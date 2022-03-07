США розмістять у Литві додаткові системи ППО та ПРО

Сполучені Штати планують розмістити в Литві додаткові радари протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО). Також вони мають намір дислокувати там системи ППО малої дальності і самохідні артилерійські установки.

Про це заявив командувач п'ятим корпусом армії США генерал Джон Колашескі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Генерал пояснив, що мова йде про радари, батареї самохідних артилерійських систем М-109 і системах ППО Avenger, оснащених ракетами ближнього радіуса дії Stinger.

Техніка перейде в розпорядження розташованого на полігоні Пабраде посиленого бронетанкового батальйону США, який обслуговують близько 500 військовослужбовців.

За словами голови Комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, американська влада має намір закупити зброю з німецьких складів, а надалі перекинути його в кілька країн.