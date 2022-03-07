З України до Польщі виїхали понад 1 млн людей

1 млн 67 тис. людей виїхали з України до Польщі, починаючи з 24 лютого.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"З 24 лютого з України до Польщі приїхали 1 067 000 людей. Учора, 6 березня, офіцери оформили рекордні 142,3 тис. мандрівників з України! Рух на кордоні Польщі та України зростає, сьогодні до 07.00 прибуло 42 тисячі людей", - йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.