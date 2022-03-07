Японія закликає своїх громадян не їздити до Росії

Міністерство закордонних справ Японії запровадило третій з чотирьох рівень небезпеки для перебування на території РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Japan Times.

Ці заходи були вжеті після закриття російського та європейського повітряного простору, що обмежило шляхи вильоту з Росії. Та запровадження санкцій проти РФ, які впливають на життя всіх, хто перебуває на території Росії.

У районах, що межують з українським кордоном, для громадян Японії діє найвищий - четвертий рівень небезпеки, їх закликають негайно евакуюватися.

Міністерство закордонних справ Японії закликає громадян цієї країни не їздити до Росії з жодною метою.

Станом на неділю, 6 березня в Росії офіційно перебували 2400 громадян Японії.