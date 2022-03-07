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Новини Війна в Україні
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аеропорт (420) Вінниця (226)

Під час атаки на аеропорт Вінниці напередодні постраждали 10 людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередніми даними, в результаті авіаударів по Вінниці, 6 березня, постраждали 10 осіб. Серед них цивільні та військові.

Про це повідомив у телеграмі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Одинадцятий день війни. Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні. Це лише попередні дані", - повідомив він.

Нагадаємо, 6 березня російські окупанит нанесли удари по аеропорту в Вінниці.

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07.03.2022 06:49 Відповісти
 
 