.03.2022 00:44 Відповісти
вже гарантували в 1994, і ще так загарантують
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07.03.2022 01:14 Відповісти
Та облиште ви вже того Арахамію. Ну попав випадково на це місце.
Все це словоблудство, що він несе, називається "чув дзвін, а не знаю, де він".
Європа (а що таке Європа з погляду політичного лідерства? - Це Німеччина, Франція, Італія. Британія має окрему позицію) абсолютно не зацікавлена, з точки зору політики, мати в своїй спільноті таку потужну і велику державу, якою врешті стане Україна. Їм значно комфортніше нав'язувати свою політичну волю меншим (в переносному змісті) країнам, тим більше, знаючи непоступливість українців.
Тому (я ще до вторгнення про цк писав) я ввадаю доцільним звернути увагу на максиальне стратегічне союзництво з країнами, які реально зацікавлені в сильній Україні.
Це в першу чергу США і Канада. Можливо - Британія. Саме з ними потрібно працювати в напрямку заключення стратегічних договорів, які би 100% гарантували б нам захист від мордору в майбутньому.
От приклад - такі договори в США є з Ізраілем, Японією, Кувейтом.
Результат: "Буря в пустелі", наявність систем Петріот виключно на цілий світ тільки в Японії і Кувейту (В Ізраілі є свій "залізний купол").
А зі вступом до НАТО, зважаючи на вищенаписане мною, ми ще десятиліття будемо "борсатись в болоті".
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07.03.2022 00:51 Відповісти
От тільки там президентами почали повних кретинів обирати останнім часом.
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Трюдо, Джонсон - кретини???
Байден теж. Але Путін поламав усі його стратегічні плани по применшенню ролі Китая у світі.
Що поробиш? Не завжди можна спрогнозувати світ наперед. Особливо, коли маєш справу з мордором.
Дійсно, на преговорах влітку "повівся" на лапшу, як пацан. Але тепер без нього такий величезний і потужний обсяг санкцій ніхто би не впровадив. Чи не так?
І його останнє звернення всі лідери і бізнесмени зрозуміли дуже серьозно - я не хочу ядерної війни, тому я заб'ю тебе в землю санкціями і ізоляцією. І всі траннаціональні компаніїї вже побігли геть . І повір - Байден вже не спиниться.
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07.03.2022 01:08 Відповісти
бред троллячий - понятно что все боятся Украину но они нам должны и отдадут долг приняв в ЕС и помогая материально
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07.03.2022 01:05 Відповісти
Сергей Осадчий bf081de4 Його слова впливають на країну.
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07.03.2022 01:19 Відповісти
В позитивному змісті?
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07.03.2022 01:21 Відповісти
Сергей Осадчий bf081de4 А що він позитивного робить?
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07.03.2022 01:24 Відповісти
Я так і не зрозумів: "мої слова впливають на країну", то позитивно чи негативно?
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07.03.2022 01:43 Відповісти
Арахамії впливають.Я за нього казав.
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07.03.2022 01:45 Відповісти
Я думав ти про мене
Та ні на що вони не впливають - дратують тільки хлопців і дівчат, особливо молодих.
Он те, що я озвучив про стратегічне партнерство із США: він щось белькоче типу того, але само не розуміє, шо. Виходить просто марення.
Я казав в 2019му багатьом - вибираєте по пріколу, дивіться, щоб по пріколу плакати не прийшлось. Аде тоді я мав на увазі недопустимість зосерелження влади фактично в одних руках.
Проявилось в іншому.

А ці преговори можуть мати єдиний позитив - якось все ж таки пропхнути гуманітарні коридори та надання (поки що мусимо) гуманітарної допомоги.
А решта - для виду, для стурбованого Макрона та ін.
На цих переговорах Путін не вступиться - будут міняти формульвання, крутити і т.д.
Зеленський (який би він не був зелений) теж прекрасно розуміє, що сьогодні долю України вирішує не він, а народ і армія.
Так що, нехай Арахамія надуває щоки, а Макрон заспокоюється.
А нам своє робити - до перемоги, на жаль, ще далеко.
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07.03.2022 02:13 Відповісти
Сергей Осадчий bf081de4 Впливають.Закони і приймають.До їхніх слів і закордоном прислухаються.За них якраз найбільше молоді і голосувало.Москалі будуть бомбити гуманітарні коридори,вони ж завжди так робили.
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07.03.2022 02:17 Відповісти
Тіпа ще один Будапештський меморандум підписати?
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07.03.2022 00:31 Відповісти
С нато есть большая проблема. Вот есть немцы, есть французы и ****** мадяры(венгры), которые могут на изи блокировать наше членство. Под ЛЮБЫМ предлогом. Из всего списка, обьективно, самый вероятно-возможный и эффективный - гарантии от США. Или другими словами ВОЕННЫЙ СОЮЗ непосредственно с ними. Ибо НАТО, как организация, сейчас действительно рыхлая что пздц...
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Краще мати союзниками Штати і Англію, ніж с цими вояками на папері під назвою НАТО.
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07.03.2022 00:45 Відповісти
А еще лучше быть 51-м штатом США )
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07.03.2022 01:03 Відповісти
Настільки "рыхлая что пздц", що ***** не хоче її біля своїх кордонів і досі в жодну країну НАТО не поліз?
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07.03.2022 00:46 Відповісти
нет с нато никакой проблемы мы не завтра вступим а через год рашке будет пох на нато ..
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07.03.2022 01:06 Відповісти
Лаври Кірєєва не дають спокою?
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07.03.2022 00:31 Відповісти
Идиот в бейсе.
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07.03.2022 00:31 Відповісти
Гарантіями є сильна армія - й насамперед, розвинена система ППО, якщо вже під боком знаходиться такий ******** сусіда...(((
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07.03.2022 00:31 Відповісти
Люто плюсую!!!
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Й, за результатами цієї війни, мають розвиватися саме ті війська, які можуть забезпечити ефективну оборону....
Наприклад, навіщо колотити понти з великими кораблями - достатньо катерів з ПКР....
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Ядерна зброя має кращий стримуючий ефект.
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07.03.2022 00:51 Відповісти
поздно пить боржоми
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07.03.2022 01:08 Відповісти
зеленский так не думает - ему дороги в три дорога нужны а не армия
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07.03.2022 01:08 Відповісти
Хай ця обчзьянка свою Абхазію визволяє !!

брись з України , хамия!!!
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07.03.2022 00:31 Відповісти
Українці понавибирали таких керманічів і до недавна сміялися.Хоча зараз вже несмішно.
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07.03.2022 00:32 Відповісти
Ну да... А главдурик через поца делает дешевый пробивон.
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Щось я вже десь чув про гарантії...так й крутиться на язиці Будапешт....(((
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07.03.2022 00:33 Відповісти
Та лишіть ви вже в спокої той меморандум. Розвели Кучму (а фактично -Кравчука, бо ще при ньому він готувався), як останнього лоха. Погладили по голівці і все. Як припекло, то всі юристи світу сказали, що в документі немає юридичних зобов'язань захищати Україну військовую силою, на противагу договорам стратегічного партнерства США, я яких це прямо вказано.
Тоді для світу ще невідомо було взагалі, чи не об'єднається СНД назад в одну країну, а Штатам важливо було зменшити ядерний потенціал противника. Це ж США тиснули на Україну, а не Росія.
Керування ракетами з України де-факто було тоді ще в Росії.
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07.03.2022 01:40 Відповісти
Хватит уже эту мантру петь "Керування ракетами з України де-факто було тоді ще в Росії."

Речь идет о Тактическом ЯО как Израиля и Пакистана. Тактическое ядерное оружие Украины по разным данным до 4000 единиц. Где оно? Там "управления из Москвы" точно не было.

Хотя "управления из Москвы" не было и у Стратегического ЯО. Все это сказки Кучмы и Кравчука для лохов.
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07.03.2022 02:02 Відповісти
... были у Украины бомбардировщики Ту 22 и Ту 160 и ракеты к ним, неядерные в том числе. Все это Кучмо подарил россии, часть порезал. Это его никто не обязывал делать.
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07.03.2022 02:13 Відповісти
Це правда. І не тільки це.
Де наша славетна "Кольчуга"? Їх, якщо не помиляюсь було дві. Не гірші "залізного купола".
Де хмара нехай і старих, але ще дуже "страшних" для ворога, систем ПВО?
Оце артилерії трохи лишилось, та й танки бігом підремонтували.
А скільки бабок на розпродажу заробили і спиз..ли?
Коли прийшов Янукович, то виявилось "все уже украдено.., до нас". Він лишень особовий склад уже добив.
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07.03.2022 02:20 Відповісти
Тільки статус союзника поза НАТО мінімум з США,а краще Великобританії також,але спочатку мають підписати це а потім відмова подачі заяви в НАТО.Інакше це все марно.Але россія має повернути УСІ території і виплати репарації у повному обсязі.
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07.03.2022 00:33 Відповісти
В них формулювання не союзник, а "стратегічний партнер"
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07.03.2022 01:29 Відповісти
Що воно меле? Заткніть йому хтось пельку. Нам вже надавали гарантії одного разу, тепер маємо. Далбо...б!
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Сподіваюсь, шо дорослі доообре порахували, перед тим, як дозволити Додіку ляпати таке.
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Їдь нах в Абхазію і розглядай, уйобок !
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07.03.2022 00:36 Відповісти
Якщо будуть якісь гарантії в обмін на демілітаризацію України, це означає справжню капітуляцію. Цього допустити не можна.
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07.03.2022 00:38 Відповісти
Уже было, придурок. Назывался Будапештский меморандум. Результат сейчас имеем. Только последний придурок может думать что **** на етом омтановится
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07.03.2022 00:39 Відповісти
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Неужели клоун сидит на дно пробитый, шо такое несет араХамия.
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07.03.2022 00:40 Відповісти
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А такие громкие видосики штампует... гидотно цю лабуду слушать.
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07.03.2022 00:42 Відповісти
они изначально этого хотели и так и сяк - а наши херачат кацапов что даже сдаться невозможно
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07.03.2022 01:11 Відповісти
Аналогія з російсько-чечнською війною тут не підходить, бо рашка після цих санкцій, яку б роботу над помилками не зробила, а ще одної війни з Україною не витягне.
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07.03.2022 00:41 Відповісти
Шото он мне совсем не нравится. Мож приболел?
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07.03.2022 00:41 Відповісти
Хам, сядеш за держзраду!!! Ти вже заробив на російській енергетиці, скотина???
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07.03.2022 00:42 Відповісти
Пропоную відправити цього полудурка послом в Китай. Хай подивиться як там. Дебіл
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07.03.2022 00:42 Відповісти
Тока во львовскую буцигарню( за слив операции по вагнеровцам). Драный коц.
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07.03.2022 00:45 Відповісти
Ніякого Львова! То жарт такий. Назад в Абхазію. Замкнути коло.
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07.03.2022 01:04 Відповісти
це говорить голова делегації? Озвучують максимум, а який мінімум?
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07.03.2022 00:43 Відповісти
З гарантіями Україні світових аферистів ,Україна отримала спочатку окупацію Криму,після того частину Донецької і Луганської області і кровопролитну війну тепер.Арахамія готовий до гарантій тих самих аферистів,котрі допустили те,що на сьогодні має Україна і її народ .План куйла арахамія готовий впихнути Україні .Арахамія готовий-Україна і народ ніяк
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07.03.2022 00:44 Відповісти
..противно слушать эту обезьяну.. из за таких как он, кацапские танки едут по хорошим дорогам. Гражданам не давали оружие до последнего. ермак, демченко, татаров на месте.. Кто вам будет доверять оружие или технологии??
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07.03.2022 00:45 Відповісти
Світ змінюється і НАТО не відповідає нинішнім реаліям- як і ООН, та не можуть гарантувати безпеку ні Україні, ні світу в цілому. І те, що Україна шукає гарантій безпеки- це точно не наша вина, а імпотентного західного світу.
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07.03.2022 00:45 Відповісти
Пущай гарантии безопасности у марсиян выпрашивает. Просто мы сильно резво начали и НАТО на нас самих уже с опаской посматривает. Они сидят и думаю: "Ни хрена себе - они с камнями и палками такое вытворяют, а если им серьезное вооружение дать?"
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07.03.2022 00:49 Відповісти
На гілляку арахамію!
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07.03.2022 00:50 Відповісти
Гарантии могут быть только такие-если рашка нападает на Украину то США и Британия вступают с ней в войну.И все это должно быть оформлено юридически.
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07.03.2022 00:50 Відповісти
У Польши в 1939 тоже были гаранти Франции и Британии, результат известен.

Гарантия - Только Украинская Армия и Тактическое ЯО как у Израиля.
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07.03.2022 01:52 Відповісти
Слуги три роки знижували боєздатність ЗСУ і знищували Укроборонпром. Записували дурнуваті відосики про шашлики закатували держбюджет в асфальт. В Конституції України все написано НАТО І ЄС. Ярахамія має надію пиляти гроші які ЄС і США виділят на відновлення інфраструктури після війни.
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07.03.2022 00:50 Відповісти
++++++++++
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07.03.2022 01:04 Відповісти
Відповідно Арахамія цією заявою грубо порушив закон! Де в біса Венедиктова???
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07.03.2022 01:54 Відповісти
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07.03.2022 00:52 Відповісти
Наївні дітки, які починають прогинатися. Читайте уважно, що сьогодні сказав ***** голубям миру Мікрону і Турецькому Мікрону. Не перестане бомбити поки всі вимоги не будуть виконані. Тут починається як кормити звіра, здавати по одному, щоб заспокоїти і простати все. Нам це не допоможе.
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Зсучений Арахамія-зараз починай переховуватися....
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07.03.2022 00:53 Відповісти
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07.03.2022 00:53 Відповісти
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07.03.2022 00:56 Відповісти
Як мені набрид цей прищ Арахамія.
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07.03.2022 00:58 Відповісти
Який сенс відмовлятися від вступу в НАТО,якщо ***** висунуло комплекс вимог?Не вступати в ЄС і НАТО,деміталізація і денацифікація,визнання Криму і ЛДНр в границях областей.Ну,відмовиться Україна від НАТО,бо треба почекати 5-10 років,щоб реформувати армію,а з решта пунктами що робити?Для ***** визнання Криму і вода для нього є так само важливо,як і недопуск України в НАТО.Одже,він буде лізти дальше.Війна не закінчиться і кацапські війська не вступляться з України.***** зразу сказало,що поки всі ці пункти не будуть виконані,війна буде продовжуватися.Арахам, глухий чи дебільний?
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07.03.2022 01:03 Відповісти
Арахамия, иди *****!!!
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07.03.2022 01:06 Відповісти
Несите новую арахамию, єта уже поламалась
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07.03.2022 01:17 Відповісти
якщо вже на це пішло, обговорювати це потрібно було раніше, НАТО в обмін на Крим і Донбас, а тепер на що? щоб путін не стріляв?
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07.03.2022 01:20 Відповісти
Арахамія ти що оху...в

Це для от для гівняного папірця стільки Українців поклали життя
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07.03.2022 01:28 Відповісти
Это шо, Арахам озвучил хотелку Зелеского? Какие гарантии от террориста? А потом через 2-3 года опять воевать с рашкой? Или ЗЕшобла решила согласиться с требованиями ***** полностью? В Конституции у нас написано ЕС и НАТО. Походу ЗЕшобла решила Конституцию вобще выкинуть за ненадобностью
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07.03.2022 01:44 Відповісти
І ще одне.Якщо хто уважно слухав,що говорило ***** за день до нападу на Україну,то він пам'ятає,що ***** сказало фразу:"Україна має бути жорстоко покарана за Майдан,за то,що вона вигнала легітимного президента".Хуйло не може змиритися з Майданом.І воно вже почало карати Україну,вкравши Крим і кусок Донбасу.Але йому цієї кари є мало,воно хоче втопити Україну в крові,щоб показати іншим:"дивись,що буде з тобою,якщо будеш повставати проти расеї-матушки".Воно дивиться на Україну,як на свою власність,як на пса,який зірвався з ланцюга і тепер його треба зловити,наказати і прив'язати так,щоб не мав можливості дихити.Ось,тому воно влізло в Україну з війною.Приборкати норовливу,"к ноге".А розповіді про "НАТО загрожує росії"-це тупа відмазка.В нього балтійські держави під боком і його не тривожить,що вони в НАТО роками.
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07.03.2022 01:49 Відповісти
готує підгрунтя для капітуляції?
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07.03.2022 01:52 Відповісти
давидка дурнем був і таким схоже залишишся.........краще десь заховайся і не показуйся на людях.....не сором державу і людей котрі воюють
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07.03.2022 02:01 Відповісти
Сейчас рушится вся система европейской безопасности, ***** ее хакнул.
Теперь ни одна страна с вменяемым руководством не будет верить гарантиям на бумаге, скорее всего начнется гонка вооружений, в том числе и ядерных.
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07.03.2022 02:12 Відповісти
 
 