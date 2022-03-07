УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3270 17
Харків (2044) евакуація (624)

Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На залізничному вокзалі Харкова зібралися тисячі цивільних людей, які хочуть покинуте місто, яке щоденно піддається жахливим бомбардуваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє в твіттері NEXTA

Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків після ракетних обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
За Харьков кокошники отдельно ответят!
показати весь коментар
07.03.2022 02:51
+5
Харків рятується від "рятувальника" Путіна.
показати весь коментар
07.03.2022 02:54
+3
Для чого це показувати? А якщо ворог дізнається та розпочне вокзали бомбити?
показати весь коментар
07.03.2022 03:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За Харьков кокошники отдельно ответят!
показати весь коментар
07.03.2022 02:51 Відповісти
Це якийсь жах.
Ще пару днів - добити їх під Києвом, не чекати в обороні!
А тоді з під Києва резерви перекинути в найскладніші місця.
показати весь коментар
07.03.2022 02:53 Відповісти
У нас в резерве сказали 200000 человек. Где они?
показати весь коментар
07.03.2022 02:55 Відповісти
а ***** дома сидят ножи точат, автоматы ждут, ты не в курсе ?
показати весь коментар
07.03.2022 03:01 Відповісти
Что значит добить? Там их ещё ***** туча. И они уже так как раньше лезть на убой не будут.

Хватит недооценивать, пускай и тупого, но многочисленного врага...
показати весь коментар
07.03.2022 02:56 Відповісти
Если подтянуть резервы в минимум 200000 тысяч тех кто явился в военкоматы, то вполне реально смять их
показати весь коментар
07.03.2022 02:58 Відповісти
Добить - в моєму розумінні:
Не знищити, а понизити бойовий потенціал до рівня, при якому захищати Київ мождиво буде меншими силами.
Вони не лізуть на убой, як ти пишеш, через те, що тимчасово видохлись. Зараз вони підтягують тилове забезпечення (паливо, **********), поповнення особового складу. Через це вкрай важливо не дати їи закріпитись і підсилитись. Особливий упор на тили.
Сидіти і чекати атаки - програшна тактика.
А те, що ворог багаточисельний - це точно. І озброєнення в нього, хоч жо..й жуй. І це вони ще мобілізацію не об'являли!
Я згоден з оцінками американських аналітиків - до 12 місяців війни мінімум. Хочеться надіятись на швидше, але це вже буде залежати від внутрішніх процесів в самому мордорі.
показати весь коментар
07.03.2022 03:19 Відповісти
Харків рятується від "рятувальника" Путіна.
показати весь коментар
07.03.2022 02:54 Відповісти
Чесно? - х.з.
Знаю, що біля Києва зосереджено найбільше. Але і найбільш підготовлені і озброєні орки теж там.
Можливо цими варварськими обстрілами вони хочуть відволікти від Києва. Не знаю.
Я одного не розумію. Так, ми не можемо ефективно протистояти авіації та ракетам. Але гради як мінімум нейтралізувати? Вони ж до 20 км., а здебільшого 10-15.
показати весь коментар
07.03.2022 03:03 Відповісти
Для чого це показувати? А якщо ворог дізнається та розпочне вокзали бомбити?
показати весь коментар
07.03.2022 03:07 Відповісти
Тому , що показують то , як було учора , а сьогодні може вже там нема людей ...
показати весь коментар
07.03.2022 03:49 Відповісти
это ********!
показати весь коментар
07.03.2022 03:12 Відповісти
я када-то в ссср ездил в общем вагоне ... вспомнилось (
показати весь коментар
07.03.2022 03:14 Відповісти
eto photo montazh. Prismotrites, tam vidno chto nekotorie ludi neskolko raz vidni. Da i tak vidno chto nalepili izobrazhenie
показати весь коментар
07.03.2022 03:15 Відповісти
vryadli v tselyah bezopasnosti oni bi pozvolili takomy bolshomy skopleniu ludei na vokzale.Ne znau , men kazhetsa izobrazhenie nedeistvitelnoe
показати весь коментар
07.03.2022 03:17 Відповісти
Это гуманитарная катастрофа и преступление против человечности.
показати весь коментар
07.03.2022 03:18 Відповісти
Исконно русскоязычный град Харьков уничтожается защитниками русскоязычных... Или я дурак или лыжи не едут. Шизофрения какая-то.
показати весь коментар
07.03.2022 03:27 Відповісти
 
 