3270 17
Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На залізничному вокзалі Харкова зібралися тисячі цивільних людей, які хочуть покинуте місто, яке щоденно піддається жахливим бомбардуваннями.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в твіттері NEXTA
Топ коментарі
+7 Gen Pan
показати весь коментар07.03.2022 02:51
+5 Rino Onix
показати весь коментар07.03.2022 02:54
+3 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар07.03.2022 03:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ще пару днів - добити їх під Києвом, не чекати в обороні!
А тоді з під Києва резерви перекинути в найскладніші місця.
Хватит недооценивать, пускай и тупого, но многочисленного врага...
Не знищити, а понизити бойовий потенціал до рівня, при якому захищати Київ мождиво буде меншими силами.
Вони не лізуть на убой, як ти пишеш, через те, що тимчасово видохлись. Зараз вони підтягують тилове забезпечення (паливо, **********), поповнення особового складу. Через це вкрай важливо не дати їи закріпитись і підсилитись. Особливий упор на тили.
Сидіти і чекати атаки - програшна тактика.
А те, що ворог багаточисельний - це точно. І озброєнення в нього, хоч жо..й жуй. І це вони ще мобілізацію не об'являли!
Я згоден з оцінками американських аналітиків - до 12 місяців війни мінімум. Хочеться надіятись на швидше, але це вже буде залежати від внутрішніх процесів в самому мордорі.
Знаю, що біля Києва зосереджено найбільше. Але і найбільш підготовлені і озброєні орки теж там.
Можливо цими варварськими обстрілами вони хочуть відволікти від Києва. Не знаю.
Я одного не розумію. Так, ми не можемо ефективно протистояти авіації та ракетам. Але гради як мінімум нейтралізувати? Вони ж до 20 км., а здебільшого 10-15.