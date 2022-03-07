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Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal

Росія вербує сирійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Росія останніми днями вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.

Наразі невідомо, скільки бійців було завербовано, але деякі вже перебувають у Росії та готуються почати воювати.

За даними сирійського ресурсу DeirEzzor 24, Росія запропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів, щоб вони "поїхали в Україну і працювали в якості охоронців" протягом шести місяців.

Також читайте: Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5
Ще одн і самогубці
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07.03.2022 02:56
+4
сырійці!!! готуйтеся накладувати в штани. не рекомендую сунутися. (
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07.03.2022 02:58
+3
А потом будут вербовать в Зимбабве ?
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07.03.2022 02:54
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За такие деньги они навряд ли кого-то найдут
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07.03.2022 02:52 Відповісти
в рублях это цифра с десятком нулей
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07.03.2022 02:54 Відповісти
Как же так? доллары? а срубли не берут?
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07.03.2022 02:53 Відповісти
А потом будут вербовать в Зимбабве ?
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07.03.2022 02:54 Відповісти
Ще одн і самогубці
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07.03.2022 02:56 Відповісти
"Понимаю. Павлины, говоришь?" (с)
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07.03.2022 02:57 Відповісти
Тссс! - Это товарищ Сухов!

А якщо серьозно. Ви нічого не помітили цікавого в повідомленні?
Ні?:
"контракт на 6 місяців" - плани мордора кардинально міняються. Добре це, чи погано - побачимо.
Якщо це так - то вони будуть зубами чіплятися за вже вкушене ще довго.
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07.03.2022 03:32 Відповісти
Ну это может быть и кидалово, как это обычно путен делает. Подпишут на 6 месяцев, а потом уволят задним числом, и арестуют за терроризм.
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07.03.2022 03:36 Відповісти
Може й так.
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07.03.2022 03:44 Відповісти
6 місяців скоріше за все - звичайна формальність. Щоб павліни підраховували свої здобутки і були більш вмотивовані
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07.03.2022 03:36 Відповісти
уже и из Сирии удобрения везут, потом из Южной Кореи потянут ... пора Путлеру и с марсианами контакты налаживать
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07.03.2022 02:57 Відповісти
Е-е-еее... Ви вважаєте, південнокорейці захочуть бути м'ясом десь у далекій Європі?
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07.03.2022 03:29 Відповісти
ой сорри, попутал с Северной
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07.03.2022 03:39 Відповісти
... шести місяців. Смішно. Не більше 2 днів. Обіцяйте $10000. Все рівно не встигнуть отримати.
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07.03.2022 02:57 Відповісти
сырійці!!! готуйтеся накладувати в штани. не рекомендую сунутися. (
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07.03.2022 02:58 Відповісти
Сири_йці, швидко під-жаряться, стануть печеними бойовими бурятами.
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07.03.2022 03:24 Відповісти
Ну за такие деньги таких *крутых* и воинов найдут. Та они. как узнают сколько нашим платят. сразу переметнутся
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07.03.2022 02:59 Відповісти
Бибизянки себе гузно не отморозят?
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07.03.2022 03:01 Відповісти
Когда их предводителю показали карту, он приложил палец и сказал: "Украина? Да это же рядом!"
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07.03.2022 03:17 Відповісти
Сирийцы будут охранять кацапню, чтобы те не разбежались. Загранотряд.
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07.03.2022 03:17 Відповісти
Це будуть найманці, а на найманців конвенція про військовополонених не розповсюджується. В полон можна брати, але одразу розстрілювати.Це не буде вважатись військовим злочином.
Ті іноземці, хто хоче воювати на стороні ВСУ, будуть воювати не за гроші, будуть приписані до українських військових частин, тому їх не можна вважати найманцями, це інтернаціоналісти, та й навряд чи вони полізуть на передній край, тому в полон потрапляти не будуть, а от араби будуть якраз на передку.
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07.03.2022 03:22 Відповісти
это признак слабости! такая великая россия, и просит помощи у сирии!

а также у чеченов! и у лукашенка!
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07.03.2022 03:53 Відповісти
 
 