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Аудиторські компанії KPMG та PricewaterhouseCoopers залишають ринок Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Аудиторські компанії KPMG та PricewaterhouseCoopers залишають ринок Росії через вторгнення до України, засуджуючи дії агресора.

Про це йдеться в повідомленнях компаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо військове вторгнення російського уряду в Україну з порушенням міжнародного права. Ми вважаємо, що ми разом з іншими світовими компаніями зобов’язані реагувати на триваючу військову атаку російського уряду на Україну. В результаті наші російські та білоруські фірми залишать мережу, - сказано в повідомленні KPMG.

"Це рішення не про них – це наслідок дій російського уряду. Ми є організацією, керованою цілями та цінностями, яка вірить у те, щоб робити правильні речі. Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб забезпечити тимчасову підтримку колишнім колегам, які постраждали від цього рішення", - додали в компанії. 

У PricewaterhouseCoopers заявили, що вони шоковані війною, яку Росія влаштувала в Україні, і крім допомоги Україні, виходять з російського ринку. 

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