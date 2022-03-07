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Японія закликає своїх громадян не їздити до Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Японії запровадило третій з чотирьох рівень небезпеки для перебування на території РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Japan Times.
Ці заходи були вжеті після закриття російського та європейського повітряного простору, що обмежило шляхи вильоту з Росії. Та запровадження санкцій проти РФ, які впливають на життя всіх, хто перебуває на території Росії.
У районах, що межують з українським кордоном, для громадян Японії діє найвищий - четвертий рівень небезпеки, їх закликають негайно евакуюватися.
Міністерство закордонних справ Японії закликає громадян цієї країни не їздити до Росії з жодною метою.
Станом на неділю, 6 березня в Росії офіційно перебували 2400 громадян Японії.
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Joshua Merlin
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Марина Покаместова
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