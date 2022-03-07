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З України до Польщі виїхали понад 1 млн людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З України до Польщі виїхали понад 1 млн людей

1 млн 67 тис. людей виїхали з України до Польщі, починаючи з 24 лютого.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого з України до Польщі приїхали 1 067 000 людей. Учора, 6 березня, офіцери оформили рекордні 142,3 тис. мандрівників з України! Рух на кордоні Польщі та України зростає, сьогодні до 07.00 прибуло 42 тисячі людей", - йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.

Автор: Ольга Лузан
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Дякуємо , полякам !!!
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07.03.2022 10:21 Відповісти
Подяка
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07.03.2022 10:28 Відповісти
Штефан, якого біса ти робиш? Чоловіки, віком більше 60-ти років повертаються чи кого ти там "мужиками" називаєш?
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07.03.2022 10:47 Відповісти
миллион это уже дофига а будет еще - это серьезная проблема для ЕС как там с жильем? через неделю сильно потеплеет но жить в палатках с детьми долго не камильфо
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07.03.2022 10:56 Відповісти
Багато хто їде на квартири до заробітчан .що там працюють
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07.03.2022 11:37 Відповісти
Пс))) Правда перевізники баблос деруть добре..
Су ..кому війна ,а кому мать родна
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07.03.2022 11:38 Відповісти
 
 