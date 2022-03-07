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Необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним, - голова МЗС Франції Ле Дріан
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що необхідно зберегти можливість комунікації з президентом РФ Володимиром Путіним, адже це важливо для ядерної безпеки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
"Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним", - сказав Ле Дріан, додавши, що потрібно розмовляти з російським лідером.
Міністр зазначив, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. Він також підкреслив важливість ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.
"Україна має 15 ядерних реакторів і необхідно бути вкрай пильними, щоб забезпечити їх безпеку", - додав Ле Дріан.
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+11 Sergey Rafalovych
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