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Російські війська не мають ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська не мають ентузіазму чи готовності до штурму Києва, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда розповів про телефонну розмову з главою української держави Володимиром Зеленським.

Про це він написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський сказав мені, що під Києвом постійно скупчуються російські війська і техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму", - йдеться в публікації.

Також він зазначив, що захисники української столиці готові відбивати ворожі атаки та дуже вмотивовані.

"Захисники, з іншого боку, готові до бою і мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогові", - пише Дуда, закликавши підтримати Україну.

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Мордор та ***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 04:38 Відповісти
А ми не "маєм ентузіазму ' передавати літаки, навіть на обмін з F-16
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07.03.2022 04:39 Відповісти
Мають ентузіазм і будуть надавати але для чого про об'являтина цілий світ?
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07.03.2022 04:47 Відповісти
 
 