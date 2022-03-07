Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова. ФОТО

На залізничному вокзалі Харкова зібралися тисячі цивільних людей, які хочуть покинуте місто, яке щоденно піддається жахливим бомбардуваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє в твіттері NEXTA

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків після ракетних обстрілів окупантів. ФОТОрепортаж