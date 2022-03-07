Оприлюднений графік руху поїздів на 7 березня
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АТ "Укрзалізниця" оприлюднило графік руху поїздів на понеділок, 7 березня.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба компанії в Телеграмі.
У понеділок 7 березня поїзди курсуватимуть за наступним графіком:
Рейси по станції Київ:
01:00 - "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Рейси по станції Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків – Рахов
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Рейси по станції Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро - Харків
14:00 - №732 Дніпро – Львів
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по станції Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по станції Вінниця:
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
18:07 - №055 Київ – Рахів
19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
Як повідомлялося, у зв’язку із заповненістю львівського центрального вокзалу евакуаційні поїзди зупинятимуться на станції Підзамче (Львів) для рівномірного і безпечного розподілу пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...