На Луганщині ворог перегруповується, щоб атакувати Сєверодонецьк - голова ОВА

В Луганській області ворог здійснює перегрупування сил, що здійснити атаку на Сєверодонецьк, йдуть обстріли житлових кварталів.

Про це повідомив голова Луганської військової адмінстрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла відносно спокійно, ворог і далі намагається зробити перегрупування, щоб здійснити наступ на Сєверодонецьк. Для нього це принципове місто. Постійно йдуть обстріли житлових районів, так само обстрілюють інфраструктуру - все, що стосується постачання води і газу. Лікарні обстрілюються", - повідомив Гайдай.

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Серед місцевого населення є жертви.

Щодня з області вдається відправити евакуаційні потяги по 2000 осіб. "Ми з ними не домовляємось про зелені коридори, бо ми бачимо як вони це "виконують" у Маріуполі", - сказав Гайдай.

Область вже отримує гуманітарні вантажі з Західної України.

Щодо вибухів на нафтобазах, то Гайдай сказав, що в регіоні немає великих нафтобаз, а обстріли тут - звична справа.