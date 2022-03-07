У Єгипті затримали російський літак на вимогу лізингодавця

У єгипетському Шарм-еш-Шейху затримано літак "Уральських авіаліній" з російськими туристами на борту через заявку іноземного лізингодавця

Про це пише ZN.UA з посиланням на Росбалт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряне судно мало пролетіти над територією Кіпру.

"Лізингодавець подав заявку в єгипетську авіаційну владу, щоб вона зупинила цей літак, і Євроконтроль (Європейська організація з безпеки повітряної навігації) не видає дозвіл на проліт своєї зони, щоб вони повернулися", — повідомляє джерело, знайоме із ситуацією.

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Тим часом "Уральські авіалінії" повідомили, що з 14 березня польотну програму до Єгипту буде скасовано. Як оптимістично попереджають росіян у цій авіакомпанії, обмеження продовжаться як мінімум до 20 травня 2022 року. Виняток становитимуть лише іноземні громадяни, які повертаються до своєї країни проживання.

Згідно з пакетом санкцій, введених Євросоюзом проти РФ через вторгнення в Україну, постачання до Росії цивільних літаків іноземного виробництва та запчастин до них перебувають під забороною. Лізинговим компаніям заборонено укладати нові контракти з російськими компаніями та необхідно розірвати чинні протягом 30 днів.

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Оскільки 70% авіаційного парку Росії — це літаки зарубіжного виробництва (Аеробуси, Боїнги), більшість із яких використовуються на умовах лізингу, це означає майже повний колапс системи авіаперевезень.

Закордон із Росії не зможе вилетіти майже ніхто. Більшість польотів усередині країни також буде скасовано. Бо літаки західного виробництва не літатимуть через неможливість страхування перельотів, відсутність запчастин та вищезазначені заборони на перельоти.