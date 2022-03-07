Оприлюднений графік руху поїздів на 7 березня

АТ "Укрзалізниця" оприлюднило графік руху поїздів на понеділок, 7 березня.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба компанії в Телеграмі.

У понеділок 7 березня поїзди курсуватимуть за наступним графіком:

Рейси по станції Київ:

01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Рейси по станції Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахов

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Рейси по станції Дніпро:

06:23 - №796 Дніпро - Харків

14:00 - №732 Дніпро – Львів

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по станції Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по станції Вінниця:

00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

Як повідомлялося, у зв’язку із заповненістю львівського центрального вокзалу евакуаційні поїзди зупинятимуться на станції Підзамче (Львів) для рівномірного і безпечного розподілу пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" продовжує евакуацію людей: розклад на 6 березня