В Україні запрацював сайт Центру національного спротиву

В Україні запустили сайт Центру національного спротиву.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Український рух опору в дії. Запрацював сайт Центру національного спротиву! Приєднуйтесь!", - написала вона.

Сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України для підтримки та координації всіх, хто бажає боротися за звільнення нашої землі від російських військ.

На ньому можна знайти інформацію про активні методи громадянського спротиву, способи збирати та передавати інформацію про ворога, безпеку в інтернеті, тактичну медицину.