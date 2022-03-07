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Росія вербує сирійців для війни з Україною, - Wall Street Journal
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія вербує сирійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.
Про це пише видання The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, Росія останніми днями вербує в Сирії бійців з досвідом ведення бойових дій в міських умовах.
Наразі невідомо, скільки бійців було завербовано, але деякі вже перебувають у Росії та готуються почати воювати.
За даними сирійського ресурсу DeirEzzor 24, Росія запропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів, щоб вони "поїхали в Україну і працювали в якості охоронців" протягом шести місяців.
Топ коментарі
+5 vadyan
показати весь коментар07.03.2022 02:56
+4 And Kansay
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+3 Кеша Лаврик
показати весь коментар07.03.2022 02:54
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"контракт на 6 місяців" - плани мордора кардинально міняються. Добре це, чи погано - побачимо.
Якщо це так - то вони будуть зубами чіплятися за вже вкушене ще довго.
Ті іноземці, хто хоче воювати на стороні ВСУ, будуть воювати не за гроші, будуть приписані до українських військових частин, тому їх не можна вважати найманцями, це інтернаціоналісти, та й навряд чи вони полізуть на передній край, тому в полон потрапляти не будуть, а от араби будуть якраз на передку.
а также у чеченов! и у лукашенка!