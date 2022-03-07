УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25307 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1518 4
війна (7386) Литва (628) оборона (600) США (7521)

США розмістять у Литві додаткові системи ППО та ПРО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США розмістять у Литві додаткові системи ППО та ПРО

Сполучені Штати планують розмістити в Литві додаткові радари протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО). Також вони мають намір дислокувати там системи ППО малої дальності і самохідні артилерійські установки.

Про це заявив командувач п'ятим корпусом армії США генерал Джон Колашескі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Генерал пояснив, що мова йде про радари, батареї самохідних артилерійських систем М-109 і системах ППО Avenger, оснащених ракетами ближнього радіуса дії Stinger.

Техніка перейде в розпорядження розташованого на полігоні Пабраде посиленого бронетанкового батальйону США, який обслуговують близько 500 військовослужбовців.

За словами голови Комітету начальників штабів ЗС США генерала Марка Міллі, американська влада має намір закупити зброю з німецьких складів, а надалі перекинути його в кілька країн.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виглядає як знущання над Україною
показати весь коментар
07.03.2022 05:04 Відповісти
Ну, если потом эта система окажется в Украине...тогда ОК. А так, бла-бла-бла.. Сучьи трусы демократы.
показати весь коментар
07.03.2022 05:07 Відповісти
Такие системы ПВО нужны именно в Украине , немедленно! Но похоже власть в США захвачена, той же этнической ОПГ, что в РФ и Украине, имеющей свои региональные цели.
показати весь коментар
07.03.2022 05:26 Відповісти
а таки уважно слідкують за війною -вводять до Литви САУ, показали ефективність в Україні. Мене шокувало відео з Миколаїва де розбили дивізіон 122 гаубиць. Невелика площа, але навіть згоріли всі зарядні ящики і транспорт підвозу. Недаремно пройдохи з ОПи гальмували Богдану. Зробили штук 20.... До речі а чехи таки викинули свою дану, взяли французьку гармату.
показати весь коментар
07.03.2022 05:39 Відповісти
 
 