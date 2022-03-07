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У Єгипті затримали російський літак на вимогу лізингодавця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У єгипетському Шарм-еш-Шейху затримано літак "Уральських авіаліній" з російськими туристами на борту через заявку іноземного лізингодавця

Про це пише ZN.UA з посиланням на Росбалт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряне судно мало пролетіти над територією Кіпру.

"Лізингодавець подав заявку в єгипетську авіаційну владу, щоб вона зупинила цей літак, і Євроконтроль (Європейська організація з безпеки повітряної навігації) не видає дозвіл на проліт своєї зони, щоб вони повернулися", — повідомляє джерело, знайоме із ситуацією.

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Тим часом "Уральські авіалінії" повідомили, що з 14 березня польотну програму до Єгипту буде скасовано. Як оптимістично попереджають росіян у цій авіакомпанії, обмеження продовжаться як мінімум до 20 травня 2022 року. Виняток становитимуть лише іноземні громадяни, які повертаються до своєї країни проживання.

Згідно з пакетом санкцій, введених Євросоюзом проти РФ через вторгнення в Україну, постачання до Росії цивільних літаків іноземного виробництва та запчастин до них перебувають під забороною. Лізинговим компаніям заборонено укладати нові контракти з російськими компаніями та необхідно розірвати чинні протягом 30 днів.

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Оскільки 70% авіаційного парку Росії — це літаки зарубіжного виробництва (Аеробуси, Боїнги), більшість із яких використовуються на умовах лізингу, це означає майже повний колапс системи авіаперевезень.

Закордон із Росії не зможе вилетіти майже ніхто. Більшість польотів усередині країни також буде скасовано. Бо літаки західного виробництва не літатимуть через неможливість страхування перельотів, відсутність запчастин та вищезазначені заборони на перельоти.
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Топ коментарі
+68
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07.03.2022 10:35
+32
на метле пусть учатся
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07.03.2022 10:34
+27
Вёсла в помощь
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07.03.2022 10:36
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на метле пусть учатся
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07.03.2022 10:34 Відповісти
На автобусах до Хайфи, а ці за "бабки" завезуть їх хоч до чорта на кулічкі
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07.03.2022 11:05 Відповісти
Сейчас рашистские турЫсты по пальмам места занимают - сидеть им там долго.
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07.03.2022 10:34 Відповісти
На пальмах сейчас делать нечего, пущай пЯсочек жрут, его в Египте много, на всех хватит.
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07.03.2022 10:53 Відповісти
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07.03.2022 10:35 Відповісти
😀😀😀
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07.03.2022 10:38 Відповісти
ой як невдобно. Кацапські тільки но розказували як їм все пофіг, і їм є де гарненько відпочити
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07.03.2022 10:35 Відповісти
По курсу 200 руб за доллар, їм на такий відпочинок все життя треба працювати.
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07.03.2022 10:41 Відповісти
Але ж є туризм! Для тих, хто любить пішкодралом чухати.
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07.03.2022 14:20 Відповісти
Не забувайте, що вони свій вантаж тягти як бурлаки)
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07.03.2022 14:40 Відповісти
Вёсла в помощь
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07.03.2022 10:36 Відповісти
Повітряні кулі на пердячому пару та монгольф*єри
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07.03.2022 10:41 Відповісти
Из Мурманска через Баренцево море до Египта далековато будет, да и Гибралтар могут закрыть.
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07.03.2022 10:57 Відповісти
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07.03.2022 10:38 Відповісти
гребите пишки ... с песней по шпалам
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07.03.2022 10:38 Відповісти
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07.03.2022 10:38 Відповісти
Еще бы украинцы им морды набили прямо у самолета

АНЕ ( совок) ВНЕ ПОЛИТИКИ
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07.03.2022 10:40 Відповісти
уже и так бьют менеджеры по туризму умалют прекратить избивать кацапов в египтах иначе можна присесть в тюрьму так как ломается мебель
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07.03.2022 11:00 Відповісти
Им нужно плевать не только в пива, а в их мерзкие морды.
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07.03.2022 10:42 Відповісти
Тагииил харєй в землю або нєфтіхазова смєхдіржава не способна купить самальот зразу. Ніщєброди , ***.
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07.03.2022 10:44 Відповісти
Ха-ха) кацапи думали, що літаки можуть затримувати тільки в санкційних країнах))
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07.03.2022 10:44 Відповісти
Лізингобравець вже банкрут чи ще ні?
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07.03.2022 10:48 Відповісти
туристы теперь пусть у бедуинов фрахтуют кораблей пустыни до саратовских глубеней.
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07.03.2022 10:48 Відповісти
Ха. Вони думали так просто можно не віддавати літаки і нічого не буде? Тепер тільки по раіссі літати і то недовго, бо запчастин теж більше нема.
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07.03.2022 10:51 Відповісти
Толкать они могут только друг друга в сраку...а самолета у них уже нет..
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07.03.2022 10:56 Відповісти
Так і чую цей ватний свинячий вереск "Мі же прастие люди, мі палітікай не інтерєсуемся, за что с намі так?!
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07.03.2022 10:53 Відповісти
Щетки стеклоочистителя на рено...3700 деревянных...и это явно не предел...
https://www.drive2.ru/l/612137706675256957/
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07.03.2022 10:54 Відповісти
У московитов есть Ан-2 и дельтапланы.
Никакой лизинг им не страшен.
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07.03.2022 11:24 Відповісти
1й пошёл!
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07.03.2022 11:27 Відповісти
Пам'ятяю, ***** на дельтоплані літав з лелеками, беріть приклад
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07.03.2022 11:39 Відповісти
Вони його заклювали до онкології.
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07.03.2022 12:00 Відповісти
ХЙЛО ЖИВЕТ КАК ПОГАНКА, А ЕМУ ЛЕТАТЬ ОХОТА... !)
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07.03.2022 14:41 Відповісти
 
 