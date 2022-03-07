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Новини За кордоном
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Необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним, - голова МЗС Франції Ле Дріан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним, - голова МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що необхідно зберегти можливість комунікації з президентом РФ Володимиром Путіним, адже це важливо для ядерної безпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

"Абсолютно необхідно зберегти канал зв'язку з Путіним", - сказав Ле Дріан, додавши, що потрібно розмовляти з російським лідером.

Міністр зазначив, що Франція не воює проти Росії, але солідарна з українцями. Він також підкреслив важливість ядерної безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

"Україна має 15 ядерних реакторів і необхідно бути вкрай пильними, щоб забезпечити їх безпеку", - додав Ле Дріан.

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Топ коментарі
+11
пидары французские сцыкуны и импотенты
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07.03.2022 04:54
+4
Та взяли вони бабки в у фурерка, а тепер нам потрібно зберегти... та зберігайте, хто ж вам жабоїдам заважає. Кольку саркозі візміть, йому шахраю зі стажем якось не комфортно бути одиноким. В макарона вибори, і він хоче стати праведником.
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07.03.2022 05:12
+3
Не понимает, что при "общении" с сумашедшим нужна смирительная рубашка, а не телефон. И кто из них больший идиот?
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07.03.2022 04:57
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****** французские сцыкуны и импотенты
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07.03.2022 04:54 Відповісти
Это уже долгосрочные консервы начали визжать ... Сейчас заголосят . Чем больше будет дыхать ублюдков тем больше будет консерв **********
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07.03.2022 06:14 Відповісти
вам то єто нах ?
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07.03.2022 04:55 Відповісти
путлер капут скоро )
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07.03.2022 04:57 Відповісти
Причем очень скоро как сказала в одном интервью одна вольфрамка его Пу онкология защищает куча шаманов оракулов провидцев и прочее штук 30 каждый перекрывает канал энергии тому на него не идут проклятия смерти..но он уже свеча жизни и судьбы догорает и сказала терпеть три недели до 27 марта а там его свои и снесут или физически или от власти как минимум..а далее будет сразу все и Крым и Донбасс возвращение и прочее...у него давно было предсказано если он не пойдет войной благоприятно для него лично а если выберет войну то жить будет недолго...верить или нет не знаю но его поведение это как раненный размеренный зверь..
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07.03.2022 05:28 Відповісти
Нужно быть готовыми нанести превентивный ядерный удар со всех стволов НАТО по путинской РФ , так как зомбированный мордор угрожает Цивилизации! И не нужно бояться ответки, трусы всегда проигрывают!
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07.03.2022 04:57 Відповісти
Не понимает, что при "общении" с сумашедшим нужна смирительная рубашка, а не телефон. И кто из них больший идиот?
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07.03.2022 04:57 Відповісти
Найкращий для цього "канал" - це Гранд-канал Вінеції ... на мосту якого можно подвісити ***** за ноги и неха звіти спробує дотягнутися до червоної кнопки !
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07.03.2022 04:59 Відповісти
ви ссикуни
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07.03.2022 05:04 Відповісти
о пари, о пари... проституирующая франция... изобретатели ходуль... и духов... когда париж был по колено в дерьме (то бишь говне) эти умники изобрели ходули... а чтобы меньше от этого же дерьма вонять они придумали духи... представьте себе запах дерьма, смешанный запахом духов... это не ядер... это термоядер... да... такая франция... но они об этом молчат в тряпочку... у них сейчас якобы высокая мода... но если раньше было только дерьмо на земле, то сейчас дерьмо перетекло в мелкие тела французишек...
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07.03.2022 05:10 Відповісти
канал зв'язка з Путіним - пошёл на

х.й
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07.03.2022 05:10 Відповісти
Канал,канал,прiйом прiйом
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07.03.2022 05:11 Відповісти
Та взяли вони бабки в у фурерка, а тепер нам потрібно зберегти... та зберігайте, хто ж вам жабоїдам заважає. Кольку саркозі візміть, йому шахраю зі стажем якось не комфортно бути одиноким. В макарона вибори, і він хоче стати праведником.
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07.03.2022 05:12 Відповісти
Почти все западные политики всех возрастов напоминают голубых дистрофиков.
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07.03.2022 05:31 Відповісти
а нашо їм канал? шоби шо?
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07.03.2022 05:46 Відповісти
який стосунок має путін до безпеки українських реакторів ? знову французи вважають що слову путіна можна вірити ? тоді вони продажні люди бо на ідіотів не схожі
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07.03.2022 05:48 Відповісти
Повні імпотенти! Прийдеться йому готовить канал , свій задній для зв'язку з Путіна.
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07.03.2022 05:48 Відповісти
%уєсос!!!
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07.03.2022 05:51 Відповісти
 
 